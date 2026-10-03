Здоровая среда со школьной скамьи

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев отметил, что вопросы детского здоровья остаются крайне актуальными. По его словам, у более 80 тыс. детей был диагностирован кариес, а за предыдущий год у подрастающего поколения зарегистрировано свыше 1,1 тыс. случаев сахарного диабета второго типа.

На форуме отдельное внимание уделили профилактике и здоровому питанию. С прошлого года в школах действует новый стандарт питания, предусматривающий более сбалансированный рацион. Количество сахара в меню сократилось почти в три раза, соли – в пять раз, при этом увеличилась доля овощей, фруктов и кисломолочной продукции.

Участники также поднимали вопросы физической активности, психоэмоционального благополучия, профилактики заболеваний и санитарной безопасности, подчеркнув необходимость сделать их частью школьной жизни. По итогам форума была сформирована общая управленческая повестка по развитию здоровой образовательной среды и определены дальнейшие направления межведомственного взаимодействия на национальном и регио­нальном уровнях.