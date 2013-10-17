Здесь важна массовость

Чтобы дети были активными, физически развитыми, нужно с малых лет водить их на катки, записывать в спортивные секции. Но массовый спорт невозможно развивать без достаточного количества спортивных сооружений, привлечения в регионы квалифицированных тренеров, подчеркивалось на заседании.

Государство многое делает для развития массового спорта, отметил в своем выступ­лении Тастанбек Есентаев, заместитель председателя АДСФК РК. В ведомстве подсчитали, что нынче 2 млн. 530 тыс. школьников занимаются в спортивных секциях (27,7% от общего числа). В общеобразовательных школах в нынешнем учебном году восстановлены трехчасовые занятия по физическому воспитанию, расширяется сеть детских дворовых клубов и спортивных секций, реализуется пилотный проект по организации школьных лиг популярных у детей видов спорта, таких как волейбол, баскетбол и футбол.

Вместе с тем агентство обеспокоено тем, что в прошлом году закрылось 43 детских подростковых и детско-юношеских клубов физической подготовки. В пяти из 139 высших учебных заведений нет ни спортивных клубов, ни спортивных секций, что явно не способствует приобщению молодежи к здоровому образу жизни. Есть определенные проблемы и в развитии спорта на селе.

Причем зачастую в их основе лежит не только недостаточное инфраструктурное обеспечение, но и слабая организация активного досуга селян. К примеру, из почти 200 сельских округов Карагандинской области в отборочных турах очень популярных республиканских соревнований по казак куреси приняли участие только 9, что свидетельствует о недостаточной совместной работе управлений по спорту и местных уполномоченных органов.

Сейчас в стране работают 16 региональных школ высшего спортивного мастерства, в которых культивируется 61 вид спорта. Кроме того, в регионах страны действуют 17 центров подготовки олимпийского резерва, способствующих развитию 37 видов спорта, в том числе десяти зимних.

Эти виды спорта во многих регионах не получили пока должного развития. К примеру, в Алматинской и Западно-Казахстанской областях в школах олимпийского резерва нет даже отделений зимних видов. Между тем в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи необходимо активизировать подготовку спортсменов, и основную нагрузку должны взять на себя именно северные регионы, где климатические особенности позволяют проводить тренировки на протяжении полугода.

Представитель Северо-Казахстанской области сообщил: в Петропавловске сейчас строится ледовый дворец, сдача его в эксплуатацию намечена на следующий год. Предполагается, что спортивный объект даст толчок развитию зимних видов спорта.

Именно регионы играют ключевую роль в развитии массового спорта, они же выступают и опорой в подготовке спортивного резерва и формирования национальной сборной команды. Поиск физически одаренной талантливой молодежи невозможен без кропотливой работы на местах, позволяющей подпитывать детско-юношеские школы и школы олимпийского резерва.

С трибуны выездной коллегии было отмечено, что во многих областях эту работу пустили на самотек. В ряде регионов до сих пор не открыты спортивные школы-интернаты для одаренных детей, а представитель Мангистауской области и вовсе заявил, что не видит экономической целесообразности создавать подобное учреждение.

– Работа по подготовке резерва, конечно, проводится, но она недостаточна, – резюмировал итоги заседания глава ведомства Ерлан Кожагапанов. – Агентством разработаны определенные стандарты, критерии ее оценки. Главное, на чем основывается стратегия развития спорта в Казахстане, – это массовое участие граждан. Акценты с прицелом на будущее расставляют тогда, когда есть база и есть заинтересованность тех, кому по должности положено заниматься развитием спорта. Именно поэтому сейчас важно не просто строить новые площадки и дворцы спорта, но и вовлекать в занятия физкультурой как можно больше людей.

Любовь ДОБРОТА,

Шымкент