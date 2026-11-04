Здесь увлечения обретают форму

Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов

Игрок появляется на карте в стилис­тике Дикого Запада и отправляется в путь: выполняет задания, собирает монеты и сундуки, перемещается через телепорты и порталы, чтобы добраться до цели. Эту трехмерную игру с открытым миром сделал 13-летний Валерий Ремен (на фото), и на нее у семиклассника ушло всего четыре недели, или восемь занятий в центре креативных технологий TUMO Astana, где он учится около трех месяцев.

Нынешний год объявлен в стране Годом цифро­визации и искусственного интеллекта, и вопрос о том, как готовить к цифровому будущему сегодняшних школьников, звучит все чаще. Один из ответов на него – TUMO Astana, первый центр международной сети TUMO в Казахстане и Центральной Азии, который работает в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai.

Центр открылся в феврале этого года, в апреле принял первых учеников, а сейчас здесь занимаются около 3 тыс. подростков от 12 до 18 лет. Обучение бесплатное, и никакого вступительного отбора нет, подать заявку может любой ребенок подходящего возраста.

Модель TUMO появилась в Армении 15 лет назад и с тех пор вышла далеко за ее пределы – центры работают в США, Японии и других странах. В Астане это просторные, залитые светом залы, где за стеклянными стенами учебных капсул подростки работают на компьютерах iMac. Выбрать можно одно из 11 направлений, среди которых разработка игр, программирование, веб-разработка, кинопроизводство, анимация, 3D-моделирование, цифровая музыка, графический дизайн, моушн-дизайн, генеративный ИИ и робототехника.

Обучение выстроено ступенями, и каждая следующая сужает круг интересов, помогая подростку понять, чем он действительно хочет заниматься. На первом ориентационном этапе ребенок выполняет по одному заданию в каждом из 11 направлений, а затем выбирает четыре из них и осваивает их самостоятельно под присмотром коучей – наставников, которые всегда рядом, помогают с техническими вопросами и следят за самочувствием ребят.

Только после этого он приходит на воркшоп – практический курс с преподавателем, где за четыре недели нужно создать готовый проект. Воркшоп-лидер­ по разработке игр центра TUMO Astana Рамазан Ертаев объясняет, что задания перед каждым уровнем служат подготовкой, а не отсевом:

– Это больше как пререквизит, чтобы лучше подготовить ребят к воркшопу. Мы сначала даем им базовое понимание терминов, и на воркшоп они приходят с определенным фундаментом, чтобы сразу перейти к практическим занятиям. Так мы не теряем время и успеваем создать проект.

Если проект не получился, воркшоп можно пройти заново с учетом своих ошибок, а если направление оказалось не по душе, его можно сменить, например, с технического на креативное, и позже вернуться обратно. Жесткого срока обучения здесь нет, поэтому пришедший в 12 лет может заниматься пока не исполнится 18. Расписание составляют индивидуально, с учетом того, в какую смену ребенок учится в школе, чтобы одно не мешало другому. Главную задачу центра собеседник видит в том, чтобы дать подросткам опыт, которого им часто не хватает на старте взрослой жизни.

– Когда дети после школы приходят на первый курс университета, там сразу начинаются проекты, свои работы, порт­фолио. А многие даже не знают, что это такое. При найме на работу, особенно в IT-сфере и креативной индустрии, уже сейчас смотрят, как человек использует искусственный интеллект, насколько эффективно облегчает им свои задачи, и всегда просят показать портфолио и работы. Поэтому мы не только обучаем практическим навыкам, но и готовим ребят к этим этапам в будущем. Наша главная цель – развить креативность, научить создавать первые цифровые продукты и правильно работать с порт­фолио, – подчеркивает Рамазан Ертаев.

Идеи ребята придумывают сами. По словам преподавателя, центр дает все необходимые ресурсы, а жанр, сюжет и подход к будущей игре каждый определяет самостоятельно, и так развивается творческое начало. Валерий, например, пришел на воркшоп уже со своим замыслом. Программированием и созданием игр он увлекался и раньше, поэтому, когда мама записала его в очередь в TUMO, долго не раздумывал.

– Я тут научился работать с программой Unity, ознакомился с ней полностью и хочу дальше ее изучать, – рассказывает Валерий.

Без трудностей, конечно, не обошлось. Например, с 3D-моделированием мальчику помог разобраться друг Чингиз, а Валерий в ответ подсказал ему с разработкой игр. Такая взаимопомощь между сверстниками здесь в порядке вещей, но для героя нашей истории эта дружба оказалась ценнее любых навыков.

– Когда я начал общаться с Чингизом, у меня как будто резко поменялось мировоззрение. Он очень хороший человек и заставил меня по-другому посмотреть на мир, – делится Валерий.

Домашних заданий в центре не дают, поэтому совмещать занятия со школой, по словам семиклассника, совсем несложно. Обучение доступно на трех языках: казахском, русском и английском. В центре занимаются подростки разного возраста, и в учебный год из-за школьных смен младшие и старшие группы немного разделены. Но летом, на каникулах, все учатся вместе – с удовольствием сюда ходят и девочки, и мальчики.

Сам Валерий уже думает о следующем проекте. Он мечтает создать большую ролевую игру с открытым миром и непростым сюжетом, где рыцарь будет постепенно становиться сильнее, находить новые вещи и побеждать противников. А сверстникам советует не раздумывая прийти в TUMO, ведь здесь, по его словам, можно получить хорошие знания в области искусственного интеллекта и программирования.

Если подросток уже в 13 лет умеет доводить идею до готового продукта, работать вместе с другими и показывать результат, то в университет и на рынок труда он придет не с чистого листа, а с собственным портфолио. Для страны, которая делает ставку на цифровизацию и ИИ, такие ребята – это будущие разработчики, дизайнеры и авторы отечественных цифровых продуктов, способных конкурировать на глобальном рынке.

Первый уровень Валерий уже прошел, и впереди у него, как и у тысяч его сверстников, еще много новых.