Займы предпринимателям будут предоставляться только для финансирования новых проектов МСБ

Послание Президента
Марат Манаспаев
В Үкімет Үйі под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоя­лось очередное заседание совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", сообщает Kazpravda.kz. 

Основным вопросом повестки дня стало рассмотрение условий предоставления кредитов субъектам МСБ в сфере обрабатывающей промышленности из выделенных 50 млрд тенге из Национального фонда в рамках Послания Президента РК народу Казахстана "Нұрлы жол – путь в будущее".

По информации пресс-службы главы Правительства, советом директоров решено предоставлять заемные средства только для финансирования новых проектов МСБ. В перечень отраслей дополнительно включены сектора сферы услуг, а также предоставлена возможность получения кредита на пополнение оборотных средств. Выделенные средства будут доведены до конечных заемщиков по номинальной ставке вознаграж­дения не более 6% годовых и сроком кредитования до 10 лет. Уже в начале декабря фонд "Даму" заключит кредитные соглашения с 13 банками-партнерами, после чего средства поступят на спецсчета банков и будут доступны для кредитования предприятий МСБ.

По итогам заседания утверждена Прог­рамма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности и сфере услуг.

