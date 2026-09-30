«Үздік маман-2026». Мастерство проверяется делом

– Хочу доказать себе, что я лучший в своей профессии, – оператор Тулеген Спабек говорит об этом спокойно, почти буднично, но за этой фразой – вполне серьезные амбиции.

В АО «Интергаз Центральная Азия» он работает с 2017 года, а в конкурсе профессионального мастерства «Үздік маман» участвует впервые. На этот раз здесь собрались 98 работников основных рабочих профессий газотранспортной отрасли. Каждый уже прошел отбор в своем региональном филиале. Теперь лучшие из лучших встретились на одной площадке, чтобы проверить не только знания, но и выдержку, точность, умение действовать в сложной ситуации.

Вокруг – привычная рабочая атмосфера. Приборы, схемы, оборудование. Но сегодня каждое движение оценивает жюри, и за ошибку можно потерять драгоценные баллы. В течение двух дней конкурсанты выполняли теоретические и практические задания. Тестирование, производственные операции, расчеты, действия в нештатных ситуациях, оказание первой доврачебной помощи... У каждой профессии – свои испытания.

Операторы ГРС рассчитывали в том числе необходимое количество одоранта для газа. Слесари КИПиА собирали схемы и работали с измерительным оборудованием. Сварщики выполняли горизонтальные и вертикальные стыки, качество которых затем проверялось радио­графией. На первый взгляд – обыч­ная работа. Но именно здесь и проверяется профессионализм: насколько точно человек выполняет привычные операции, умеет ли соблюдать последовательность действий и, главное, требования безопасности.

Член жюри среди слесарей КИПиА Нурболат Халыков подчеркивает: на конкурс приезжают уже лучшие специалисты своих филиалов.

– Здесь они выступают все в равных условиях, получают одинаковые практи­ческие задания, – подчеркивает Нурболат Халыков. – В этом году испытания для слесарей КИПиА усложнили. Особое внимание уделили работе с калибраторами – высокоточными приборами, требующими аккуратнос­ти и правильного выполнения каждой операции.

Но жюри оценивает не только результат. После выступления каждого участника специалисты разбирают ошибки, обращают внимание на потенциальные риски. Тем самым конкурсанты не только показывают свой опыт работы, но и получают полезную информацию, где им еще нужно расти.

Так конкурс превращается еще и в своеобразный производственный аудит. Он помогает увидеть, где участнику требуется дополнительное обучение, а компании – понять, какие компетенции необходимо развивать.

Для Кирилла Ашенбренера этот конкурс стал особенным. В АО «Интергаз Центральная Азия» он работает пять лет. До этого уже дважды участвовал в профессиональном соревновании и занимал третье место. В этот раз – первое.

– Я хотел доказать именно себе, что могу занять первое место, – широкая улыбка озаряет лицо 26-летнего специа­листа. – Завтра приеду, обрадую своей победой родителей, супругу и мою маленькую доченьку.

Раньше Кирилл занимался боевым самбо, выступал на соревнованиях. Теперь главные приоритеты – работа и семья. В этом году компания изменила систему поощрения: за третье место предусмот­рена разовая выплата 450 тыс. тенге, за второе – 750 тыс., за первое – 1 млн 200 тыс. Но, судя по словам участников, деньги здесь не главное.

Для Кирилла, например, важнее было наконец поставить точку в личном споре с самим собой, доказав, что третье место для него – не предел.

Анатолий Гергель участвует в «Үздік маман» второй раз. В компании работает четыре года, общий стаж слесаря КИПиА у него – 17 лет. Он говорит о конкурсе без лишнего пафоса, но с заметным удовольствием: «Хорошо с новыми людьми знакомиться, делиться опытом. Что-то новое узнаешь, приборы какие-то новые видишь. Мне нравится работа».

Именно обмен опытом организаторы считают одним из главных эффектов конкурса. Специалисты из разных регио­нов привозят свои производственные прак­тики, обсуждают рабочие ситуации, а затем возвращаются домой с новыми знаниями. Для компании это еще и возможность формировать кадровый резерв. По словам организаторов, некоторые участники после таких конкурсов переходят на инженерно-технические должности, а затем сами начинают обу­чать молодых специалистов. Получается цепочка: опытный рабочий передает знания следующему поколению.

Отдельное направление конкурса – здоровье и безопасность работников. В АО «Интергаз Центральная Азия» внедрена система АСМА, которая позво­ляет контролировать прохождение предсменного медицинского осмотра и отслеживать индивидуальные показатели работников. По словам главного менеджера департамента производственного контроля, охраны труда, окружающей среды Галины Ретунской, задача – не ждать, когда человеку станет плохо, а предупреждать возможные проблемы. Этот же принцип лежит в основе конкурса: безопасно выполнить работу так же важно, как выполнить ее быстро и качественно.

А еще участникам предложили посмотреть в будущее. В рамках конкурса прошла образовательная сессия по технологиям искусственного интеллекта. Для специалистов производственной отрасли это уже не отвлеченная тема. Компания рассматривает возможность использования ИИ и непосредственно в конкурсных заданиях в будущем. Заместитель председателя правления по производству АО «НК «QazaqGaz»

Абзал Кисметов отмечает: современному работнику нужны не только профес­сиональные навыки, но и новые цифровые компетенции.

Руководитель аппарата АО «НК «QazaqGaz» Берик Ермаханов, приветствуя участников, подчеркнул: главный ресурс компании – люди. И действительно, за бесперебойной транспортировкой газа стоят конкретные специалисты. Те, кто каждый день следит за оборудованием, выполняет сложные операции, принимает решения и отвечает за безо­пасность. На производстве их работа часто остается незаметной. На конкурсе она выходит на первый план.

Здесь профессионализм можно увидеть буквально в движении рук, услышать в точности ответа, измерить временем выполнения задания. А потом наступает момент, когда объявляют результаты. Для кого-то это диплом и призовые. Для кого-то – новый профессиональный ориен­тир. А для Кирилла Ашенбренера – простая фраза, которую он уже знает, как сказать своим близким: «Мама, папа, я победил!» И, пожалуй, именно ради таких моментов «Үздік маман» и нужен. Чтобы человек мог не только показать, на что способен, но и однажды самому себе сказать: «Я смог».

По итогам конкурса победителей наградили дипломами и денежными призами за высокое профессиональное мастерство. В общекомандном зачете филиалу «УМГ «Актау», показавшему лучшие результаты, вручили главный трофей конкурса – переходящий кубок «Үздік маман».