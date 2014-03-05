Здесь будет ЭКСПОград

О Международной специализированной выставке «ЭКСПО–2017» с момента победы Казахстана за право ее проведения было сказано и написано много. Но только теперь сама эта идея начинает приобретать конкретные очертания.

Неделю назад Глава государства одобрил Концепцию архитектурного комплекса ЭКСПО-2017. Затем генеральный план и основные архитектурно-планировочные решения объектов выставки были презентованы Правительству и акимату столицы. Через 2–3 месяца, предположительно, в мае, начнется само строительство объектов этого грандиозного проекта.

– Завершается разработка ТЭО будущего архитектурного комплекса выставки. В настоящее время на отведенном под комплекс участке ведутся инженерно-геологические работы. Строительство начнется, предположительно, в мае текущего года, – сообщил, открывая брифинг, заместитель председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» по строительству и архитектуре Бекжан Кульбаев.

По его словам, в первую очередь будет возведен главный объект выставочного комплекса – павильон «Казахстан. Астана». Он будет исполнен в форме сферы, диаметр которой составит 80 метров.

Как заметил Бекжан Кульбаев, специалисты компании Adrian Smith+Gordon Gill Architecture, которая стала победителем проекта, при разработке учли несколько условий, которые были важны для Казахстана. Первое – объекты будущей выставки должны иметь инновационный дизайн, во-вторых, их эстетика должна органично вписаться в архитектурный облик столицы. В-третьих, все объекты должны отвечать тематике выставки, а следовательно, быть энергоэффективными. И, наконец, они должны быть экономически рентабельными. Об этом более подробно рассказал министр окружающей среды и водных ресурсов, председатель совета директоров АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Нурлан Каппаров.

– В Казахстане появится первый в мире энергопозитивный город. В солнечные или ветреные дни ЭКСПО-град будет сам производить энергию, аккумулировать ее и излишки отдавать Астане, – сказал Н. Каппаров.

Такую систему, которую назвали «Умная электросеть», дополнит не менее интересная система «Умный мусор».

– Это вакуумная система, которая будет всасывать мусор из каждого здания и затем направлять его на центральный завод для переработки. Уникальное предприятие также будет проводить водоочистку, – добавил главный эколог страны.

По его информации, в городке ЭКСПО, помимо чисто выставочных объектов, будет построено около 1 млн. кв. м жилья.

– Все жилые дома также будут возводиться по принципу устойчивого развития с использованием «зеленых» технологий. Планируется по таким же принципам построить отели, фитнес-центры, магазины, школы, – добавил Нурлан Каппаров.

Журналистов интересовали вопросы: успеет ли Казахстан к назначенному сроку осуществить все эти планы и как будут использоваться все эти объекты после завершения выставки?

– Жилье будет продано, международные павильоны будут «конвертированы» в офисы либо их можно будет использовать, как научно-технологический хай-тек кластер, который может приносить дополнительную прибыль для города, – ответил министр. По его словам, уже распределено, что и куда уйдет после завершения ЭКСПО.

– Ни один объект не останется брошенным, каждый из них будет очень умно использоваться во благо астанинцев. Люди будут приезжать сюда и смотреть, как на архитектурное чудо, – заверил Н. Каппаров.

Кроме этого, соседство городка ЭКСПО с Назарбаев Университетом позволит им «энергетически слиться» и дополнять друг друга.

Что касается темпов этой грандиозной стройки, то, по словам Бекжана Кульбаева, ежегодно на строительство объектов ЭКСПО-2017 будет привлекаться около 10 тыс. строителей.

– В пиковое время количество рабочих может возрасти до 20 тысяч человек. И мы будем стараться максимально привлекать казахстанский персонал, не менее 70%, – отметил Б. Кульбаев.

По словам Нурлана Каппарова, на возведение сложных по архитектуре объектов будут привлекаться серьезные зарубежные компании, имеющие соответствующий опыт. Речь идет о павильоне «Казахстан. Астана», который имеет форму сферы.

Кульпаш КОНЫРОВА