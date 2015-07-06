Зазвенели в копилке медали 472 Юрий ЛИФИНЦЕВ

Казахстанские студенты проявили себя в воскресенье – уже во второй день универсиады. Сначала бронзовую медаль завоевала дзюдоистка Жанар Кашкын, выступавшая в весовой категории до 70 кг. По ходу соревнований она выиграла у представительницы Кыргызстана Айжан Кайырбековой, но затем проиграла Шан Лю из Китайского Тайпея.

Чтобы подняться на третью ступеньку пьедестала почета, Жанар необходимо было выиграть все оставшиеся схватки. И студентка Казахской академии спорта и туризма с этой нелегкой задачей справилась, взяв верх над Ундрахзая Нямсурен (Монголия), Валерией Феррари (Италия) и непосредственно в поединке за «бронзу» – над Амандой Оливейрой (Бразилия).

Вечером того же дня из Страны утренней свежести пришло сообщение и о первой золотой медали, зазвеневшей в копилке сборной Казах­стана. Откровенно говоря, на пловца Дмитрия Баландина у тренеров и специалистов были особые надежды. У всех на памяти его блестящие выступления на прошлогодних летних Азиатских играх в Инч­хоне (тоже, кстати, Южная Корея). В Кванджу на дистанции 100 м брассом студент Казахского национального университета выступил три раза, и с каждым новым заплывом улучшал свои же результаты.

Вот динамика его побед. Предварительный заплыв – 1 мин. 01,48 с, полуфинал – 1.00,27, финал – 59,96! Больше никто из участников соревнований не «выплыл» на стометровке из одной минуты, победа Дмитрия Баландина была хотя и нелегкой, но заслуженной и неоспоримой. Время серебряного призера англичанина Джеймса Александра Хансона Уилби – 1.00,28, его соотечественник Крейг Харри Бенсон, ставший третьим, показал 1.00,33.

Дмитрий Баландин на универсиаде выступит еще на двух дистанциях брассом – 200 м и 50 м.

Две медали, выигранные земляками, позволили студенческой сборной Казахстана занять весьма неплохую позицию в турнирной таблице неофициального командного зачета. Впереди после двух соревновательных дней была делегация Китая (7 золотых медалей), далее располагались команды Японии (5), Южной Кореи, Франции и США (по 4), России (3), Италии (2). По одной высшей награде имели сборные Бразилии, Италии, Казахстана и Украины, делившие 8–11-е места.

Вчера, как мы уже сообщали, на универсиаде были разы­граны 27 комплектов медалей. Но рекордным будет день сегодняшний: на наградном столе Студенческих игр аж 41 (!) комплект наград.



