Зажурчат родники в Жетысу

Общество
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Центральные улицы Талдыкоргана превратились в красивый юрточный городок. С раннего утра в белоснежных домиках для многочисленных гостей накрыли богатый дастархан. И, безусловно, самым популярным блюдом в этот день был главный кулинарный атрибут праздника – наурыз-коже, приготовленный из семи ингредиентов. Площадь перед Дворцом культуры им. И. Жансугурова напоминала небольшой аул, где рядом с юртами народные мастера выставляли свои изделия, ребята играли в асыки, тогызкумалак, катались на алтыбаканах. 

Отдавая дань уважения многовековым традициям народа, ветераны войны и труда, известные общественные деятели Жетысу приняли участие в церемонии очистки родника, состояв­шейся на окраине города. Несмотря на прохладную погоду, на улице Абая прошли состязания по казак куреси, гиревому спорту, перетягиванию каната, армрестлингу. 

25 Незабываемым зрелищным моментом красочного театрализованного шоу «Нурлы Наурыз» стало появление Кыдыр-ата, заехавшего на центральную площадь верхом на огромном верблюде. Аксакал благословил собравшихся и весь народ Казахстана на добрые начинания и процветание. Здесь же состоялся концерт детских художественных ансамблей и коллективов этнокультурных центров.

С праздником земляков поздравил аким Алматинской области Ансар Мусаханов. Он отметил, что испокон веков Наурыз олицетворяет философию добра и мира, символ духовной чистоты. Жетысу динамично развивается во многом благодаря трудолюбию, дружбе и согласию его жителей. Главное – дорожить достигнутым, укреплять единство народа и передавать традиции из поколения в поколение. Праздничную программу продолжил концерт «Наурыз шашуы» в исполнении артистов фольк­лорно-этнографического ансамбля­ «Талдықорған әуендері». Торжества завершились поздним вечером молодежной дискотекой.

Асет КАЛЫМОВ,
Алматинская область

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