Здания пяти судов "заминировали" в Актюбинской области

В Актюбинской области сразу пять судов получили сообщения о заложенных в их зданиях взрывных устройствах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

24 августа утром на электронный адрес Каргалинского районного суда пришло сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство.

Подобные сообщения поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области, суд города Актобе, специализированный суд Актобе по уголовным делам и специализированный административный суд города.

На места происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Работали саперы. Были проведены все необходимые мероприятия.

Взрывные устройства не обнаружены.

В полиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность.