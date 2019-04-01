Здороваться с каждым пассажиром и спрашивать об их настроении обязали кондукторов Караганды
Инга Селезнёва
С 1 апреля 2019 года кондукторов маршруток и автобусов Караганды обязали быть вежливыми: здороваться с каждым пассажиром и спрашивать об их настроении, сообщает Ekaraganda.kz.
"Общественность Караганды обеспокоена тем, что все больше горожан ежедневно срывают свою злость и обиду на окружающих. Поэтому активисты города внесли предложение всем автопаркам города обязать кондукторов быть приветливыми. Предложение было рассмотрено, и приказ вступает в силу с 1 апреля 2019 года", – сообщает издание.
По словам экспертов, такое решение было принято в силу того, что кондукторы – это именно те работники, которые больше всех контактируют с населением, и более того, некоторых горожан видят каждый день, может, и два раза за сутки. Поэтому у них есть все шансы на то, чтобы расположить к себе человека и сделать его день чуточку лучше.
"Мы считаем, кто, если не кондукторы, будут спасать наш город от этой величайшей потери культуры. Ведь многие годы другие города только и брали с нас пример, слава о нашей вежливости и интеллигентности живет во всех странах СНГ. Но с каждым годом мы сами способствуем тому, что просаживаем то, что имеем, отдаваясь бездушности мегаполиса. А ведь, как раньше было прекрасно, когда люди доверяли друг другу, интересовались настроением и поддерживали. Давайте вспомним обо всём этом, исправим ошибки, оставив это великое наследие нашим потомкам", – сказал обеспокоенный представитель интеллигенции Караганды.