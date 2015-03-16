Здание – под детский сад Свежий выпуск 763 Сергей ГОРБУНОВ

В торжественной обстановке первый заместитель председателя городского филиала партии Найля Ахметова вручила правоустанавливающие документы на дом по улице Урицкого руководителю отдела образования Зауреш Мукашевой. В здании будет размещена специальная дошкольная организация № 52, точнее – первый в областном центре детсад для детей-инвалидов на сто мест.

В нем будут созданы все условия для лечебно-оздоровительной, психолого-коррекционной и социальной адаптации малышей с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, эмоционально-волевыми расстройствами. Торжественное новоселье состоится после капитального ремонта.