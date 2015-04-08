Здесь растят патриотов

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Вадим МАХИН, Алматы
На стендах выразительными музейными средствами рассказывается о начале Великой Отечественной войны, о стойкости советских войск при обороне Москвы, о Сталинградском сражении и битве на Курской дуге. Главными героями Победы здесь по праву называют солдат, офицеров и генералов, мужественно сражавшихся на фронтах. И конечно, тружеников тыла, которые, как образно подчеркивалось на презентации, ходили в атаку вместе с пехотинцами и танкистами, стойко стояли у артиллерийских орудий, с отважными летчиками штурмовали Берлин. Огромную работу по созданию музея проделали и педагоги школы, где обучаются дети с ограниченными возможностями, и сами учащиеся.
Директор учебного учреждения Бахыт Ермекова с благодарностью отзывается об инициативных и верных помощниках школьных замыслов – родителях и ветеранах войны. И прежде всего – о Дмитрии Михайловиче Малышеве, танкисте, полковнике в отставке, освобождавшем в годы войны Белоруссию, Украину, страны Восточной Европы. Кстати, на презентацию музея фронтовик пришел не с пустыми руками, а пополнил экспозицию своей боевой наградой – медалью «За освобождение Белоруссии».
Показательно, что специальный раздел музея посвящен преемственности поколений в нашем обществе, сохранению и приумножению боевых традиций. Эстафету патриотического воспитания у фронтовиков приняли воины-интернационалисты. В документах и фотографиях, выставленных на стендах, раскрывается деятельность общественного объединения «Ветераны-«афганцы» и ветераны фронтового клуба имени газеты «Казахстанская правда». Рядом на бархатных подушечках – ордена и медали советских солдат, награжденных за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны и при выполнении интернационального долга в Афганистане.
– В школе обучаются талантливые ребята, – говорит Бахыт Аширбековна. – Они добиваются хороших результатов и в учебе, и в спорте, и в творческих дисциплинах.
В школе свой плавательный бассейн, тренажерные классы, кабинеты швейного, столярного и гончарного дела, а также войлоковаляния и кулинарии. Есть своя изостудия, специализированные мастерские. Так, акварельные рисунки 15-летней Радмиры Асматуллаевой побеждают на международных конкурсах. Паралимпийцы, среди которых – мастера спорта и мастера международного класса, успешно выступали на соревнованиях в Токио.
Все это послужило хорошим подспорь­ем при оформлении музея. Поделки детей впечатляют. Здесь представлены в миниатюре диорама боя, Мемориал Славы с имитацией вечного огня. На презентации о творчестве учащихся тепло отозвалась Баян Молдагулова, двоюродная сестра отважной Алии Молдагуловой, портрет которой занимает на стенде центральное место среди Героев Советского Союза, павших в годы войны смертью храбрых. Рассказ Баян Абубакировны о любимой и легендарной сестре по своей эмоциональной насыщенности стал на встрече самым волнующим.
На презентации музея были и члены конкурсной комиссии Фонда Первого Президента РК, включая воинов-интернационалистов, полковников запаса Кабдолды Бекжанова, Виктора Шияна и ветеранов Фронтового клуба имени газеты «Казахстанская правда». Они уже посетили более десяти музеев в учреждениях системы образования, с тем чтобы выявить лучших. Итоги конкурса музеев в сфере образования, объявленного фондом в честь 70-летия Победы, будут подведены в конце апреля нынешнего года.

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