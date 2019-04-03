​Здоровая нация – сильная страна

на уровень Правительства

Об исполнении приоритетных задач в сфере первичной медико-санитарной помощи доложил Правительству министр здравоохранения Елжан Биртанов, который отметил, что в целях реализации Послания Елбасы от 5 октября 2018 года Минздравом утвержден План мероприятий по основным нап­равлениям развития ПМСП в стране на 2019–2020 годы. Для снижения нагрузки на врачей в 2018-м открыто 1 315 участков общей медицинской практики и 79 – педиатрических. При этом нагрузка на одного медика составила порядка 1 989 человек из числа прикрепленного населения.

В 2019 году высшие учебные заведения страны готовят к выпуску более 5 тыс. молодых врачей, из которых 1 515 – специа­листы общей практики. Предполагается, что это количест­во полностью покроет дефицит кадров в сфере первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, с текущего года предусмотрено обязательное прохождение выпускниками медвузов трехлетней отработки в государственных клиниках и больницах под руководством опытных практиков.

– В целях обеспечения доступности первичной медицинской помощи в настоящее время проводится разукрупнение организаций, оказывающих услуги в этой области, – отметил министр.

Согласно данным Минздрава, за последние два года в респуб­лике введено в эксплуатацию 214 объектов, из которых 31% – за счет частных инвестиций. В ближайшие три года планирует­ся открытие еще 595 пунктов первичной медико-санитарной помощи. При этом более половины объектов планируется открыть в рамках ГЧП. Кроме того, намечено провести капитальный ремонт на 228 объектах ПМСП, а также оснастить необходимым оборудованием более 11 тыс. медпунктов.

По словам главы Минздрава, для оптимизации процессов разработки проектно-сметной документации и их госэкспертизы разработаны типовые проекты объектов, в том числе размещае­мых на первых этажах жилых домов. В некоторых регионах имеются готовые индивидуальные проекты объектов ПМСП, которые можно использовать в других областях страны.

В рамках госпрограммы «Денсаулық» расширяется прак­тика управления основными хроническими заболеваниями. Для стимулирования медработников ПМСП за внедрение программы управления заболеваниями с начала 2019 года предусмотрено поэтапное увеличение на 20% заработной платы 36 тыс. участковых медиков. На эти цели предусмотрено порядка 5,3 млрд тенге.

По итогам 2018 года оснащение компьютерной техникой организаций здравоохранения по республике составило 95,1%. На сегодня, как сообщил министр, доступом к Интернету и информационным системам обеспечены все медицинские организации в городах и райцентрах регионов.

В 99% организаций здраво­охранения внедрена безбумажная система медицинской документации, более 2 млн человек используют мобильные приложения для пациентов. В результате цифровизации визиты в поликлинику сокращены в 2 раза, живые очереди снизились на 60%.

В ходе рассмотрения данного вопроса с отчетами о проводимой работе на местах выступили акимы Акмолинской и Жамбылской областей. Свои комментарии по отдельным аспектам озвучила вице-премьер Гульшара Абдыкаликова. По ее словам, в связи с завершением в текущем году госпрограммы «Денсаулық» на 2016–2019 годы необходимо разработать новый План мероприя­тий по реализации основных направлений развития первичной медико-санитарной помощи на 2019–2020 годы. Акимам и госорганам следует внести предложения, учитывая, что в ближайшие 5 лет основной упор в здравоохранении будет сделан на повышение качества и доступности ПМСП.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Премьер-министр Аскар Мамин отметил, что перед Правительством стоит важная задача обеспечить доступность медицинской помощи населению и улучшить ее качество. Это поз­волит укрепить здоровье казах­станцев, повысить качество жизни и ее продолжительность. В контексте решения вопроса дос­тупа населения к первичной медпомощи нужно снимать и проб­лему перегруженности врачей первичного звена, их дефицита.

В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» Правительство внедряет новые социальные стандарты и разрабатывает систему региональных стандартов по объектам здравоохранения в сельской местности. В связи с этим Министерству здравоохранения и акиматам регионов поручено выстроить работу по нескольким направлениям.

Во-первых, необходимо обеспечить снижение нагрузки на врачей общей практики посредством открытия новых объектов первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, данные учреж­дения должны быть полностью оснащены всем необходимым медоборудованием. На сегодня эффективная реализация подобных проектов наблюдается в селе Коктас Карагандинской области, а также Гродеково – Жамбылской. Положительный опыт этих сел, как отметил Премьер-министр, должен быть применен в других регионах.

Во-вторых, ведомству и акима­там надлежит детально проработать вопросы социальной поддержки молодых кадров для их закрепления в сельских населенных пунктах. Для сравнения были приведены примеры денежных выплат молодым специалис­там в Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, обеспечения жильем в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях. Премьер-министр поручил уделять больше внимания подобным инициативам.

В-третьих, в целях реализации поручений Елбасы План мероприятий Министерства здравоохранения по развитию первичной медико-санитарной помощи необходимо повысить на уровень Правительства. Министерству здравоохранения поручено в месячный срок проработать с акиматами и внести на утверждение в Канцелярию Премьер-министра РК проект актуализированного документа.

