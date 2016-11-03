​Здесь все напоминает о Жамбыле

При входе в мемориальный комплекс посетителей встречают два великолепных байтерека – безмолвные свидетели ушедшей эпохи и ровесники дома, построенного в 1938 году, накануне празднования 75-летия акына. В 1947 году просторный дом из 12 комнат стал литературно-мемориальным музеем акына. Рядом с ним, в гараже, посетители могут увидеть личный автомобиль Жамбыла «М-1».

– Автомашина на ходу, садись и поезжай, – говорит директор литературно-мемориального комплекса Маулен Кожашев. – Но сейчас она уже экспонат. И руками ее лучше не трогать!

Единственное, что удивляет, когда входишь на территорию музейного комплекса, – новый бюст акына, исполненный скульптором Н. Исабаевым. Бюст и постамент явно не соответствуют ни по расцветке материалов, ни по размерам. Жаль, что убрали бюст работы известного скульптора Хакимжана Наурызбаева, который здесь стоял раньше. Для многих посетителей он был неотъемлемой частью комплекса.

После реставрационных и художественных работ дом Жамбыла как объект культурно-исторического наследия сохранил свой первоначальный облик, на месте предметы обстановки. Целостному восприя­тию музейного пространства способствует удачное цветовое и световое решение залов. Есть и отличия новой экспозиции от той, что была 20 лет. Например, запоминается многопрофильная скульптурная композиция, изображающая акына в окружении современников – Дины Нурпеисовой, Кенена Азербаева, Умбетали Карибаева, Суюнбая Аронулы, Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Куляш Байсеитовой, с которыми он был дружен. Фотоснимки, представленные в музее, свидетельствуют, что акын общался с такими выдающимися личностями, как балерина Г. Уланова, кинорежиссер С. Эйзенштейн, Герои Советского Союза М. Габдуллин, Б. Момышулы...

Жамбыл Жабаев занимает почетное место в истории Казахстана. Он оставил драгоценное творческое наследие. Как человек своего времени, акын искренне воспевал его, а песни Жамбыла стали частью нового быта казахского аула. Популярность его была столь велика, что в 1938 году акына избрали депутатом Верховного Совета Казахской ССР.

Немало стихов Жамбыл посвятил защитникам Родины, сражавшимся на полях Великой Отечественной войны. Они вошли в сборник «Песни военных лет», который хранится в музее. В те годы стихи Жамбыла вдохновляли защитников блокадного Ленинграда. Об этом не забывают и в наши дни. В 2002-м в городе на Неве Ж. Жабаеву был воздвигнут четырехметровый бронзовый памятник работы казахстанского скульптора Бахытжана Абишева, который стал подарком Правительства Казахстана к 300-летию Санкт-Петербурга.

Силы стареющего поэта подорвало трагическое известие: его сын, рядовой Алгадай Жамбылов, героически погиб при освобождении города Синельниково в Днепропетровской области. А до этого без вести пропал на фронте другой его сын – Изтлеу. В 2005 году скульптор Б. Абишев на свои средства изготовил памятник воину Алгадаю, который установлен в мемориальном комплексе Синельниково в Днепропетровской области.

Последние годы жизни поэт провел в селе Жамбыл. Он скончался 22 июня 1945 года. Этому периоду посвящен раздел, где находится домбра акына, обрамленная траурной лентой. Согласно воле Жамбыла, его похоронили рядом с домом, окруженным яблоневым садом. В 1946 году, накануне 100-летия акына, здесь был сооружен мавзолей (архитектор И. Белоцерковский, эскизы народного художника Казахстана А. Кастеева), который стал местом паломничества многочисленных почитателей и туристов. В доме, где Жамбыл прожил последние годы, в 1947 году открыли литературно-мемориальный музей, и им гордятся не только в Алматинской области, но и в республике.

Имя великого акына увековечено в названиях улиц, школ, высших учебных заведений, концертных организаций и населенных пунктов. Не только в нашей стране. В Киеве, например, поставлен памятник акыну в тенистом парке Нивки, а недалеко от этого места в его честь названа улица. Есть улица Жамбыла и в Ужгороде. Недавно открыт памятник Жамбылу Жабаеву в столице Сербии Белграде.

Память о Жамбыле не мерк­нет. И особенно явно это ощущаешь, когда посещаешь мемориальный комплекс, посвященный акыну.