​Зажечь огонь готовы

Заседание регионального штаба по организации и проведению в Шымкенте эстафеты огня 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 сос­тоялось в областном акимате. Глава региона Жансеит Туймебаев отметил важность грядущего спортивного мероприятия и дал поручение отнестись к событию со всей ответственностью, максимально усилив подготовку к нему.

Руководитель областного управления физической культуры и спорта Алибек Нуртаев рассказал о том, как ведется подготовка. Право защищать честь страны от Южно-Казахстанской области предоставлено Жанботе Алдабергеновой, Акмаржан Калмурзаевой, Дархану Мухамеджанову, Инкарбек Баглан, Жибек Арапбаевой. Пять спортсменок региона будут выступать в числе шести сильнейших казахстанских фристайлеров.

Самая известная из них – обладательница Кубка мира по фристайл-акробатике 2015 года, участница Олимпийских игр в Сочи, студент­ка 3-го курса ЮКГУ им. М. Ауэзова Жанбота Алдабергенова. Девушка надеется завоевать на Универсиа­де призовое место. Она вместе с Жибек Арапбаевой недавно вернулась из Финляндии, где проходил Кубок Европы. Спортсменки находятся в отличной форме и готовы к сос­тязаниям.

Универсиада начнется 28 января. В этот же день в Шымкенте пройдет Эстафета огня, в которой примут участие студенты всех вузов города. Аким области дал поручение вовлечь в это важное событие как можно больше горожан и усилить меры безопасности. Маршрут Эстафеты огня в Шымкенте будет разделен на два этапа. Акция, в которой примут участие 60 факелоносцев, стартует на площади Аль-Фараби областного центра. Они пронесут огонь по центральным улицам и доставят его на площадь Наурыз. По ходу движения Эстафеты огня горожан проинформируют о факелоносцах, среди которых будут студенты, спортсмены, молодежные активисты, а также расскажут об участниках Универсиады и развитии спорта в Южном Казахстане.