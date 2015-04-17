Здесь начинался путь Абая

Свежий выпуск
813
Аскар БЕЙСЕНБАЕВ, Айгуль БИДАНОВА, Семей
Участников агитпоезда здесь встречали представители национально-культурных центров, народных ансамблей и творческих коллективов, общественность города. Всего участие в акции на родине таких знаменитых сынов казахского народа, как Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев, Мухтар Ауэзов, приняли свыше 4 тыс. семейчан.
Символично, что пробег агитационного поезда, который проходит под эгидой Года АНК в Казахстане, пришелся на год 170-летия со дня рождения поэта, философа, композитора, просветителя, мыслителя, общест­венного деятеля, основоположника казахской письменной литературы и ее первого классика. Абай – это непревзойденная вершина. Убедиться в этом в очередной раз участники акции смогли, посетив республиканский литературно-мемориальный музей, названный в его честь.
Комплекс включает в себя 17 залов и 2 медресе. Здесь собрано много материалов, рассказывающих о жизненном и творческом пути Абая, истоках его творчества, раскрывающих многогранность таланта поэта-лирика, прозаика, переводчика, композитора. Названия залов говорят сами за себя: «Эпоха», «Образ Абая в изобразительном искус­стве», «Тематический зал», «Истоки творчества Абая», «Абаеведение».
Программа республиканской акции адаптирована к каждому региону и насыщена различными мероприятиями. Сразу же после встречи гости приняли участие в посадке елей у городского Дома дружбы, а затем депутаты Мажилиса Парламента РК Усенгельды Медеуов и Ахмет Мурадов проконсультировали 20 горожан по самым разным вопросам как личного, так и общественного характера. В ходе этих встреч выяс­нилось, что жителей Семея волнуют вопросы ремонта городских дорог и пригородных трасс, благоустройства, водо- и электроснабжения.
Прием граждан в городском отделе занятости и социальных программ провели и специалисты Министерства здравоохранения и социального развития РК. Компетентные специалисты разъяснили работникам сельского хозяйства и предпринимателям положения государственных программ, направленных на поддержку и развитие инициатив в приоритетных отраслях экономики. В общей сложности за консультациями специалистов министерств и ведомств обратились 165 семейчан. Двести жителей Семея получили соответствующие разъяснения от специалистов лучших научно-исследовательских и медицинских центров Казахстана.
Тем временем в педколледже им. М. Ауэзова стартовали ежегодные республиканские Абаевские чтения, а в ГУ им. Шакарима прошла презентация работы Ассамблеи народа Казахстана, намеченной на юбилейный год. Как отметил член Ассамблеи народа Казахстана, председатель Кыргызского этнокультурного объединения Астаны Шавкат Исмаилов, модель Ассамблеи народа Казахстана уникальна, и опытом этого общественного института живо интересуются представители многих стран мира.
Участники агитпоезда в рамках республиканской акции «Дар бесценный» преподнесли двум крупнейшим библиотекам Семея полное собрание научных трудов по государственной этнополитике Казахстана. Обладателями книжных новинок также стали и рядовые горожане. Во Дворце культуры горожан приветствовали Биржан Хасангалиев, Алишер Каримов, Татьяна Бурмистрова и другие артисты казахстанской эстрады.

Популярное

Все
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
На дорогах Костаная совсем небезопасно
Духовный храм в формате open space
В курортном районе вводят режим ЧС из-за каракуртов
Здесь чтят традиции кочевников
Более 13 млрд тенге выделено на питание школьников в Шымкенте
Два серебра завоевали казахстанские спортсмены в 12-й день Олимпиады
Торговые контракты на $7 млрд заключили Казахстан и Узбекистан
Первый саммит Диалога «Центральная Азия + Япония» пройдет в Астане
Более 5 тыс. пострадавших от паводков семей получили дома и квартиры
Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 8 августа
В Париже cкончался глава управления спорта Алматы
Казахстанская школьница прошла стажировку в NASA
Миллионы потеряла жительница Атбасара, вложив их в Investment Trade Solution
Девять лет колонии получил экс-глава компании за хищение денег КМГ
Охлаждающую автомобили краску создали в Японии
Общий трудовой стаж династии железнодорожников Капишевых – 826 лет
Как не захлебнуться в «чашке латте»?
Стареющий Казахстан: число пожилых людей в стране превысило 2,7 млн
Мусор у нас в головах…
Токаев произвел назначения в своей администрации
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
АЭС: быть или не быть?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Две недели без газа и горячей воды
Токаев поздравил победителей Международной химической олимпиады
В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»
В Сарани освоена мелкоузловая сборка автобусов
Касым-Жомарт Токаев лично проводил в аэропорту Дени Сассу-Нгессо
Минюст США подал в суд на TikTok за незаконный сбор данных детей
Этот ролик обжег сердца
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Пищепром: товарный гость в своей стране?
Касым-Жомарт Токаев встретился с Жозепом Боррелем
Айдар Омаров стал врио президента «Казахфильма»
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров

Читайте также

Товарооборот намечено удвоить
Торговля – движущая сила экономического роста
Страны ЦА договорились совместно развивать сферу энергетики
Искали золото – нашли проблемы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]