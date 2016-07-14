​Зажурчат арыки

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Марина МИХАЙЛОВА

В городе проведена полная инвентаризация, которая показала, что 50% арычных сетей находится в неудовлетворительном состоянии. В районах, где нет ни арыков, ни системы отвода ливневых вод, весной следующего года начнется их прокладка, объем работы – 276 км. Планируется провести текущий ремонт 18,2 км арычных сетей на сумму более 495 млн тенге, а также разработать ПСД на строительство 194 км и реконструкцию 72 км сетей на 95,4 млн тенге, в основном в присоединенных районах города.

По поручению акима города на базе предприятия «Экологострой» будет создана специальная служба, основная задача которой – выезд на проблемные участки для очистки арыков и ливневых систем. В настоящее время в Алматы произведена очистка 791 км арычных сетей из 853 км. Среднее количество ежедневно задействованных рабочих составляет 173 человека.

Как ожидается, реконструкция арычной сети позволит создать 1,5 тыс. сезонных рабочих мест, 30% которых будут задействованы по линии КГУ «Центр занятости».

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