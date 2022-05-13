Экономика
Зайсанский газ может пойти на экспорт, но при одном условии
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Открыть нельзя экспортировать

Зайсанский газ может пойти на экспорт при условии гарантированного газоснабжения восточноказахстанцев в течение 10 лет.

В апреле «Казахстанская правда» рассказала о тревожной перс­пективе с газоснабжением Зайсанского района («Газ не про нас?», 25 апреля 2022 года). Напомним: несмотря на межправительственное соглашение о делении запасов восточно-­казахстанского газового место­рождения Сарыбулак пополам между РК и КНР, компания «Тарбагатай Мунай» в течение 9 лет умудрилась экспортировать почти 90% сарыбулакских газовых запасов.

Более того, в начале 2022 года ТОО получило разрешение поставить в Китай еще 75 млн кубометров, или пятую часть остатков месторождения. Для зайсанцев это означает сокращение периода газоснабжения с прогнозных 11 лет до восьми.

Проблема получила резонанс. На днях ее обсудили на совещании при первом заместителе Премьер-министра РК Романе Скляре. Как сообщили в акима­те Восточно-Казахстанской области, несмотря на заявления газодобывающего ТОО об убытках, на деле предприятие не предоставило план развития, а также гарантию, что жители района получат бесперебойное снабжение. При этом с 2015 года компания подняла цену на газ в шесть раз.

«Министерству энергетики РК поручено пересмотреть договоры и обязательства газодобываю­щей компании, – дополнительно пояснили в акима­те. – Его специалисты, а также представители ТОО должны встретиться с населением района, ответить на все волную­щие жителей воп­росы. Под­писать меморандум о бесперебойном обеспечении Зайсана газом. В случае отсутствия гарантий экспорт голубого топлива для газодобывающего товарищества будет под запретом».

На сегодня в Зайсанском районе газифицированы административный центр Зайсан, а также девять сел и поселков. Инвестиции бюджета в газотранспорт­ную инфраструктуру составили 5,1 млрд тенге. В этом году в рамках программы газификации планировалось подать газ еще в восемь населенных пунктов.

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