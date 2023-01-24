Зажгла свою звезду

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Наша коллега, экс-собкор по Карагандинской области Наталья Рыжкова, научилась сочетать в себе качества опытного пробивного журналиста с образом нежной хранительницы домашнего очага.

Общеизвестно, как трудно быть женою офицера: отдаленные гарнизоны с неустроенным бытом и казенной мебелью, ограничения в свободном перемещении и общении... Быть женою журналиста тоже не подарок. Тем более если муж – Владимир Рыжков. Один из ведущих журналистов страны и «Казахстанской правды», бывший собкор знаменитых «Ленинской смены», «Комсомольской правды» и «Правды», драматург и писатель. Да и ты сама – тоже журналист, и тебе на фоне супруга надо не померкнуть в лучах его славы и показать, что ты тоже звезда не последней величины в газетном деле.

Наталье Рыжковой, добротной журналистке и бойцовского характера собкору, еще и хранительнице семейного очага и любящей жене и матери, это удалось. Особенно когда она пришла в «Казахстанскую правду» собкором по Карагандинской области, сменив на этой должности своего мужа, которого назначили главным редактором областной газеты «Индустриальная Караганда».

В этой рокировке была своя опасность. Владимир Рыжков зарекомендовал себя в «Казправде» как ведущий журналист и авторитет, а тут приходит его жена, о мастерстве которой многие казправдинцы знали лишь понаслышке. Поначалу, как вспоминает Наталья, некоторые коллеги даже утверждали, что за нее пишет супруг. И надо было доказывать обратное.

Поэтому хрупкая миниатюрная Наталья взяла, как говорится, быка за рога, начала «пахать» в «КП» глубоко и продуктивно. Так, словно она и до этого «собкорила» и знает, что газете и в каком объеме в данный момент нужно. И не только «Казправде», но и Карагандинской области. Собкор всегда находится между молотом и наковальней, ведь интересы регионов и газеты нередко не совпадают. И здесь нужны не только умение отстоять свое мнение, журналистское и гражданское мужество собкора, но и дипломатичность.

Все эти и другие качества более чем присущи Наталье Рыжковой. Она никогда не повышала в спорах голоса, не пыталась низвергнуть собеседника, но как-то делала так, что конфликт утихал, с ней соглашались, принимали ее точку зрения. Это объясняется природной женской мудростью. Но если где-то надо доказать правоту – Рыжкова будет крепка, как кремень.

– Скажу честно: я никогда не пыталась быть в творчестве лучше Володи или «примазаться» к его славе. Всегда старалась ответственно и как можно лучше сделать свою работу. Как это получалось – судить читателям, – рассказывает Наталья Рыжкова.

Как коллеги Натальи Ивановны утверждаем – она профессионал высокого класса. А увлеченность профессией началась еще в седьмом классе, когда Наташа носила в балхашскую городскую газету свои первые заметки. Потом были победы в республиканских конкурсах лучших сочинений, учеба в КазГУ – на факультете журналистики по спецконкурсу ЦК комсомола Казахстана.

– Я учился на третьем курсе. Мы с другом зашли в кафе, и там я увидел Наталью с подругой, сидящих за столиком, – вспоминает Владимир Иванович. – Было это в 1970 году, а в 1974-м мы поженились. Я тогда работал в кокшетауском «Степном маяке». Потом меня пригласили в республиканскую и во всесоюзные центральные газеты, и мы переехали в Караганду. У нас уже было двое детей. В «Индустриальной Караганде» мест не было, и Наталья ушла работать на местное телевидение, которому отдала девять лет. Ну а потом – «Казправда». Она, к слову, почетный журналист Казахстана, имеет медаль за доблестный труд и другие награды.

Сегодня Наталья Ивановна на заслуженном отдыхе.

– Первое время, когда ушла из «Казахстанской правды», не знала куда себя деть и чем заняться... Но теперь все мое внимание сосредоточено на семье, детях и внуках. Да и на здоровье приходится обращать все больше внимания, – признается она.

А Наталью Рыжкову в газете, конечно же, не забывают. Три года назад «Казахстанская правда» отмечала свое столетие, по этому поводу была написана обзорная статья, где в числе собкоров – ветеранов «КП», внесших свой вклад в издание газеты, были теплые слова и в адрес Натальи Ивановны. К вековому юбилею газеты она награждена медалью «100 лет «Казахстанской правде». Да и сегодня коллеги нередко обращаются к ней за советом.

С юбилеем, дорогая наша Наталья Ивановна! Здоровья и долгих лет жизни!

Казправдинцы

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