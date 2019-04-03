Статьи Здоровая нация – сильная страна 3 апреля 2019 г. 10:23 Досжан Нургалиев на уровень ПравительстваОб исполнении приоритетных задач в сфере первичной медико-санитарной помощи доложил Правительству министр здравоохранения Елжан Биртанов, который отметил, что в целях реализации Послания Елбасы от 5 октября 2018 года Минздравом утвержден План мероприятий по основным направлениям развития ПМСП в стране на 2019–2020 годы. Для снижения нагрузки на врачей в 2018-м открыто 1 315 участков общей медицинской практики и 79 – педиатрических. При этом нагрузка на одного медика составила порядка 1 989 человек из числа прикрепленного населения.В 2019 году высшие учебные заведения страны готовят к выпуску более 5 тыс. молодых врачей, из которых 1 515 – специалисты общей практики. Предполагается, что это количество полностью покроет дефицит кадров в сфере первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, с текущего года предусмотрено обязательное прохождение выпускниками медвузов трехлетней отработки в государственных клиниках и больницах под руководством опытных практиков.– В целях обеспечения доступности первичной медицинской помощи в настоящее время проводится разукрупнение организаций, оказывающих услуги в этой области, – отметил министр.Согласно данным Минздрава, за последние два года в республике введено в эксплуатацию 214 объектов, из которых 31% – за счет частных инвестиций. В ближайшие три года планируется открытие еще 595 пунктов первичной медико-санитарной помощи. При этом более половины объектов планируется открыть в рамках ГЧП. Кроме того, намечено провести капитальный ремонт на 228 объектах ПМСП, а также оснастить необходимым оборудованием более 11 тыс. медпунктов.По словам главы Минздрава, для оптимизации процессов разработки проектно-сметной документации и их госэкспертизы разработаны типовые проекты объектов, в том числе размещаемых на первых этажах жилых домов. В некоторых регионах имеются готовые индивидуальные проекты объектов ПМСП, которые можно использовать в других областях страны.В рамках госпрограммы «Денсаулық» расширяется практика управления основными хроническими заболеваниями. Для стимулирования медработников ПМСП за внедрение программы управления заболеваниями с начала 2019 года предусмотрено поэтапное увеличение на 20% заработной платы 36 тыс. участковых медиков. На эти цели предусмотрено порядка 5,3 млрд тенге.По итогам 2018 года оснащение компьютерной техникой организаций здравоохранения по республике составило 95,1%. На сегодня, как сообщил министр, доступом к Интернету и информационным системам обеспечены все медицинские организации в городах и райцентрах регионов. В 99% организаций здравоохранения внедрена безбумажная система медицинской документации, более 2 млн человек используют мобильные приложения для пациентов. В результате цифровизации визиты в поликлинику сокращены в 2 раза, живые очереди снизились на 60%.В ходе рассмотрения данного вопроса с отчетами о проводимой работе на местах выступили акимы Акмолинской и Жамбылской областей. Свои комментарии по отдельным аспектам озвучила вице-премьер Гульшара Абдыкаликова. По ее словам, в связи с завершением в текущем году госпрограммы «Денсаулық» на 2016–2019 годы необходимо разработать новый План мероприятий по реализации основных направлений развития первичной медико-санитарной помощи на 2019–2020 годы. Акимам и госорганам следует внести предложения, учитывая, что в ближайшие 5 лет основной упор в здравоохранении будет сделан на повышение качества и доступности ПМСП.Подводя итоги рассмотрения вопроса, Премьер-министр Аскар Мамин отметил, что перед Правительством стоит важная задача обеспечить доступность медицинской помощи населению и улучшить ее качество. Это позволит укрепить здоровье казахстанцев, повысить качество жизни и ее продолжительность. В контексте решения вопроса доступа населения к первичной медпомощи нужно снимать и проблему перегруженности врачей первичного звена, их дефицита.В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» Правительство внедряет новые социальные стандарты и разрабатывает систему региональных стандартов по объектам здравоохранения в сельской местности. В связи с этим Министерству здравоохранения и акиматам регионов поручено выстроить работу по нескольким направлениям. Во-первых, необходимо обеспечить снижение нагрузки на врачей общей практики посредством открытия новых объектов первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, данные учреждения должны быть полностью оснащены всем необходимым медоборудованием. На сегодня эффективная реализация подобных проектов наблюдается в селе Коктас Карагандинской области, а также Гродеково – Жамбылской. Положительный опыт этих сел, как отметил Премьер-министр, должен быть применен в других регионах.Во-вторых, ведомству и акиматам надлежит детально проработать вопросы социальной поддержки молодых кадров для их закрепления в сельских населенных пунктах. Для сравнения были приведены примеры денежных выплат молодым специалистам в Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, обеспечения жильем в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях. Премьер-министр поручил уделять больше внимания подобным инициативам.В-третьих, в целях реализации поручений Елбасы План мероприятий Министерства здравоохранения по развитию первичной медико-санитарной помощи необходимо повысить на уровень Правительства. Министерству здравоохранения поручено в месячный срок проработать с акиматами и внести на утверждение в Канцелярию Премьер-министра РК проект актуализированного документа.