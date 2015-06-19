Здесь доброе слово в ходу

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Дулат МОЛДАБАЕВ
По словам Адильхана Абдулина, нередко ветераны сами, без особой на то причины, приходят в поликлинику. Просто посидеть в очереди, пообщаться с врачом, а может быть, встретить знакомого, обняться, рассказать последние новости. Для многих из них общение – лучшее лекарство.

– Кому-то просто не хватает общения с теми, кто может понять его с полуслова, ему нужны его сверстники, с такой же, как у него, биографией, – считает директор. – Мне однажды захотелось понять, о чем печалится душа солдата, хоть и окруженного заботой и вниманием. В очередное свое дежурство я пришел в палату к ветерану. Начали мы разговор в 8 часов вечера и проговорили до 12 ночи.

В преддверии Дня медицинского работника в Центральном клиническом госпитале для инвалидов Великой Отечественной войны прошло торжественное собрание. Уважаемый коллектив с профессиональным праздником пришли поздравить ветераны Великой Отечественной войны, воины-"афганцы", участники ликвидации последствий аварии в Чернобыле, друзья из РОО "Организация ветеранов РК". Ряд работников госпиталя отмечен министром ведомственными наградами, в том числе Бахытжамал Жанабаевой вручили нагрудный знак "Денсаулық сақтау ісінің үздігі", Куандык Аханов награжден почетной грамотой, Айнур Абдрахимова получила благодарственное письмо.

– Должен сказать, что атмосфера на этой встрече была праздничной, ведь наши пациенты и подопечные очень любят своих врачей, – рассказывает Адильхан Абдулин. – Кстати, совсем недавно, когда в России праздновали национальный праздник, президент РФ Владимир Путин наградил ряд казахстанцев, в том числе наш госпиталь, медалью, выпущенной к 70-летию Победы. Я думаю, это тоже признание заслуг нашего коллектива, в том числе в укреплении дружбы между нашими народами и в патриотическом воспитании молодежи.

В госпитале нередко проходят мероприятия, на которые вместе с ветеранами приглашают подрастающее поколение. На таких встречах обязательно выступает хор, составленный из медработников. В репертуаре коллектива – народные песни, патриотические, произведения военных лет. А еще 100% работников влились в созданную здесь профсоюзную организацию.

– Мы поняли, что в непростые для всех времена надо быть вместе, – говорит директор.

Госпиталь республиканского значения размещается в небольшом здании бывшей больницы партийных и советских работников города Целинограда. Этот дом купца Моисеева является памятником архитектуры. Много нового оборудования здесь не разместить: и площади не позволяют, и условия нужны специальные. Поэтому стараются каждый квадратный метр здания сделать пригодным под кабинеты иглорефлексотерапии, гидротерапии, приспособить к современным и традиционным методам лечения.

– Чтобы в палатах стало комфортнее и теплее, мы закрыли и утеплили балконы, – делится Адильхан Абдулин. – Облагородили территорию госпиталя, высадили сосны и голубые ели. Стало уютнее. Руководство знает о наших проблемах и обещает помочь, поэтому, думаю, со временем расширимся.

В Казахстане на сегодня проживает 4 тыс. участников Великой Отечественной войны, 20 тыс. воинов-"афганцев", 7 тыс. чернобыльцев, 20 тыс. жертв политических репрессий, около 700 тыс. лиц, пострадавших от испытаний на полигоне. И эти люди вступили в такой возраст, когда число болезней прибавляется. У участника войны в среднем 8 болезней, у чернобыльца – 6, у воина-интернационалиста – 4. В госпитале круглосуточно лечатся 70 ветеранов, 10 приходят в дневное время, консультативное отделение в среднем принимает 50 больных.

Потребность в медицинской помощи у них с годами возрастает, к старым ранам прибавляются возрастные болезни. Конечно, работать с таким контингентом сложно. Они были на войне, видели страдания, и сколько бы государство ни давало им, этого кажется мало. Такую психологическую нагрузку могут выдержать молодые врачи и среднего возраста. Но здесь, например, работает терапевт Трушакова Тамара Михайловна, ей 75 лет. Многие пациенты ее любят, она близка им по духу, по возрасту.

– Все пациенты отмечают хорошее отношение медперсонала, – говорит директор. – А для них, особенно людей пожилых, отношение персонала имеет большое значение. Во время своих дежурств я хожу по палатам, подсаживаюсь к больным, разговариваю. Ведь им нужны внимание, доброе слово, сострадание.

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