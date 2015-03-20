Здесь жил и работал писатель Статьи 941 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

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Один из основателей школы нового исторического романа в Центральной Азии Морис Симашко был автором 20 книг, изданных рекордными тиражами на 40 языках мира, по его сценариям поставлено около 10 фильмов. Он первым в Казахстане получил из рук Президента страны Премию мира и духовного согласия, а также был первым лауреатом Государственной литературной премии им. Абая за перевод на русский язык трилогии Ильяса Есенберлина "Кочевники".



Открывая торжественную церемонию, начальник управления по развитию языков, архивов и документации города Мамай Ахетов отметил особую знаменательность этого события, проходящего в год 20-летия Ассамб­леи народа Казахстана, ведь Морис Симашко всегда был поборником идеи единства и дружбы народов.



– Симашко был знаковой фигурой в литературе Казахстана, – отметила в своем выступлении член Союза писателей РК, поэтесса Любовь Шашкова. – Он действительно открыл Восток, и не только Западу, но и нам, говоря, что его интерес к истории не случаен. Истории свойственно повторяться, и поэтому люди должны знать ее и извлекать из нее уроки.



Морис Симашко остался в памяти всех, кто его знал, добрым, жизнерадостным, позитивным человеком, любившим Алматы, Казахстан, где прошла значительная часть его жизни и где живут его многочисленные друзья и читатели.