​Здесь судьбы в единую слиты

Есть в Петропавловске место, где в любое время года можно увидеть живые цветы. Это памятник жертвам политических репрессий. Круглое основание символизирует замкнутое пространство лагерей, из которого существует лишь один выход: устремленные ввысь – в вечность – рельсы. Кого-то катившиеся по ним переполненные «теплушки» влекли к страданиям – только в период с 1934 по 1944 год на территорию Северо-Казахстанской области были насильственно перемещены десятки тысяч немцев, чеченцев, ингушей, поляков, болгар, греков. Кого-то увозили навсегда: только в небольшой по площади и численности населения СКО репрессиям безвинно подверглись 7 614 человек, 1 465 из них были расстреляны. Имена выживших и нет высечены на 300 гранитных плитах, составляющих Стену памяти, сооруженную по инициативе общественного фонда «Память».
Список, поясняет председатель ОФ Болат Сагиндыков, считается наиболее полным, но не окончательным: если имена уничтоженных системой наиболее ярких представителей национальной интеллигенции – Магжана Жумабаева, Ахмета Байтурсынова, Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова и других писателей, ученых, общественных деятелей – известны каждому, то жизни рядовых граждан машина репрессий перемалывала походя, так что исследователям предстоит проделать еще громадную работу по установлению имен всех незаслуженно обвиненных земляков.
Одним из них стало имя Курмаша Шаяхметова, вслух упоминать о котором в семье боялись даже спустя больше полувека после реабилитации. Умный, образованный, он верно служил стране, после окончания курсов советских работников занимал руководящие должности по партийной линии в Петропавловске, Кокчетаве. Но он смел иметь собственное мнение и верность друзьям, за что с формулировкой «за связь с врагами народа» был исключен из ВКП(б), в которой состоял с 1927 по 1937 год. После этого его участь была решена. В сентябре 37-го управляющий золотым прииском «Кумак» Курмаш Шаяхметов был арестован сотрудниками УНКВД Оренбургской области. 12 февраля 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР осужден по статьям 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией имущества… И в тот же день приговор был приведен в исполнение.
Но все это родные узнали много позже. Воспитанные дядей Калиахметом, дети Курмаша прожили в неведении о судьбе отца, его единственный сын Аманжол, вынужденно носивший другую фамилию (притом что носил звание почетного механизатора, был кавалером орденов Трудовой Славы, Трудового Красного Знамени, имел медали), так и скончался, не исполнив своей главной мечты – побывать на могиле отца. Не узнал даже, где она.
Это смогли установить племянники Шаяхметова, обратившиеся в КНБ с просьбой помочь им найти хоть какую-то информацию о близком родственнике. В ответ на посланный ведомством запрос из управления ФСБ РФ по Оренбургской области пришло сообщение: «Место захоронения Шаяхметова Курмаша в архивных материалах не указано, но благодаря поисковой работе историко-просветительского общества «Мемориал» установлено, что жертвы массовых репрессий 1937–1938 годов захоронены в Зауральной роще города Оренбурга. Это место объявлено городским кладбищем».
Теперь семья, говорит племянник Курмаша Сеилхан Шаяхметов, старается сделать все, чтобы имя безвинно погибшего человека не кануло в Лету. В частности, оно появится в числе выбитых на гранитных плитах мемориала. В областном краеведческом музее, дополнил он, уже пообещали подготовить экспозицию о нашем дяде.
Об одном из многих. Из тех, в память о ком североказахстанцы принесли цветы к подножию схваченной в бетон вечности.