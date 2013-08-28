Зажигательный Korean pop

[caption id="attachment_4843" align="alignleft" width="220"] фото Юрия Беккера[/caption]

Организовали его в честь Дня города «Ивент-компания MGGL» (Казахстан), KPM entertainment (Южная Корея) и Корейская ассоциация в Казахстане при поддержке городского акимата. Почетный гость фестиваля – посол Республики Кореи в РК Пэк Чу Хен считает, что фестиваль является ярким и наглядным подтверждением крепнущих дружественных отношений между двумя странами и высокого интереса казахстанцев к корейской культуре.

– Казахстан и Корея вышли на новый уровень стратегического партнерства не только в экономической, но и культурной сфере, – продолжил дипломат. – Радует, что каждый год много людей приходит и в корейский культурный центр в Астане, и в корейский центр просвещения в Алматы, где они с интересом изучают не только язык, но и нашу историю и культуру. В качестве посла я приложу все силы для того, чтобы культурное сотрудничество расширялось, чтобы наши народы больше и лучше узнавали и понимали друг друга.

Организаторы концерта пригласили звезд корейской эстрады поистине мировой величины. Это Ли Жуно, Honey Family, Poppin Хенжун, T.I.P. crew, CRAZY NO, Duke, Kim Ji-Hoon. Все эти группы приехали со своими танцевальными командами. Шоу открыл солист группы CRAZY NO. Яркий, с рыжими волосами и подвижный, словно ртуть, он буквально взорвал трибуны своей экспрессией и тем самым задал ритм всему фестивалю. Устраняя языковой барьер, музыка сблизила людей и подарила поистине незабываемые впечатления. Горячий энтузиазм казахстанских поклонников K-pop, подпевавших артистам, подтвердил: «корейская волна» накрыла и Казахстан. После фестиваля благодарные зрители признавались, что теперь понимают, как корейцы смогли заставить Запад петь на корейском языке. Действительно, у каждой страны есть свое культурное «Я», но для того, чтобы добиться признания в мировом масштабе и заинтересовать своим искусством другие страны, артистам нужно очень сильно любить и понимать свою культуру. В этом плане у K-pop есть чему поучиться.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА