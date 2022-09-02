В Министерстве здравоохранения проанализировали жалобы населения на качество медицинской помощи. Их количество увеличилось: за первое полугодие поступило 2,8 тыс. обращений, более чем 30% из них подтвердились.

Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК отметил, что по результатам ранжирования регионов по обоснованным жалобам определены самые неблагополучные из них.

– Руководителям управлений здравоохранения данных регионов даны поручения по принятию срочных мер по повышению качества медицинских услуг и усилению работы служб поддержки пациентов по принципу решения вопросов «здесь и сейчас», – сообщил Жандос Буркитбаев. – Оперативно помогает решать вопросы населения сall-центр, куда поступило более 400 тысяч обращений в первом полугодии текущего года. В прошлом году за аналогичный период обратилось на 70 тысяч больше. При этом число жалоб на медуслуги в рамках ГОБМП⁄ОСМС выросло в 1,7 раза.

Так, в Фонд социального медстрахования за первое полугодие 2022 года обратилось более 11 тыс. человек с жалобами на низкое качество медуслуг, проблемы с лекарственным обеспечением, отказ в предоставлении медицинских услуг. Мониторинг Министерства здравоохранения показал, что в 80% жалоб причиной является слабая коммуникация сотрудников и руководства медицинских организаций. Работа служб поддержки пациентов должным образом не контролируется ни руководством медорганизаций, ни управлениями здравоохранения.

Однако спикер заверил, что министерством будет реализован комплекс мер для повышения качества медпомощи и снижения жалоб населения.

– Министерством были даны поручения Фонду социального медицинского страхования изменить подходы к мониторингу с акцентом на достижение индикаторов и предусмотреть это в договорных обязательствах поставщиков медуслуг. Управлениям здравоохранения регио­нов поручено принять меры по увеличению доли аккредитованных организаций в целях стандартизации процессов, обеспечивающих безопасность пациентов, совершенствовать службу поддержки пациентов с ревизией кадрового состава, переориентировать их работу на снижение жалоб и обеспечить обратную связь с населением, проводить отчетные встречи с руководителями медорганизаций перед населением с информированием о решении проблемных вопросов. Министерством здравоохранения на постоянной основе будет проводиться ранжирование регионов по количеству жалоб от населения. Таким образом, реализация данных мер позволит улучшить качество и доступность медицинских услуг, – добавил он.

Для охвата незастрахованных граждан и повышения доступности медицинской помощи в системе ОСМС внесены дополнения в Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании» по внедрению альтернативного подхода вхождения в систему ОСМС путем оплаты взносов на ОСМС за 12 месяцев вперед с аннулированием задолженности за истекший период.

Речь на брифинге зашла и о сокращении дисбаланса между городским и сельским здравоохранением. В соответствии с поручением Главы государства Министерство здравоохранения разрабатывает пилотный проект «Модернизация сельского здравоохранения».

– В этом году утвержден новый государственный норматив сети организаций здравоохранения, согласно которому населенные пунк­ты с численностью населения до 50 человек могут быть обеспечены медработником на дому, ранее села не имели такой возможнос­ти, – проинформировал вице-министр здравоохранения. – В селах с количеством жителей от 50 до 500 человек предусмат­ривается открытие медпунк­тов, с населением от 500 до 1 500 человек (ранее было от 800 до 1 500) – создание ФАПов. Будут созданы центры ПМСП в селах, где проживают свыше пяти тысяч жителей.

Нововведения предусмат­ривают расширение участков врачебных амбулаторий. Для своевременного оказания экст­ренной медицинской помощи сельскому населению по принципу «золотого часа» 32 многопрофильные межрайонные больницы будут преобразованы в многопрофильные центральные районные больницы.