Факторы экологически чистой продукцииО ситуации в сфере ветеринарной и фитосанитарной безопасности доложил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. Согласно его информации, в прошлом году по итогам миссии независимых зарубежных экспертов Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) высоко оценило результаты модернизации ветслужбы Казахстана в 2011–2017 годах. На сегодня из 47 позиций по 14 показателям республика улучшила свой рейтинг, по 30 – сохранила высокие оценки, по трем экспертами даны рекомендации по улучшению.По словам министра, в соответствии с рекомендациями МЭБ пересмотрена стратегия борьбы с бруцеллезом, внесены изменения в стратегию борьбы с высокопатогенным птичьим гриппом. По сибирской язве проводится ежегодная профилактическая вакцинация восприимчивых животных со 100-процентным охватом.Казахстан получил положительное заключение международных экспертов и по борьбе с нодулярным дерматитом. В феврале текущего года главное таможенное управление Китая признало благополучие республики по данному фактору, сняты ограничения по ящуру, согласованы ветеринарные требования по мясу мелкого рогатого и крупного рогатого скота. К настоящему периоду проведена инспекция мясокомбинатов, 5 предприятий по переработке баранины включены в Реестр потенциальных экспортеров на рынок КНР. Ожидается включение в этот перечень еще четырех предприятий по переработке говядины.Вместе с тем в МЭБ переподтверждены статусы благополучия Казахстана по ящуру, в частности по зоне без вакцинации (9 областей РК) и пяти зонам – с вакцинацией.– С Ираном также согласованы ветеринарные требования по экспорту казахстанского мяса КРС, субпродуктов МРС, пищевого яйца, живого поголовья скота. С Саудовской Аравией согласован ветеринарный сертификат на экспорт казахстанского крупного рогатого и мелкого рогатого скота для убоя и разведения. Осуществляется экспорт говядины и баранины в Бахрейн, – рассказал глава Минсельхоза.Он также отметил, что в настоящее время с Китаем согласовываются ветеринарные требования по свинине, с Оманом – ветсертификаты на говядину и баранину, в том числе на поставку живого поголовья КРС. В начале нынешнего года Казахстан получил статус исторически благополучной страны по африканской свиной чуме.В настоящее время продолжается работа с МЭБ по обучению ветеринарных специалистов во Франции. На законодательной основе предусматривается создание в республике единой системы ветконтроля и надзора, вертикали ветслужбы в местных исполнительных органах, мобильных постов для контроля перемещения животных и продукции. Намечено финансирование проведения инспекций казахстанских предприятий для включения их в Реестр третьих стран за счет бюджета.В результате мероприятий против особо опасных вредных организмов и карантинных объектов ареал распространения саранчовых по республике снизился в два раза – с 1,9 млн га в 2018 году до прогнозируемых 950,4 тыс. га в текущем.– Пестициды, услуги по их хранению, транспортировке и применению уже закуплены. Во второй декаде апреля планируется начало проведения химических обработок против саранчовых вредителей в южных регионах, – доложил Сапархан Омаров.Он также сообщил, что Казахстан с текущего месяца устанавливает 32 пункта ветеринарного и фитосанитарного контроля вблизи границ с государствами – членами ЕАЭС. Усиление данной работы поможет сохранить ранее достигнутые успехи в вопросах признания страны благополучной по особо опасным болезням и получить признание благополучия по классической чуме свиней, а также птичьему гриппу, что в свою очередь позволит расширить географию и объемы экспорта.О выполнении плана ветеринарных мероприятий в регионах доложили акимы Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей.Вице-премьер Женис Касымбек отметил, что в последние годы наблюдается тенденция к снижению площади распространения чрезвычайно опасных карантинных организмов. В текущем году планируется сократить их еще на 7%. Подводя итоги рассмотрения вопроса, Премьер-министр отметил, что в рамках реализации Программы развития АПК перед Правительством стоит задача по увеличению экспорта переработанной сельхозпродукции до 2022 года как минимум в 2,5 раза. В связи с этим крайне важно обеспечить соблюдение требований ветеринарной и фитосанитарной безопасности.В 2017 году все регионы Казахстана получили статус зоны, свободной от ящура. Благодаря этому сняты ограничения и согласованы условия по экспорту животноводческой продукции в Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию. На сегодня в данном направлении продолжаются переговоры с Израилем, Китаем, Южной Кореей и другими странами. В марте казахстанской фитосанитарной службой проведена инспекция 30 мукомольных предприятий, которые рекомендованы для включения в Реестр экспортеров пшеничной муки в КНР.– Следует и далее продолжать работу по снятию ветеринарных и фитосанитарных барьеров и расширению рынков сбыта. У Казахстана есть все возможности стать надежным поставщиком высококачественной и экологически чистой продукции на мировой рынок, – сказал Аскар Мамин.В связи с этим Министерству сельского хозяйства совместно с акимами регионов следует обратить особое внимание и принять конкретные меры по вопросам обеспечения стабильной эпизоотической ситуации, обустройства скотомогильников в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, своевременной обработки посевных площадей, а также эффективного ветеринарного и фитосанитарного контроля. При этом следует проводить соответствующие процедуры в рамках соглашений о взаимной торговле со странами Евразийского экономического союза.