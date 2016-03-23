​Здесь будут парк и сад

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

В Наурыз молодежные активисты поздравили ветеранов, проживающих в доме престарелых Глубоковского района. Для пожилых людей они по-семейному накрыли щедрый дастархан с обязательными атрибутами главного весеннего праздника – баурсаками и наурыз-коже.

Сотрудники КГУ «Центр молодежи» управления внут­ренней политики ВКО не в первый раз приезжают в гости к представителям старшего поколения. Между ними и ветеранами за это время успели сложиться теплые взаимоотношения. С нетерпением оби­татели Глубоковского дома престарелых ждали приезда молодых друзей и в этот раз. По традиции для виновников торжества подготовили праздничный концерт. Но перед ним студенты медицинского колледжа интересовались самочувствием пенсионеров, измеряли им пульс, артериальное давление. После концерта настал черед занимательных конкурсов, викторин и танцев.

Поздравить ветеранов с Наурызом в дом престарелых приехал руководитель управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области Ержан Сембинов. Он вручил также всем именинникам, родившимся в марте, подарки. Пожилых людей в этот день воодушевила новость о том, что в скором времени в окрестностях их общего дома начнется закладка парка преемственности поколений. С наступлением лета молодежь и пенсионеры смогут вместе ухаживать за будущим садом.

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