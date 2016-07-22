​Здесь каждый чувствует себя, как дома

И библиотека особая, и руководители

В истории этой уникальной библио­теки были годы, когда до закрытия и упадка оставался всего шаг, но она выстояла, окрепла и стала известна далеко за пределами Казахстана. И секрет здесь прост. Коллектив держался и держится на энтузиастах. На тех, кто печется не о своей пер­сональной выгоде, а о том, чтобы максимально обогатить жизнь тех, кто нуждается в поддержке и помощи.

Тепло и с благодарностью рассказывая о своих коллегах, директор биб­лиотеки Гулбаршын Балгожина постоянно акцентирует внимание на самоотверженности своих предшественников – истинных профессионалах, как, впрочем, и она сама.

Первым директором библиотеки, возглавлявшим ее почти 20 лет, был Александр Сапелкин, заслуги которого отмечены орденом «Знак Почета» и знаком «Мәдениет қайраткері». Это он, прекрасный организатор, хорошо знающий русский, казахский и немецкий языки, много сделал не только для индивидуальной работы с читателями, но и для появления сети спецбиблиотек, открывшихся во всех областях.

Больше 20 лет Александр Сапелкин возглавляет общественный благотворительный фонд инвалидов по зрению «Көмектес», ставший центром проведения ярких культурных мероприятий. Это литературно-музыкальные вечера, конкурсы, спортивные турниры, соревнования по шахматам, шашкам, тогыз кумалаку. Кстати, сам Александр Филиппович кандидат в мастера спорта по шахматам – неоднократный победитель многочисленных соревнований.

Эстафету руководителя библиотеки Александр Сапелкин в свое время передал Корабаю Кунурбаеву, который продолжил дело своего предшественника и приумножил сделанное. В девяностые годы время требовало от библиотек новых подходов и методов работы. Да и взгляд на статус инвалида в обществе заметно менялся. Этому способствовал и Корабай Кабдушевич. Его начинания позже продолжил Меделхан Конысбаев, также активно, как и его предшественники, занимавшийся развитием сети спецбиблиотек для незрячих и слабовидящих казахстанцев. Много сил он отдавал и культурно-просветительной работе.

Меделхан Букеевич был вдохновителем и организатором незабывае­мых музыкальных вечеров, на которых выступал не только созданный им ансамбль баянистов, которым он руководил, но и известные казахстанские артисты и музыканты.

Преемницей своих выдающихся предшественников стала Гулбаршын Балгожина, которая руководит библиотекой уже больше 12 лет. Хорошо знающие Гулбаршын Рахимберлиновну люди нередко сочувственно относятся к ее непростому поприщу, а она ни разу не пожалела о своем выборе.

Чтобы добавить несколько убедительных штрихов к портрету руководителя, достаточно сказать, что у Гулбаршын Балгожиной, помимо двух высших образований, есть большой опыт в библиотечной сфере. Гулбаршын Рахимберлиновну хорошо знают в столице, где она работала в областной универсальной научной библиотеке, Республиканской публичной библиотеке, библиотеке Президентского центра культуры. Пригодился ей и опыт работы в информационно-аналитическом центре Администрации Президента РК и в Министерстве культуры РК.

Следует отметить, что с приходом Гулбаршын Балгожиной заметно улучшилось техническое оснащение библиотечных процессов, что позволило инвалидам всех категорий иметь оперативный доступ ко всем источникам информации.

– Незрячий человек, – говорит Гулбаршын Рахимберлиновна, – как и любой другой, имеет право на максимально возможное для него самовыражение в общественной жизни, образовании, трудовой деятельности, творчестве. Поэтому правильно организованное обслуживание помогает инвалидам по зрению вести полноценный образ жизни. А новые технологии способствуют тому, чтобы эти люди стали более независимыми и легче вписывались в современную реальность, глубже понимали тенденции развития современного общества.

