Здесь учат летать

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Елена Ульянкина, Карагандинская область

85-летний юбилей отметил Балхашский авиационный учебный центр, где готовят военных летчиков.

Профессия летчика была и остается одной из самых романтичных. Кажется, что проводить «рабочий день» в небе и смотреть на мир сквозь облака – это мечта, а не труд. Но прежде чем стать пилотом, надо пройти тяжелый путь учебы и практики.

Об этом лучше остальных знают курсанты и инструкторы Авиа­ционного учебного центра города Балхаша. Это единственное место в Казахстане, где готовят военных летчиков.

– Мы не занимаемся преподавательской деятельностью, мы учим летать, – с гордостью говорит заместитель командира учебно-авиационного цент­ра Берик Толеубаев. – Теорию курсанты получают в Военном институте Сил воздушной обороны, который находится в Актобе, а к нам они приезжают на практику. Сейчас у нас проходят войсковую стажировку 19 курсантов. В мае они уедут к себе в институт, сдадут госэкзамены и получат звание лейтенанта. Это будут готовые летчики. Далее их распределят в боевые части по всему Казахстану.

В феврале Авиационный учебный центр отметил свое 85-летие. Его история началась в 1938 году, когда в белорусском городе Быхове был сформирован 39-й отдельный разведывательный авиационный полк. В 1967-м его перебазировали в город Балхаш. У него на вооружении были разные типы самолетов, в том числе и высотные разведчики МиГ-25.

В 2003-м с авиабазы Луговая, что в Жамбылской области, в Балхаш передислоцировали эскадрилью реактивных самолетов L-39. На них вот уже 15 лет учат летать курсантов Военного института Сил воздушной обороны и стран ОДКБ. За это время в центре подготовили более 150 летчиков фронтовой, военно-транспортной и армейской авиации.

Надо сказать, что все курсанты, которые проходят практику в учебно-авиационном центре, – парни. Девушек нет, потому что в Военный институт Сил воздушной обороны их не берут. Несмотря на это, одной представительнице прекрасного пола все-таки удалось стать военным летчиком. Это Ардана Ботай – единственная девушка, которая училась управлять реактивным самолетом в балхашском авиационном центре.

– Ардана не была курсантом, она пришла к нам, когда уже была кадровым военным в звании лейтенанта, – рассказывает Берик Толеубаев. – До этого она летала на военно-транспортном самолете Ан-26. А у нас другая специфика, у нас – истребители. В нашем центре Ардана училась управлять реактивным самолетом. Тогда мы впервые столкнулись с ситуацией, когда пришлось учить женщину. Знаете, я бы не советовал девушкам становиться военными летчиками. Эта профессия негативно влияет на женское здоровье. И потом придется выбирать: или служить Родине, или создавать семью и становиться матерью.

В Балхаше курсантов учат летать на одном типе реактивных самолетов – Aero L-39 Albatros. Их используют еще с советских времен. Они позволяют совершать учебно-тренировочные полеты в простых и сложных метеоусловиях, причем не только днем, но и ночью. В 2021 году эти самолеты отправляли на завод в Чехию, где они прошли глубокую модернизацию и капитальный ремонт. На балхашских «альбатросах» обновили оборудование радиосвязной и навигационных систем.

– Мы планируем обновить парк самолетов. Сейчас ищем варианты, подходящие для наших ВВС, – добавляет замкомандира центра. – В планах есть переход на L-39NG. Это новая модификация наших учебно-боевых самолетов. Их тоже выпускают в Чехии.

Кроме того, в 2019 году был капитально отремонтирован военный аэродром учебного центра. В частности, подрядчик обустроил новую бетонную взлетно-посадочную полосу. Теперь она может принимать любые самолеты – как военные, так и гражданские.

Добавим, что в честь 85-летия Авиационного учебного центра прошло торжественное собрание во Дворце культуры металлургов города Балхаша. Здесь звучали поздравления и слова благодарности ветеранам. Их труд отметили нагрудными знаками и сувенирами.

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