Факторы экологически чистой продукции

О ситуации в сфере ветеринарной и фитосанитарной безо­пасности доложил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. Согласно его информации, в прошлом году по итогам миссии независимых зарубежных экспертов Международное эпизо­отическое бюро (МЭБ) высоко оценило результаты модернизации ветслужбы Казахстана в 2011–2017 годах. На сегодня из 47 позиций по 14 показателям республика улучшила свой рейтинг, по 30 – сохранила высокие оценки, по трем экспертами даны рекомендации по улучшению.

По словам министра, в соответствии с рекомендациями МЭБ пересмотрена стратегия борьбы с бруцеллезом, внесены изменения в стратегию борьбы с высоко­патогенным птичьим гриппом. По сибирской язве проводится ежегодная профилактическая вакцинация восприимчивых животных со 100-процентным охватом.

Казахстан получил положительное заключение международных экспертов и по борьбе с нодулярным дерматитом. В феврале текущего года главное таможенное управление Китая признало благополучие респуб­лики по данному фактору, сняты ограничения по ящуру, согласованы ветеринарные требования по мясу мелкого рогатого и крупного рогатого скота.

К настоящему периоду проведена инспекция мясокомбинатов, 5 предприятий по переработке баранины включены в Реестр потенциальных экспортеров на рынок КНР. Ожидается включение в этот перечень еще четырех предприятий по переработке говядины.

Вместе с тем в МЭБ переподтверждены статусы благополучия Казахстана по ящуру, в частности по зоне без вакцинации (9 областей РК) и пяти зонам – с вакцинацией.

– С Ираном также согласованы ветеринарные требования по экс­порту казахстанского мяса КРС, субпродуктов МРС, пищевого яйца, живого поголовья скота. С Саудовской Аравией согласован ветеринарный сертификат на экспорт казахстанского крупного рогатого и мелкого рогатого скота для убоя и разведения. Осуществляется экспорт говядины и баранины в Бахрейн, – рассказал глава Минсельхоза.

Он также отметил, что в нас­тоящее время с Китаем согласо­вываются ветеринарные требования по свинине, с Оманом – ветсертификаты на говядину и баранину, в том числе на пос­тавку живого поголовья КРС. В начале нынешнего года Казах­стан получил статус историчес­ки благополучной страны по африканской свиной чуме.

В настоящее время продол­жает­ся работа с МЭБ по обучению ветеринарных специалистов во Франции. На законодательной основе предусматривается соз­дание в республике единой системы ветконтроля и надзора, вертикали ветслужбы в местных исполнительных органах, мобильных постов для контро­ля перемещения животных и продукции. Намечено финансирование проведения инспекций казахстанских предприятий для включения их в Реестр третьих стран за счет бюджета.

В результате мероприятий против особо опасных вредных организмов и карантинных объек­тов ареал распространения саранчовых по республике снизился в два раза – с 1,9 млн га в 2018 году до прогнозируемых 950,4 тыс. га в текущем.

– Пестициды, услуги по их хранению, транспортировке и применению уже закуплены. Во второй декаде апреля планируется начало проведения химических обработок против саранчовых вредителей в южных регионах, – доложил Сапархан Омаров.

Он также сообщил, что Казахстан с текущего месяца устанавливает 32 пункта ветеринарного и фитосанитарного контроля вблизи границ с государствами – членами ЕАЭС. Усиление данной работы поможет сохранить ранее достигнутые успехи в воп­росах признания страны благополучной по особо опасным болезням и получить признание благополучия по классической чуме свиней, а также птичьему гриппу, что в свою очередь поз­волит расширить географию и объемы экспорта.

О выполнении плана ветеринарных мероприятий в регионах доложили акимы Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей.

Вице-премьер Женис Касымбек отметил, что в последние годы наблюдается тенденция к снижению площади распространения чрезвычайно опасных карантинных организмов. В текущем году планируется сократить их еще на 7%.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Премьер-министр отметил, что в рамках реализации Программы развития АПК перед Правительством стоит задача по увеличению экспорта переработанной сельхозпродукции до 2022 года как минимум в 2,5 раза. В связи с этим крайне важно обеспечить соблюдение требований ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

В 2017 году все регионы Казахстана получили статус зоны, свободной от ящура. Благодаря этому сняты ограничения и сог­ласованы условия по экспорту животноводческой продукции в Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию. На сегодня в данном направлении продолжаются переговоры с Израилем, Китаем, Южной Кореей и другими странами. В марте казахстанской фитосанитарной службой проведена инспекция 30 мукомольных предприятий, которые рекомендованы для включения в Реестр экспортеров пшеничной муки в КНР.

– Следует и далее продолжать работу по снятию ветеринарных и фитосанитарных барьеров и расширению рынков сбыта. У Казахстана есть все возможности стать надежным поставщиком высококачественной и экологически чистой продукции на мировой рынок, – сказал Аскар Мамин.

В связи с этим Министерству сельского хозяйства совместно с акимами регионов следует обратить особое внимание и принять конкретные меры по вопросам обеспечения стабильной эпизоотической ситуации, обустройства скотомогильников в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, своевременной обработки посевных площадей, а также эффективного ветеринарного и фитосанитарного контроля. При этом следует проводить соответствующие процедуры в рамках соглашений о взаимной торговле со странами Евразийского экономического союза.