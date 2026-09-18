Здесь оживает история, творятся добрые дела

Дух предков​

Вдали от шума областного цент­ра раскинулся Бескарагайский район. Здесь воздух напоен неповторимым ароматом сосновой хвои. В мою недавнюю поездку удалось встретиться с жителями двух сел и побывать в интересных местах.

Первой точкой маршрута стало село Аккульск – место, которое, пожалуй, не обходит стороной ни один путешественник. Этот населенный пункт, официаль­но упраздненный в 2017 году и ныне отсутствующий на карте, расположен в 30 километрах от Семея. Находится он в живописной локации – у опушки леса, в стороне от оживленной трассы Омск – Майкапчагай.

Были годы, когда Аккульск процветал. Здесь кипела торговля, работали пять мельниц, насчитывалось около 200 дворов, а население превышало тысячу человек. Сегодня же опустевшие добротные бревенчатые дома представляют собой готовые декорации для режиссеров, снимающих исторические фильмы. Их самобытный вид неизменно привлекает внимание. Заглянув в окно одного из домов, увидела настоящую русскую печку. Повеяло теплом, уютом и рассказами прабабушки.

Особое место здесь занимает Аккульская мечеть. После долгих лет запустения ее удалось восстановить благодаря… сну. Братья-близнецы Карим и Рахим Жунусовы рассказывают, что у одного из них было видение. Он стоял посреди отреставрированной мечети, испытывая глубокое восхищение. Этот сон повторился дважды и, как оказалось, предвещал реальные события. Имам одной из мечетей Семея Нурбек кажы посоветовал брать­ям взяться за восстановление.

Прислушавшись к совету священнослужителя, братья вместе с двумя родственниками приступили к работе. Они и не подозревали, насколько увлечет их это благородное дело. Изначально планировалось лишь подправить покосившийся купол, но к процессу присоединились жители соседних сел, и работа закипела. Каждый помогал чем мог: подвозили стройматериалы, мужчины в свободное время спешили к мечети, а женщины развернули полевую кухню. Был объявлен сбор средств. Во время внутренних ремонтных работ произошло удивительное – с чердака посыпались старинные листки из Корана, которые теперь бережно хранятся в мечети. Общими усилиями неравнодушных удалось сохранить это уникальное культовое сооружение.

Хотя деревни как таковой уже нет, сюда по-прежнему приезжают люди – чтобы обрести покой, поразмыслить о жизни, обратиться к Всевышнему. Братья Жунусовы, восстановив мечеть, не покинули ее. В свободное от работы время, а они оба водители, продолжают заботиться о ней. В этом году они установили отопление и обустраивают место для омовений.

Жизнь в Аккульске, несмотря на его упразднение, продол­жается. Пока братья рассказывали свою историю, из дома неподалеку вышла пожилая женщина. Она присела на лавочку, вглядываясь в сторону дороги. Оказалось, она ждет приезда детей из Астаны и Аягоза. Это Гульшира Сапарие­ва, которой сейчас 86 лет. Она родилась и всю жизнь прожила в Аккульске, воспитала 12 детей. Двое сыновей ушли из жизни, остались девять дочерей и один сын. Люди негласно называют Гульширу-апа смотрительницей мечети. Ежедневно она совершает намаз, молится за родных. На вопрос, почему не уезжает, отвечает, что нужно спросить разрешения предков, покидать родные места без их благословения она не может.

– К зиме поеду к дочке в город. Нужно выкопать картошку, перезимую у нее, а как потеплеет – вернусь сюда, – делится Гульшира Сапариева. – Скучать некогда, пять раз читаю намаз, управляюсь по дому – и день прошел.

На прощание Гульшира-апа прочитала бата-напутствие. Возможно, именно пребывание в этом месте, наполненном невероятным духом стойкости, и добрые пожелания бабушки сделали поездку по-настоящему удивительной.

У леса на опушке

Следующим пунктом стало село Карагайлы. Раньше оно называлось Новая Николаевка. Село находится в 100 км от Семея. На 25 км удалено от районного центра – Бескарагая. Население – более 800 человек. Жизнь в нем спокойна и созерцательна. С востока Карагайлы окружен ленточным бором, с западной стороны – полями. Поэтому здесь красивейшие восходы над лесом и закаты на равнине.

Сердце культурной жизни деревни, без сомнения, – Дом культуры. Его можно назвать настоящей машиной времени, внутри которой расположился уникальный музей советского быта. Его основатель Талгат Султанов вложил всю душу в собирание редких экспонатов, каждый из которых дышит прошлым и рассказывает свою неповторимую историю. Некоторые предметы для музея он покупает на свои средства, а часть обменивает или принимает в дар.

Здесь можно увидеть вещи, которые помнят прошлые поколения, прикоснуться к ушедшей эпохе и почувствовать дух времени. В музее глиняные горш­ки с ухватами соседствуют с конной упряжью, механические измельчители – со старинными утюгами, а над ними – винтажная аудио- и видеотехника: магнитофон «Романтик», радиола с пластинками, телевизор, кассеты. На старинной полке – книги и журналы, фотографии, школьный портфель, пио­нерская атрибутика. Рядом – швейные машинки и прялки.

