​«Зажглась» звезда Олжаса

Упала к ногам поэта церемониальная алая лента. Согласно правилам, Олжас Омарович оставил отпечатки ладоней и автограф на специальном стенде. Выразив благодарность организаторам акции, он пошутил: «Это символично, что Аллея звезд пролегает рядом с торговым центром. Получается, что культура также входит в рыночную экономику».

А когда собравшиеся ринулись к поэту за автографами, предупредил: «На звезду не наступите!»

«Для меня путеводные звезды – это литература, культура, моя работа в общественном движении «Невада – Семей», Евразийском совете, – уже серьезно отметил Олжас Сулейменов. – Буду все время идти своей дорогой, не сверну с нее. Я постоянно работаю. Надеюсь, что в результате деятельности появятся новые звезды моих успехов».

Аллея звезд заложена в Алматы в честь выдающихся деятелей Казахстана. Здесь уже «зажжены» звезды народного артиста СССР, режиссера и сценариста Асанали Ашимова, двукратного олимпийского чемпиона Ильи Ильина, олимпийского чемпиона, легендарного велогонщика Александра Винокурова.