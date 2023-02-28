Здесь учат летать

Профессия летчика была и остается одной из самых романтичных. Кажется, что проводить «рабочий день» в небе и смотреть на мир сквозь облака – это мечта, а не труд. Но прежде чем стать пилотом, надо пройти тяжелый путь учебы и практики.

Об этом лучше остальных знают курсанты и инструкторы Авиа­ционного учебного центра города Балхаша. Это единственное место в Казахстане, где готовят военных летчиков.

– Мы не занимаемся преподавательской деятельностью, мы учим летать, – с гордостью говорит заместитель командира учебно-авиационного цент­ра Берик Толеубаев. – Теорию курсанты получают в Военном институте Сил воздушной обороны, который находится в Актобе, а к нам они приезжают на практику. Сейчас у нас проходят войсковую стажировку 19 курсантов. В мае они уедут к себе в институт, сдадут госэкзамены и получат звание лейтенанта. Это будут готовые летчики. Далее их распределят в боевые части по всему Казахстану.

В феврале Авиационный учебный центр отметил свое 85-летие. Его история началась в 1938 году, когда в белорусском городе Быхове был сформирован 39-й отдельный разведывательный авиационный полк. В 1967-м его перебазировали в город Балхаш. У него на вооружении были разные типы самолетов, в том числе и высотные разведчики МиГ-25.

В 2003-м с авиабазы Луговая, что в Жамбылской области, в Балхаш передислоцировали эскадрилью реактивных самолетов L-39. На них вот уже 15 лет учат летать курсантов Военного института Сил воздушной обороны и стран ОДКБ. За это время в центре подготовили более 150 летчиков фронтовой, военно-транспортной и армейской авиации.

Надо сказать, что все курсанты, которые проходят практику в учебно-авиационном центре, – парни. Девушек нет, потому что в Военный институт Сил воздушной обороны их не берут. Несмотря на это, одной представительнице прекрасного пола все-таки удалось стать военным летчиком. Это Ардана Ботай – единственная девушка, которая училась управлять реактивным самолетом в балхашском авиационном центре.