Отдельное мес­то выделено для посуды. Она тоже родом из СССР, нашлась в хранилище местной школы. Есть в экс­позиции весы советского производства и четыре коробка спичек Бийской фабрики. Их принес в сельский музей внук ветерана Великой Отечественной войны Михаила Гавриловича Прасюка. Самый старинный экспонат – это дорожный сундук, который устанавливался на телегу или сани. Его в дар музею привезли члены краеведческого общества «Прииртышье».

О том, что музей в селе стал популярным, говорит тот факт, что в него частенько заглядывают школьники и молодежь, которые занимаются в кружках сельского клуба. Сюда на экскурсию даже приводят родственников, которые приезжают в Карагайлы в гости из разных городов и районов. Так что маленький сельский музей потихоньку становится местной достопримечательностью.

Особого упоминания заслуживает изобретательность Талгата Султанова. Для своих шести дочерей он сам построил замечательную детскую площадку, украсив ее горкой и качелями, для которых нашел нестандарт­ное применение, использовав детали от списанной сельскохозяйственной техники. Эти качели, сделанные с отцовской любовью, теперь радуют уже новое поколение малышей, став местом их беззаботных игр и смеха. В селе есть и современная детская площадка, построенная на бюджетные средства. Яркие горки и качели, мягкое покрытие, ограждение и место вдали от дороги делают ее привлекательной.

...Сельская школа встретила чис­тым уютным двориком с журчащим фонтаном. Не жалея сил и времени, директор Мейрамгали Жексенаев обустроил школьную территорию, создав настоящий оазис красоты, цент­ром которого стал изящный фонтан. Причем всю работу по обустройству он сделал своими руками, не приг­лашая никого со стороны и не привлекая учителей.

Школа носит имя известного акына Нурлыбека Баймуратова. Сельчане, рассказывая о прославленном земляке, называют его «наш дедушка». В стенах школы также действует музей им. Нурлыбека Баймуратова, где бережно хранятся сведения о жизни и творчестве акына.

Проводя свои детские годы среди земледельцев, общаясь с ними, Нурлыбек научился говорить на русском и немецком языках. Играя на домбре, балалайке, он пел песни, частушки на этих языках. Талантливый от природы Нурлыбек быстро схватывал науки и вскоре был в числе первых учеников. Он быстро научился писать на арабском языке, очень много читал, в свободное время играл на музыкальных инс­трументах. В своих стихах он бичевал неумелых руководителей, в результате чего его имущест­во конфисковали, а самого отправили в тюрьму, откуда ему удалось бежать.

Школа была построена в 1985 году. Здесь обу­чаются 117 детей на двух языках с первого по одиннадцатый класс. За счет средств фонда «Қазақстан халқына» в этом году в школе обустроено два кабинета – цифровой и научный. У ребят есть возможность осваивать IT-технологии и изу­чать азы науки в родном селе. В просторных, светлых кабинетах есть все для комфортной учебы. Тут лишь одна проблема – не хватает учителей математики, географии и русского языка. Из города переезжать сюда не хотят.

– Если и приезжают, то сразу всех интересует жилищный вопрос. Есть ли вода, отопление, Интернет, – рассказывает Мейрамгали Жексенаев. – Поэтому приходится привлекать к учебному процессу наших пенсионеров.

Одна из них – учитель математики Галия Смагулова. Очень давно вместе с супругом Галия Абайкеновна переехала в Карагайлы из села Ойшилик Аксуат­ского района. За чашкой ароматного чая и горячих булочек Галия Абайкеновна рассказала о тех годах, когда начинала свой учительский путь.

Хотя по образованию она была учителем математики, в силу юного возраста ее назначили школьной вожатой. Тогда она занималась с младшими школьниками воспитательной работой и организовывала досуг в пришкольном лагере. К слову, она работала с классом, в котором учился нынешний аким облас­ти Берик Уали.

На вопрос, почему пере­ехали из Аксуатского района в Бескарагайский 26 лет назад, Галия Абайкеновна отвечает, что хотелось жить поближе к городу. Дома вместе с супругом держат скот и сами готовят курт, катык, творог, масло и другие молочные продукты. Она угос­тила суперкатыком – вкус непередаваемый. Нежный, сливочный, творожный, сладкий, тающий во рту, к тому же еще и полезный. А когда я спросила, чего не хватает в селе, они вместе с суп­ругом заверили: все у них есть.

Прогулка по Карагайлы открывает еще одно свидетельство заботы сельчан о своей земле – небольшую рощу. Деревья, высаженные руками жителей в конце 1970-х годов, стали символом их единства и любви к природе. И по сей день люди продолжают ухаживать за этим зеленым уголком, вкладывая свою энергию и заботу в его благоустройство. Сельчане приезжают сюда отдохнуть, сами обустроили мангальную и костровую зоны, беседки. Местный художник изготовил скульптуры.

Карагайлы – это не просто деревня. Здесь люди готовы действовать сообща ради общего блага.