Трудностям вопреки

– Современное состояние библиотеки, – отмечает Гулбаршын Балгожина, – это логический итог ее непростого пути. И мы гордимся тем, что уже больше четырех десятилетий она остается центром информации, реабилитации и досуга инвалидов. Сюда они приходят с радостью, и их здесь всегда ждут. И каждый из 3 тысяч читателей нам дорог и близок.

Есть в библиотеке такой показатель, как книговыдача. Так вот, сейчас он составляет более 103 тысяч документов. А что касается структуры самой библиотеки, то здесь достойны отдельного разговора все ее 8 отделов, 7 библиотечных пунктов, 7 кружков громкого чтения, а также надомный и межбиблиотечный абонементы.

С заботой и вниманием в библиотеке относятся не только к тем, кто приходит за книгами сам, но и к тем, кто такой возможности не имеет. К ним идут библиотекари. Сейчас под особым попечением 41 человек.

В распоряжении читателей – литература по всем отраслям знаний. Это книги с рельефно-точечным шрифтом, так и записанные на кассетах, а также плоскопечатные. Пользуются неизменным спросом диафильмы, грампластинки, рельефно-графические пособия и книги на электронных носителях.

Большое подспорье для посетителей библиотеки – автоматизированная система библиотечных процессов. Этому способствуют новейшее оборудование, тифлотехника со специальными программами, предназначенными для работы инвалидов по зрению на компьютере, современные тифлотехнические средства для издания специальной литературы.

– Все это, – подчеркивает Гулбаршын Балгожина, – расширяет информационные возможности пользователей, способствует трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Только в нашей библиотеке в разные годы трудились около 20 незрячих специалистов.

Говоря о настоящем, нельзя не оглянуться и назад, чтобы полнее осознать разительные перемены пройденного пути. В первые годы своего существования библиотека находилась в помещении Дома культуры Казахского общества слепых (КОС). Позже ее перевели в здание учебно-производственного предприятия (УПП) № 1 КОС.

Помещение для обслуживания читателей было приспособлено мало. Абонемент и читальный зал находились в одной комнате, разделенной стеллажами. Отдел фонотеки размещался в подвале. Там же находился фонд озвученных и брайлевских книг, расставленных на деревянных стеллажах. Архивный фонд озвученной литературы размещался в небольшой изолированной комнате, где не было ни одного окна. Естественно, ни о каком режиме хранения не могло быть и речи. Сырая комната не проветривалась и не отапливалась. Книги плесневели и приходили в негодность. К тому же, из-за ветхости отопительной системы подвальное помещение постоянно затапливалось. Работники, не считаясь со временем, то и дело выносили брайлевские книги на улицу, чтобы их просушить и насколько возможно сохранить фонд.

Для выполнения заказов читателей использовалась селекторная связь. Библиотекари приносили читателям книги, поднимаясь по узкой и крутой лестнице из подвала. Студия звукозаписи также находилась в подвале. Здесь же осуществлялось дублирование озвученной литературы, ее оформление и подготовка для отправки в спецбиблиотеки респуб­лики. Запись книг велась в специально оборудованном помещении на втором этаже этого же здания. Другие отделы тоже были очень тесными и располагались в очень маленьких комнатах.

Зримые перемены

Шестидесятые годы остались ­позади, и в 1979 году библиотеке выделили дополнительные помещения в неприспособленном, старом одноэтажном саманном здании, принадлежавшем КОС, куда и были переведены библиографический и методический отделы.

И только много позже, в 1991 году, библиотека переехала в новое здание, где находится и сейчас. Этому переезду предшествовала долгая подготовительная работа директора библиотеки Александра Филипповича Сапелкина, который совместно с вышестоящими организациями упорно добивался строительства здания в районе, где в большинстве проживали незрячие люди. Его знания, опыт, убежденность сыграли свою роль, и усилия директора увенчались успехом.

