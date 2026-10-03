Здоровая среда со школьной скамьи

Первый республиканский форум «Саламатты мектеп: модель межведомственного взаимодействия для формирования здоровой образовательной среды» состоялся в Астане. Участники обсудили вопросы поддержки здоровья детей с медицинской и с образовательной точек зрения. В мероприятии приняли участие представители министерств здравоохранения, просвещения, туризма и спорта, культуры и информации, региональных управлений образования и здравоохранения, руководители и педагоги школ, медицинские работники, а также представители ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, научного и экспертного сообщества.
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