Здоровье как высшая ценность Свежий выпуск 499 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Программы, обеспечивающие более высокую оперативность, а следовательно, эффективность скорой помощи установлены на всех подстанциях региона, в том числе в сельской местности. Они включают в себя системы навигации GPS и диспетчерскую радиосвязь. Это позволяет отслеживать маршруты движения автомашин с врачебными бригадами, а в экстренных случаях направлять к пациентам те, которые находятся ближе всего. Немаловажны и контроль, возможность сверять путевые листы с маршрутами движения. Данные сохраняются, проводится их мониторинг, дающий реальную картину оперативной обстановки. Подсчитано, что время прибытия на вызовы сократилось до получаса. А фактор времени, как известно, зачастую играет решающую роль.

Хотя любая медицинская помощь должна быть и своевременной, и квалифицированной. Для достижения этой цели в области делается немало. Самые безошибочные критерии здоровья населения – это продолжительность жизни и демографические показатели. Рождаемость в области неуклонно растет. Оборудование и квалификация специалистов перинатального центра, который считается одним из лучших в стране, позволяют выхаживать малышей с весом 500 граммов. Охрана здоровья матери и ребенка – один из основных приоритетов. Как сообщили в областном управлении здравоохранения, в регионе действует около 90 кабинетов здорового ребенка, 26 школ молодых родителей и столько же кабинетов планирования семьи.

Что же касается продолжительности жизни, то в прошлом году этот показатель достиг 70,5 года. Подсчитано, что только за последние два года продолжительность жизни выросла почти на семь лет. Причин тому немало. Но среди них немаловажное место, вне сомнения, занимает медицинское обслуживание. Общеизвестно, что один из опасных факторов – сердечно-сосудистые заболевания. Перемены, происходящие в кардиологической службе, можно считать примером пошагового продвижения к высокотехнологичному лечению.

Еще не столь давно в кардиологическом центре оно было только терапевтическим. Хирургическое отделение открыто при содействии Министерства здравоохранения РК и коллег из Самары. Сначала проводились только кардиография сердца и стентирование сосудов. Следующим этапом стала установка кардиостимуляторов и аортокоронарное шунтирование, а затем и замена клапанов. И хотя операции на открытом сердце считаются в хирургии высшим пилотажем, не менее важна грамотная реабилитация, с чем уральские врачи и медицинские сестры также справляются вполне успешно.

Российские соседи охотно поделились и современными технология­ми офтальмологической помощи. На базе областной клинической больницы действует отделение, где лечение проводится по методикам межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» им. С. Федорова. Современное оборудование закупалось с учетом опыта работы его Оренбургского филиала. Арсенал оснащения рассчитан на широкий спектр лечения и самые сложные операции. Оренбургская бригада медиков приезжала в Уральск для оказания практической помощи. Местные врачи стажировались в Оренбурге и сейчас вполне успешно работают самостоятельно. Сегодня, в век Интернета, когда нагрузки на глаза продолжают возрастать, «прозорливый взгляд» на совершенствование офтальмологической службы был весьма своевременным.

Отдельно следует сказать об освоении методик слухоулучшающего лечения. В течение нескольких лет казахстанские доктора успешно взаимодействуют с профессором из Германии, членом Европейского общества отоларингологов Хеннингом Хойманом. Сначала его опыт освоили врачи Астаны и Алматы. Затем география сотрудничества распространилась и в регионы. В Уральск он приезжал несколько раз, делал сложнейшие операции, одновременно обучая казахстанских специалистов. Затем уральские врачи стажировались в клинике города Штутгарта, где работает знаменитый доктор, способный творить буквально чудеса. Сейчас по его словам, ученики прошли полный цикл обучения и вполне оправдали надежды учителя.

Адреса столь удачного ученичества можно перечислять долго. Западноказахстанские врачи повышали квалификацию в Южной Корее, Израиле, странах ближнего зарубежья и, конечно, в ведущих клиниках своей страны. Большие возможности, которые также используются в полной мере, предоставляет медицинским работникам программа «Болашак». Правило «учиться всегда пригодится» применяется и на местном уровне. В середине прошлого года на базе Уральского медицинского колледжа был открыт симуляционный центр, оснащенный тренажерами, манекенами и муляжами. В нем врачи и средний медицинский персонал успешно отрабатывают практические навыки. Современное оборудование в сочетании с высокой квалификацией специалистов позволяет успешно справляться с болезнями. Сегодня западноказахстанцам со сложными диагнозами уже не нужно ехать лечиться в столицу или ближайшие российские города. Напротив, все больше пациентов из-за пределов области приезжает поправлять здоровье в Уральск.

Поэтапно решается актуальный вопрос обеспечения медицинскими кадрами. В том числе на селе. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с Казахским национальным медицинским университетом им. С. Асфендиярова и Западно-Казахстанским государственным университетом им. М. Оспанова. В прошлом году в Приуралье приехали более 60 молодых специалистов. Половина из них пожелала отправиться с дипломом в село. Нехватка кадров сохраняется отчасти еще и потому, что открываются новые лечебные учреждения. Так, в областной клинической больнице начал действовать инсультный центр. Компьютерная томография, ультразвуковые исследования, рент­ген-кабинет, лаборатории – в нем все предусмотрено для того, чтобы быстро установить верный диагноз и приступить к лечению и оздоровительным процедурам. Немаловажно, что парк скорой помощи одновременно пополнился новыми реанимобилями. То есть пациенты своевременно доставляются в центр. Обслуживать больных со сниженной функцией почек на более высоком уровне позволяет новый гемодиализный центр, построенный по принципу государственно-частного партнерства. Его филиал открыт и в городе Аксае, что свидетельствует о востребованности данного вида медицинской помощи. Новейшие технологии освоены в травматологии, онкологии, детской хирургии. Действуют центры телемедицины и передвижные медицинские комплексы.

Но, как говорят в народе, болезнь легче предупредить. Поэтому профилактическая работа не менее важна. Проводятся скрининговые осмотры, которые позволяют выявлять заболевания на ранней стадии и добиваться полного излечения пациентов. В постоянную практику вошли акции «Узнай свое давление», работают кабинеты здорового образа жизни, молодежные центры «Сенiм». В контакте с областным управлением образования и молодежными объединениями ведется пропаганда занятий спортом, отказа от вредных привычек. К слову, медицинские работники зачастую сами служат примером приверженности спорту. Проведение спартакиад различных уровней стало хорошей традицией.

Конечно, без проблем и жалоб не обходится. Для того чтобы обратная связь с населением была постоянной и действенной открыт call-центр, принимающий и регистрирующий любые обращения. Определены достаточно жесткие сроки ответа пациентам – день в день. Центр уже стал надежным инструментом изучения общественного мнения, опираясь на которое выявляются «узкие» места и устраняются недостатки.

– Государство выделяет на развитие медицины солидные средства, – говорит руководитель областного управления здравоохранения Камидолла Ирменов. – По сравнению с 2011 годом финансирование возросло на треть. Задача состоит в том, чтобы использовать его с наи­большей эффективностью, чтобы количество непременно переходило в качество.