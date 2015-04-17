Здесь начинался путь Абая Свежий выпуск 813 Аскар БЕЙСЕНБАЕВ, Айгуль БИДАНОВА, Семей

Участников агитпоезда здесь встречали представители национально-культурных центров, народных ансамблей и творческих коллективов, общественность города. Всего участие в акции на родине таких знаменитых сынов казахского народа, как Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев, Мухтар Ауэзов, приняли свыше 4 тыс. семейчан.

Символично, что пробег агитационного поезда, который проходит под эгидой Года АНК в Казахстане, пришелся на год 170-летия со дня рождения поэта, философа, композитора, просветителя, мыслителя, общест­венного деятеля, основоположника казахской письменной литературы и ее первого классика. Абай – это непревзойденная вершина. Убедиться в этом в очередной раз участники акции смогли, посетив республиканский литературно-мемориальный музей, названный в его честь.

Комплекс включает в себя 17 залов и 2 медресе. Здесь собрано много материалов, рассказывающих о жизненном и творческом пути Абая, истоках его творчества, раскрывающих многогранность таланта поэта-лирика, прозаика, переводчика, композитора. Названия залов говорят сами за себя: «Эпоха», «Образ Абая в изобразительном искус­стве», «Тематический зал», «Истоки творчества Абая», «Абаеведение».

Программа республиканской акции адаптирована к каждому региону и насыщена различными мероприятиями. Сразу же после встречи гости приняли участие в посадке елей у городского Дома дружбы, а затем депутаты Мажилиса Парламента РК Усенгельды Медеуов и Ахмет Мурадов проконсультировали 20 горожан по самым разным вопросам как личного, так и общественного характера. В ходе этих встреч выяс­нилось, что жителей Семея волнуют вопросы ремонта городских дорог и пригородных трасс, благоустройства, водо- и электроснабжения.

Прием граждан в городском отделе занятости и социальных программ провели и специалисты Министерства здравоохранения и социального развития РК. Компетентные специалисты разъяснили работникам сельского хозяйства и предпринимателям положения государственных программ, направленных на поддержку и развитие инициатив в приоритетных отраслях экономики. В общей сложности за консультациями специалистов министерств и ведомств обратились 165 семейчан. Двести жителей Семея получили соответствующие разъяснения от специалистов лучших научно-исследовательских и медицинских центров Казахстана.

Тем временем в педколледже им. М. Ауэзова стартовали ежегодные республиканские Абаевские чтения, а в ГУ им. Шакарима прошла презентация работы Ассамблеи народа Казахстана, намеченной на юбилейный год. Как отметил член Ассамблеи народа Казахстана, председатель Кыргызского этнокультурного объединения Астаны Шавкат Исмаилов, модель Ассамблеи народа Казахстана уникальна, и опытом этого общественного института живо интересуются представители многих стран мира.

Участники агитпоезда в рамках республиканской акции «Дар бесценный» преподнесли двум крупнейшим библиотекам Семея полное собрание научных трудов по государственной этнополитике Казахстана. Обладателями книжных новинок также стали и рядовые горожане. Во Дворце культуры горожан приветствовали Биржан Хасангалиев, Алишер Каримов, Татьяна Бурмистрова и другие артисты казахстанской эстрады.