Библиотека держала и держит свою марку. Вот уже более 45 лет РГУ «РБНСГ» – это методический и координационный центр для сети специальных библиотек Казахстана, включающий в себя 14 областных, 2 спецотдела при областных универсальных библиотеках, 19 филиалов, 105 библиотечных пунктов.

Эта сеть одна из самых востребованных и стабильных в республике. Ее фонд составляет почти миллион документов, а число пользователей – 33 043 человека.

Говоря об охвате библиотечной сети, нельзя не отметить и то, что из 22 тысяч казахстанцев – инвалидов по зрению, 70% пользуются биб­лиотечным обслуживанием. Важно подчеркнуть и то, что во всех спецбиблиотеках есть клубы по интересам, где, как правило, собираются от 20 до 70 человек. Многое делается и для создания автоматизированных рабочих мест для людей с проблемами зрения.

Как подчеркивает Гулбаршын Балгожина, сотрудники библиотечной сети избегают формального общения с читателями. Они умеют создавать благоприятную обстановку и строят отношения на доверительной основе.

Среди тех, кто не жалеет ни сил, ни времени для своих подопечных, здесь называют таких специалистов, как Т. Муханова, И. Сушкова, А. Мырзабеков, Ж. Медьярова. Не забывают в коллективе и тех работников, которые стояли у истоков. Это Галина Павловна Васильева, Лариса Филипповна Король и Камка Нургазиевна Нургазиева.

С 2005 года РБНСГ собственными силами начала выпускать библиотечную газету «РБНСГ – Вести», наб­ранную рельефно-точечным и плоскопечатным шрифтом. Газете присвоен подписной индекс, и она входит в каталог «Казпочта». Авторами публикаций, как правило, становятся сотрудники библиотеки и их коллеги из других регионов, тифлопедагоги и активные читатели. На страницах этого востребованного издания постоянную прописку нашло творчество незрячих казахстанских поэтов. Подборки их новых стихов всегда вызывают интерес.

Пользуется популярностью и сайт библиотеки – www.blindlib.kz, где всегда можно найти не только последние новости, но и полезную информацию. Наиболее востребованы материалы по тифлологии, сведения об отделах библиотеки и издательской деятельности библиотеки.

Особый акцент Гулбаршын Рахимберлиновна делает на важности индивидуальной работы с незрячими пользователями.

– Здесь требуются особая деликатность, такт, – говорит она, – этим людям более чем кому-либо нужны доб­рожелательность и сердечное участие. И они, как никто, ценят это. Со временем наша работа оставляет свет в сердцах людей, дает заряд положительных эмоций, прибавляет сил и бодрости.

Загляните в библиотеку, и вы увидите, что сюда спешат люди всех возрастов – школьники и студенты, служащие и безработные, пенсионеры и молодые супруги. Здесь не только можно почитать книгу, но и послушать ее. Каждому читателю предоставляется время работы с чтецом по 2 часа в день. Особенно благодарны чтецам студенты во время сессии. Чтобы максимально облегчить им задачу, общение с чтецом может продолжаться от четырех до восьми часов. Так что в успешно сданных экзаменах есть вклад и библиотекарей. Практикуется и такая форма работы, как начитывание учебного материала на диктофон в отсутствии студента. Кроме того, биб­лиотекари активно подключаются к поиску нужных материалов в Интернете. Помогают печатать рефераты и доклады.

– Согласитесь, – замечает Гулбаршын Рахимберлиновна, – было бы нереальным представить нашу библио­теку без трудностей и проблем. Их хватает. Конечно, нам бы хотелось иметь новое типовое здание, отвечающее всем требованиям архитектурно-проектного плана и технического оснащения. Не помешало бы и увеличение средств на комплектование фондов, но всему свое время. Мы оптимисты.

Интересных планов у сотрудников РГУ «Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан» немало. И нет сомнения, что у них все получится. Ведь делать доб­ро – для них и работа, и душевная потребность.