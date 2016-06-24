​«Зазеркалье» фискального прессинга

Бумеранг теневого бизнеса

С точки зрения законности портрет лжепредпринимателя многообразен, а с точки зрения физики – это пример исключительной сверхтекучести явления. Они способствуют уклонению от уплаты налогов субъектов реального сектора экономики, создают почву для недобросовестной конкуренции между теми, кто работает в рамках законодательства, и теми, кто пользуется услугами преступных групп. На первый взгляд, лжепредприниматели – это обычные успешные бизнесмены и бизнесвумен, многие из которых, помимо теневых структур, имеют легальный бизнес, деятельность которых поддерживается незаконно полученными деньгами. Проведение фиктивных финансовых операций по перечислению, обмену, конверсии и обналичиванию денежных средств, незаконному возврату НДС и других хитроумных комбинаций – все это про них.

Между тем как мировая, так и оте­чественная практика противодействия теневому бизнесу показывает, что в этом деле одних карающих мер недос­таточно. Причем парадоксальность нашей ситуации состоит в том, что чем больше учащается пульс борцов с «черной кошкой» лжепредпринимательства, тем меньше в этой борьбе остается здравого смысла по отношению к добросовестному бизнесу.

Согласно данным НПП «Атамекен», за последние полгода в палату поступило более 150 жалоб от регио­нальных предпринимателей на непомерные штрафы налоговых органов, наложенных только за то, что они имели неосторожность заключать контракты с лжепредпринимателями, не подозревая об их правовой нечистоплотности. Только в одной Восточно-Казахстанской области субъектам бизнеса начислено порядка 50 млрд тенге штрафов, причем задним числом, что ставит компании на грань банкротства.

В рамках поездки уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Болата Палымбетова в Кызыл­ординскую область выяснилось, что на сегодня почти 90% строи­тельных компаний региона оказались на грани финансового краха по вине лжепредпринимателей.

Эксперты НПП «Атамекен» отмечают, что практика одностороннего толкования подобных ситуаций привела к тому, что суды не принимают к рассмотрению иски и доказательства добросовестных предприятий о действительности совершенных ими сделок, хотя сами подобные дела рассматриваются без участия контрагентов. То есть если некий махинатор признается лжепредпринимателем, то все сделки, совершенные с ним, автоматически становятся незаконными. В этом случае налоговые органы производят пов­торное доначисление налогов, выплатить которые добропорядочный предприниматель может, разве что совершив ограбление банка по-итальянски. В подобной практике есть и примеры доначислений уже не только на контр­партнеров лжепредприятий, но и на контрпартнеров этих контрпартнеров.

Словом, проблема вышла за рамки разумной логики, несмотря на то что одну овцу три раза не стригут…

Паленый меморандум

На форуме «Надзор прокуратуры в сфере предпринимательства» Генеральный прокурор Жакип Асанов зая­вил о протесте по приговорам, вынесенным в отношении реализаторов ГСМ, работавших с осужденным за лжепредпринимательство руководителем ТОО «Alma Oil Energy» и ТОО «GIS Solution + Consulting Almaty» Евгением Минаковым.

Не скрывая своего торжества по этому поводу, заместитель директора Палаты предпринимателей Жамбылской области по правовым вопросам Кайрат Сыдыков отмечает, что теперь у жамбылских бизнесменов появится шанс доказать законность всех сделок с Минаковым.

У этой истории, как мы видим, развязка позитивная, в отличие от многих аналогичных случаев с более драматичным финалом. Началась она с того, что в Палату предпринимателей Жамбылской области поступило коллективное обращение представителей бизнеса, реа­лизующих ГСМ в области.

Как пояснили они, в период с 2011 по 2013 год в рамках меморандума о ежемесячном социальном распределении ГСМ среди операторов Жамбылской области Министерство энергетики и минеральных ресурсов обязало их заключать договоры на поставку ГСМ с ТОО «Alma Оil Еnergy» и «GIS Solution + Consulting Almaty», руководителем которых являлся Е. Минаков. В декабре 2015 года приговором Алмалинского районного суда Алматы он был приз­нан лжепредпринимателем. В связи с этим его контрагентам направили уведомления об устранении нарушений, то есть потребовали исключить из зачета суммы НДС по операциям с лжепредприятием.

В итоге бизнесмены Жамбылской, Алматинской, Южно-Казахстанской и других областей должны были выплатить миллионные суммы НДС, не говоря уже о КПН.

Так, с 22 предприятий Жамбылской области только НДС было востребовано более 225 млн тенге. Полный абсурд этой ситуации состоит в том, что предприниматели работали с компанией, которую им фактически предоставило само государство.

