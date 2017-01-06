​Зажечь огонь готовы

Свежий выпуск
391
Любовь Доброта

Заседание регионального штаба по организации и проведению в Шымкенте эстафеты огня 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 сос­тоялось в областном акимате. Глава региона Жансеит Туймебаев отметил важность грядущего спортивного мероприятия и дал поручение отнестись к событию со всей ответственностью, максимально усилив подготовку к нему.

Руководитель областного управления физической культуры и спорта Алибек Нуртаев рассказал о том, как ведется подготовка. Право защищать честь страны от Южно-Казахстанской области предоставлено Жанботе Алдабергеновой, Акмаржан Калмурзаевой, Дархану Мухамеджанову, Инкарбек Баглан, Жибек Арапбаевой. Пять спортсменок региона будут выступать в числе шести сильнейших казахстанских фристайлеров.

Самая известная из них – обладательница Кубка мира по фристайл-акробатике 2015 года, участница Олимпийских игр в Сочи, студент­ка 3-го курса ЮКГУ им. М. Ауэзова Жанбота Алдабергенова. Девушка надеется завоевать на Универсиа­де призовое место. Она вместе с Жибек Арапбаевой недавно вернулась из Финляндии, где проходил Кубок Европы. Спортсменки находятся в отличной форме и готовы к сос­тязаниям.

Универсиада начнется 28 января. В этот же день в Шымкенте пройдет Эстафета огня, в которой примут участие студенты всех вузов города. Аким области дал поручение вовлечь в это важное событие как можно больше горожан и усилить меры безопасности. Маршрут Эстафеты огня в Шымкенте будет разделен на два этапа. Акция, в которой примут участие 60 факелоносцев, стартует на площади Аль-Фараби областного центра. Они пронесут огонь по центральным улицам и доставят его на площадь Наурыз. По ходу движения Эстафеты огня горожан проинформируют о факелоносцах, среди которых будут студенты, спортсмены, молодежные активисты, а также расскажут об участниках Универсиады и развитии спорта в Южном Казахстане. 

Популярное

Все
Приказ выше кодекса?
Пусть лучше украдут?
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Когда донор продлевает жизнь
«Барыс» побеждает, «Арлан» не проигрывает!
Дружат театры меж собой
Никогда не опускать руки
Университетская наука создает портал – цифровой аналог агронома с 30-летним опытом работы
Водопровод, да не тот…
Горизонты для дронов
Найти мир в себе
Вектор на демократизацию остается неизменным
Экс-акима Актюбинской области приговорили к 8 годам колонии
Духовные ориентиры
Казахстан направляет более 1600 тонн гуманитарной помощи в Афганистан
Новую кемпинг-зону открыли в Алматы
Стимулировать бизнес, развивать производство
Дань уважения истории
Удары грома и могущество ветра
Все нужное – детям
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Ни дня без камеры
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Не убивайте детство
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Авиаторы и логисты обсудили будущее авиаперевозок в Казахстане
Девушка выпала из окна многоэтажки в Астане
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

Закружилась листва золотая
Удары грома и могущество ветра
Совет да любовь!
Возрожденный из пепла

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]