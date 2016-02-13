«Зажигает» профи-квест

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Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы
фото организаторов
Такую замечательную возможность предоставила ребятам Ассоциация стипендиатов «Болашак» в рамках благотворительного проекта «Мейірімділік шуағы» («Свет милосердия»). Ребята стали гражданами интерактивного «города» и с удовольствием окунулись в его кипучую жизнь. Юные жители получали паспорта, местную «валюту» – навыки, зарабатывали «деньги» и под руководством мастеров-аниматоров играли, обучались, практиковались. Всего в рамках познавательно-развлекательного мероприятия они могли освоить более 30 различных профессий. Организаторов поддержали «город профессий «Профилэнд», компания «Марвин» и сеть фаст-фудов Gippo.

Погружение в профессию – дело увлекательное. Занятия ведутся на трех языках и проходят в мастерских – ярких одноэтажных домиках, оснащенных настоящим профессиональным оборудованием. Здесь есть пекарня, почта, магазин, банк, полицейский участок, TV-центр, салон красоты и многое другое. Игра по освоению специальности длится 40 минут. Мастера – студенты и выпускники вузов – рассказывают ребятам о различных профессиях, дают самостоятельные задания. В каждой профессии можно совершенствоваться. Ребенок сам выбирает, на кого пойти учиться. Взрослые уверены, что профориентация серьезно влияет на будущее, а сегодня это и прекрасная альтернатива домашнему времяпрепровож­дению.

По словам директора ассоциации «Болашак» в Алматы Кымбат Бейсекиной, проект «Мейірімділік шуағы» направлен на благотворительную помощь детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Объединяя усилия и опыт спонсоров из числа стипендиатов и неравнодушной молодежи, устроители ежегодно проводят подобные встречи, привлекая людей доброй воли. В рамках проекта организуются и другие акции, образовательные тренинги и развлекательные программы. Также с заботой о старшем поколении болашаковцы круглый год помогают ветеранам, приглашают на концерты, вручают праздничные продуктовые корзины. Нынешнее мероприятие – первое в череде молодежных благотворительных инициатив.

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