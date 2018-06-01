​Здесь судьбы в единую слиты

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Валерий Мерцалов

Есть в Петропавловске место, где в любое время года можно увидеть живые цветы. Это памятник жертвам политических репрессий. Круглое основание символизирует замкнутое пространство лагерей, из которого существует лишь один выход: устремленные ввысь – в вечность – рельсы. Кого-то катившиеся по ним переполненные «теплушки» влекли к страданиям – только в период с 1934 по 1944 год на территорию Северо-Казахстанской области были насильственно перемещены десятки тысяч немцев, чеченцев, ингушей, поляков, болгар, греков. Кого-то увозили навсегда: только в небольшой по площади и численности населения СКО реп­рессиям безвинно подверглись 7 614 человек, 1 465 из них были расстреляны. Имена выживших и нет высечены на 300 гранитных плитах, составляющих Стену памяти, сооруженную по инициативе общественного фонда «Память».

Список, поясняет председатель ОФ Болат Сагиндыков, считается наиболее полным, но не окончательным: если имена уничтоженных системой наиболее ярких представителей национальной интеллигенции – Магжана Жумабаева, Ахмета Байтурсынова, Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова и других писателей, ученых, общественных деятелей – известны каждому, то жизни рядовых граждан машина репрессий перемалывала походя, так что исследователям предстоит проделать еще громадную работу по установлению имен всех незас­луженно обвиненных земляков.

Одним из них стало имя Курмаша Шаяхметова, вслух упоминать о котором в семье боялись даже спустя больше полувека после реабилитации. Умный, образованный, он верно служил стране, после окончания курсов советских работников занимал руководящие должности по партийной линии в Петропавловске, Кокчетаве. Но он смел иметь собственное мнение и верность друзьям, за что с формулировкой «за связь с врагами народа» был исключен из ВКП(б), в которой состоял с 1927 по 1937 год. После этого его участь была решена. В сентябре 37-го управляющий золотым прииском «Кумак» Курмаш Шаяхметов был арестован сотрудниками УНКВД Оренбургской области. 12 февраля 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР осужден по статьям 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией имущества… И в тот же день приговор был приведен в исполнение.

Но все это родные узнали много позже. Воспитанные дядей Калиах­метом, дети Курмаша прожили в неведении о судьбе отца, его единственный сын Аманжол, вынужденно носивший другую фамилию (притом что носил звание почетного механизатора, был кавалером орденов Трудовой Славы, Трудового Красного Знамени, имел медали), так и скончался, не исполнив своей главной мечты – побывать на могиле отца. Не узнал даже, где она.

Это смогли установить племянники Шаяхметова, обратившиеся в КНБ с просьбой помочь им найти хоть какую-то информацию о близком родственнике. В ответ на посланный ведомством запрос из управления ФСБ РФ по Оренбургской области пришло сообщение: «Место захоронения Шаяхметова Курмаша в архивных материалах не указано, но благодаря поисковой работе историко-просветительского общества «Мемориал» установлено, что жертвы массовых репрессий 1937–1938 годов захоронены в Зауральной роще города Оренбурга. Это место объявлено городским кладбищем».

Теперь семья, говорит племянник Курмаша Сеилхан Шаяхметов, старается сделать все, чтобы имя безвинно погибшего человека не кануло в Лету. В частности, оно появится в числе выбитых на гранитных плитах мемориала. В областном краеведческом музее, дополнил он, уже пообещали подготовить экспозицию о нашем дяде.

Об одном из многих. Из тех, в память о ком североказахстанцы принесли цветы к подножию схваченной в бетон вечности.

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