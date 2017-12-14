​Здесь будут дом и сад

626
Женис Батурин, Актюбинская область

В настоящее время план выполнен на 82% – свою землю получили уже более 12 тыс. актюбинцев. Всего же в областной автоматизированной специальной системе зарегистрировано свыше 150 тыс. заявлений. Большинство очередников живут в Актобе – 120 тыс., в Алгинском и Мартукском районах – 14 и 5 тыс. соответственно. Данный вопрос полностью снят в Уилском и Кобдинском районах.

По словам акима Актобе Ильяса Испанова, с начала года в областном центре под ИЖС выдано около 7,5 тыс. земельных участков. До конца года этот показатель будет доведен до 10 тыс. В частности, земли выделены в жилых массивах «Бауырластар-3», «Думан», «Жанаконыс-2», «Парасат», «Ақшат-3». Пост­радавшим от весеннего половодья в селах Курайли, Сазды, Россовхоз также предоставлено в общей сложности 117 участков.

Вместе с тем ежедневно количество очередников увеличивается на 140 человек. Только с начала года число заявлений возросло на 13 тыс., отметил аким города. Решение данной проблемы тормозит отсутствие необходимых коммуникаций. Исправить ситуацию планируется за счет возврата участков, не используемых по назначению. Уже возвращено 730 га земли.

Городские власти наводят порядок и в садоводческих товариществах. В целях выявления неиспользуемых земельных наделов, исследования технического состояния дачных поселков проводится инвентаризация. По ее результатам в текущем году на 241 участке в садоводческих коллективах «Сарбаз», «Сая», «Саздинское лесничество», «Ақжар» был изменен статус земли на ИЖС. 

