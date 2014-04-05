Здоровая мама – крепкий малыш

Так считает профессор, руководитель клиники акушерства и гинекологии Литовского университета наук здоровья, председатель регионального совета по репродуктивному здоровью и науке ВОЗ Рута Надишаускене.

– Рута, вы не в первый раз в Шымкенте. Что привело вас снова в наш город?

– Наше сотрудничество с южноказахстанскими коллегами началось несколько лет назад согласно меморандуму, подписанному между управлением здравоохранения ЮКО и Каунасским университетом наук здоровья в Литве. Пришло время оценить результативность наших проектов по сокращению материнской и младенческой смертности, предупреждению послеродовых кровотечений, над которыми мы совместно работали.

Для меня это очень важно. Я вижу, как улучшается статистика, но мы должны осознавать, что для дальнейшего улучшения показателей есть не задействованные еще резервы. И хотя материнская смертность за это время сократилась ровно наполовину, тем не менее, по структуре смертности послеродовые кровотечения стоят на первом месте.

Я планирую обсудить с коллегами, что еще можно сделать, чтобы свести риски к минимуму, что можно еще изменить. Если три-четыре года назад мы говорили о спасении жизни женщин, то сегодня уже идет речь об улучшении качества их жизни. И есть впечатляющие успехи. К примеру, в 5 раз снизилось количество органоудаляющих операций. Это замечательно! Значит, у женщин остается надежда иметь в будущем детей!

На днях прошло совещание с коллегами перинатальных центров первого и второго уровней, которые говорили о существующих проблемах. Поэтому я уверена, что есть еще системные решения, позволяющие улучшить ситуацию.

– Намерены ли вы продолжить внедрение в регионе новых программ?

– Да, мы планируем внедрить в Южном Казахстане программу обу­чения новой идеологии. Это будет беспроигрышная программа обучения с применением компьютерной системы и Интернета. Особенность ее в том, что врач, отвечая на тест, сам придет к правильному ответу. И только потом будет допущен к практическим занятиям. Но и здесь превалирует командный стиль работы.

У нас в Литве такой подход уже внедрен в практику. Должна сказать, что студенты от него просто в восторге. Можно в любой момент прийти в гибридизированную круглосуточную симуляционную лабораторию. Три человека – одна команда, они могут меняться ролями, каждый в силу своих возможностей и способностей усваивает материал. Но налицо результат командной, системной и стандартизированной работы, потому что везде – при оказании помощи при инсультах, в акушерстве, при травмах – важны первые шаги.

Программу можно «переписать» под любое содержание обучения, но мы начнем, наверное, с модулей нео­натологии, акушерства. И тогда не нужно будет проводить масштабные семинары, совещания, можно будет работать с коллегами по Интернету. Это моя заветная мечта, и я уверена, что данная модель сможет успешно работать.

– Эта модель касается только решения вопросов акушерства и неонатологии?

– Не обязательно. Она может переноситься на работу «скорой помощи», травматологии, нейрохирургии. В Шымкенте мы сейчас обсуждаем вопрос об открытии в нынешнем году независимого центра для улучшения подготовки врачей, который будет координировать обучение медперсонала. В данный момент этим занимаются несколько специалистов отдела управления здравоохранения ЮКО.

Центр будет принимать заявки, контролировать учебу. И это очень важно, так как одна из проблем в нашей работе – низкая квалификация врача, а он должен учиться беспрерывно, в течение всей жизни. Руководство области предлагало открыть у нас филиалы институтов повышения квалификации, научных центров. Такой, оказалось, есть уже в Москве, филиал занимается повышением квалификации врачей. Этот метод беспроигрышный и очень эффективный.

– Намерены ли вы реализовать подобные проекты и в других областях Казахстана?

– Да, сейчас мои коллеги собираются в Алматы, Астану и Тараз. Но так системно, с огромным эффектом, мы работаем только в Южном Казахстане. Работа интересна тем, что здесь есть большой простор для деятельности, кроме того, она ведется не эпизодически, а системно, и я заметила огромную поддержку руководства области. На днях мы с профессором Жумагали Исмаиловым, начальником областного управления здравоохранения, и коллегами говорили о том, что самое время рассказать о достижениях южан в сфере акушерства и менеджмента в научных журналах мирового сообщества. Было бы неправильно держать такой опыт в секрете, ведь он может принести пользу и другим.

Недавно на совещании по внедрению научных достижений в сфере репродуктивного здоровья, которое проходило в представительстве ВОЗ в Женеве, я рассказала коллегам из других стран о том, какие позитивные перемены происходят в Казахстане. И они проявили интерес, ведь здесь можно научиться системному и плановому подходу к работе. В Южном Казах­стане прекрасные показатели – на 50% снизилась материнская смертность! Это при том, что область густонаселенная, а индекс здоровья женщин оставляет желать лучшего.

Южный Казахстан в этом плане может стать отличным примером для многих стран с высокой рождае­мостью. Но необходимо разъяснять, что результаты дальнейшей работы будут зависеть от общих усилий и взаимопонимания. Только у здоровой мамы может родиться крепкий малыш. Это аксиома…

– Рута, откуда вы черпаете идеи, у кого учатся литовские медики?

– Мы открыты всему миру, автор этой идеи в Литве – Пау­люс Добужинска. Частично методика позаимствована у коллег из США, но это не плагиат. Взяв идею за основу, Паулюс обогатил ее своим опытом и знаниями. Определенную часть идеи мы взяли у ученых, которые работали в космических институтах. Многое еще можем позаимствовать из других сфер.

Мы должны признать, что наша медицина, к сожалению, еще из ряда «отстающих». Есть пока много обстоя­тельств, от которых страдаем и мы, и вы. К примеру, это наличие VIP-медицины. Но необходимо понимать, что даже самый лучший врач не может работать круглосуточно, он может, в конце концов, заболеть, взять отпуск…

Наша цель – составить схему таким образом, чтобы исключить ошибки там, где они не должны быть. Именно в акушерстве ошибки особенно видны, так как материнская и младенческая смертность наглядно демонстрируют уровень развития, экономическую и политическую силу страны. Потому что эти понятия включают в себя не только уровень развития медицины, но и права женщины, условия ее жизни.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент, dobrota@kazpravda