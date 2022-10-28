Здесь зажигаются звезды

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Влада Седова

В столице подвели итоги XХV Международного конкурса творческой молодежи «Шабыт».

Юбилейный по счету «Шабыт», организатором которого, как всегда, выступил РГУ «Казахский национальный университет искусств» при поддержке Министерства культуры и спорта РК, в очередной раз собрал талантливых исполнителей со всего мира. На этот раз его участниками стали более 200 одаренных музыкантов, певцов и инструменталистов из Казахстана, Узбекистана, России, США и Японии, продемонстрировавших свое мастерство в семи номинациях. Судейский состав был также крайне разнообразным: из 30 членов жюри треть составили иностранцы, среди которых видные деятели искусства, такие как композитор Лоуэлл Либерман, маэстро Дамиано Джурана, пианист Эмиль Рибарский, скрипач Владимир Дё.

«Шабыт» – действительно значимое событие в культурной жизни страны и, в частности, столицы, ставшее по-своему символом города. Беря свое начало в 1998 году как республиканский, уже в 2000 году фестиваль при­обрел статус международного, за 25 лет своего существования став местом признания талант­ливой молодежи, открыв миру множество новых имен. Для самих же участников конкурс – серьезная ступенька в карьере, мощное вдохновение для дальнейших свершений, не зря ведь «шабыт» именно так и переводится – «вдохновение». Кроме того, есть у фестиваля и еще одна глобальная цель – пропаганда лучших традиций и достижений национальной и мировой культуры и искусства, сохранение, развитие и распрост­ранение культуры казахского народа, воспитание патриотизма у молодежи.

В этот раз конкурс проводился по таким специальностям, как «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Эстрадные музыкальные инструменты», «Хоровое дирижирование», «Скрипка», «АВАК» и «Фортепиано». По традиции номинации меняются ежегодно, дабы охватить как можно больше творческих направлений.

По словам Батыржана Смакова, руководителя концертного отдела и дирижера Казахского национального университета искусств, фестиваль прошел, как всегда, замечательно – каждый из участников показал себя на пределе возможностей и таланта.

– Наши конкурсанты активны всегда. Даже во время пандемии, когда два года подряд фестиваль проводился онлайн, участники не позволяли себе поблажек, демонстрируя свои способности в полную силу. Отмечу, что как раз-таки в пандемию наш конкурс стал более открытым миру: перечень участвующих стран значительно расширился, – прокомментировал Батыржан Смаков.

Помимо конкурсных мероприятий, программа фестиваля включала в себя концерты приглашенных солистов, мастер-классы ведущих казахстанских и зарубежных музыкантов. На закрытии же участников и зрителей порадовали своими выступлениями ректор КазНУИ скрипачка Айман Мусахаджаева и один из самых прославленных виолончелистов мира Давид Герингас (Литва).

Подводя итоги международного фестиваля, жюри наградило дип­ломами и премиями различных степеней почти 80 участников.

Обладателем же единственного Гран-при стал наш соотечественник Сулеймен Батырхан, пианист.

– По мнению абсолютно всех членов жюри, именно этот молодой человек обладает поистине гениальными способностям, победа его заслужена, – отметил Батыржан Смаков.

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