Защитить свои права, доказав дейст­вительность совершенных сделок, предприниматели могли только в ходе предварительного следствия и суда, но они даже не знали, что это дело рассматривается судом. Юрис­ты палаты уверены, что приговор был вынесен преждевременно, без изучения доводов предпринимателей, они даже не были приглашены в качестве свидетелей по уголовному делу. Документы, подтверждающие законность совершенных операций, не исследовались. Суд ограничился констатацией факта выписки счетов-фактур, утверждая при этом, что поставки товара по ним не осуществлялись.

Так или иначе, но при наличии приговора суда предприниматели лишены возможности признать сделки действительными в гражданско-правовом порядке. Несомненно, бизнесмены добросовестно работали с предприятием и не предполагали, что оно осуществляет деятельность с нарушением законодательства. Товар, как и положено, поставлялся на основании заключенных договоров с предоставлением всех необходимых документов.

Нарушая принципы уголовного процесса, органы досудебного расследования не признали потерпевшими контрагентов лжепредприятия, чем допустили существенное нарушение конституционного права на защиту субъектов предпринимательства, отмечают эксперты НПП.

Как решить проблему?

Практика показывает, что в огромном ворохе наличного денежного оборота всегда присутствует определенная доля теневого капитала. И чем больше копна, тем значительнее в ней теневой шелухи. В этой связи ситуация с теневым бизнесом и фирмами по образу «рогов и копыт», возможно, стабилизируется в результате перехода экономики на безналичную форму финансовых операций, в частности на основе повсеместного применения в торговле и других сферах деятельности контрольно-кассовых машин с сим-картами, а также осуществления платежей через электронные терминалы. Кроме того, здесь также сыграет свою позитивную роль предстоящий переход на повсеместное декларирование доходов. Но пока это дело будущего, то бизнес-сообществу приходится в жарких дискуссиях доказывать правоту своих точек зрения по вопросам налогообложения.

В целях более эффективной защиты бизнеса от лжепредпринимательства в ходе недавнего съезда предпринимателей председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев предложил создать при Министерстве финансов апелляционный орган (комиссию) для рассмотрения жалоб по налоговым и таможенным вопросам с участием независимых экспертов. По его мнению, обращения предпринимателей должны рассматриваться в досудебном порядке.

Председатель президиума НПП предложил на законодательном уровне провести антикоррупционную экспертизу законодательства. В свое время она была исключена якобы по причине низкой эффективности.

В омуте стихийности

В структуре теневой экономики основную позицию занимают неформальные производители товаров и услуг – 54,2%. На долю теневиков, осуществляющих скрытую экономическую деятельность, приходится остальная часть – 45,8%. Среди них лидируют торговцы – 22,9%. За ними идут аграрии (15,6%) и транспортники (14,1%). Замыкают этот перечень «темные» манипуляторы недвижимостью – 12%. Обособленное место в теневом бизнесе занимают нелегалы, укоренившиеся в сфере оборота нефтепродуктов.

Торговая сфера остается одним из секторов сверхвысокой концентрации теневого бизнеса, где крутятся огромные деньги, неподконтрольные государственным фискальным органам. Хаос нелегальщины и криминальных принципов торговли, как правило, издавна укоренился в пределах стихийных рынков – барахолок. В связи с этим поэтапный вывод торгового бизнеса из традиционных рынков в современные комплексы – это большой шаг не только в сторону цивилизованной торговли, но и значительного сужения территории теневого бизнеса.

Между тем неформальная деятельность в АПК составляет порядка 68,5% к ВДС отрасли, что является самым высоким показателем среди пяти отраслей с высокой теневой активностью. Основная причина данной ситуации в АПК объясняется значительной долей самостоятельно занятых людей в этом секторе, деятельность которых подчас подконтрольна лишь чисто условно. Снижение теневого фактора в этой отрасли администраторы госпрограмм видят в активном развитии сельхозкооперации, о необходимости которой говорится не один год, но до реальных шагов в этом направлении дело пока еще не доходит.

Немалый урон экономике наносят теневики, занимающиеся незаконным оборотом нефтепродуктов. Разумеется, в этом бизнесе без коррумпированных связей с контролирующими органами осуществлять какую-либо незаконную деятельность было бы невозможно. К тому же недропользователями не ведется должный учет добываемого сырья.

Эксперты отмечают, что для сокращения правонарушений в промышленности нужно обеспечить взаимодействие и обмен информацией между соответствующими госорганами. Результатами мер, осуществляемых в рамках целевых мероприятий, должны стать такие действия, как выявление фактов реализации нефти без документов, пресечение деятельности подпольных цехов по переработке похищенной нефти и решение проб­лемы экспорта нефти под видом мазута и других неф­тепродуктов. Такие же меры должны приниматься и в отношении потенциальных уклонистов от налогов, теневых синдикатов, уличить которых трудно по одним лишь кругам на воде. Ведь поистине, кто борется с монстрами, тот рискует уподобиться им.