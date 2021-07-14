Здоровье не купишь!

Об этом в очередной раз напоминают сотрудники МВД, которые снова и снова задерживают желающих обогатиться на волне пандемии. Предложения о ­продаже подложных ПЦР-справок и паспортов вакцинации «гуляют» в Интернете. При этом «продавцы» часто используют виртуальные телефонные ­номера, которые постоянно меняют.

В связи с этим в МВД и его территориальных подразделениях работают постоянные мониторинговые группы по выявлению объявлений по продаже поддельных документов. Только с начала июля зафиксирован 41 такой факт: за определенную сумму гражданам предлагались поддельные сертификаты (пас­порта) вакцинации либо бланки анализов с положительными или отрицательными результатами тестов.

Установлена принадлежность всех ресурсов к зарубежным техническим площадкам. Поэтому информация о них для блокирования доступа казахстанских пользователей направлена в уполномоченный орган.

Между тем органами внутренних дел проводятся и другие мероприятия по выявлению фактов продажи подложных ПЦР-справок и паспортов вакцинации. Так, полицейскими продолжается проверка медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин.

К примеру, работники трех медицинских учреждений Алматы изобличены в подделке результатов ПЦР и паспортов вакцинации. Сотрудник лаборатории при содействии двух медсестер центра за денежное вознаграждение организовал сдачу ПЦР-теста с отрицательным результатом без забора биоматериала.

Полицейскими также задержан врач-эндоскопист одного из медицинских центров – ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество. В ходе личного обыска в процессуальном порядке у него были изъяты результаты ПЦР-тестов, а также денежные средства.

Кроме того, задержана старшая медицинская сестра городской поликлиники № 4, которая дала признательные показания о том, что за денежное вознаграждения в сумме 15 тыс. тенге она занималась фиктивной регис­трацией в журнале отметок о получении вакцины. Следствие продолжается.

В Павлодарской области при проведении оперативных мероприятий полицейские задержали медсестру поселкового фельдшерского пункта. Она занималась продажей за 5 тыс. тенге паспортов вакцинации с внесением в базу «egov». Проводится досудебное расследование.

Полицейскими Акмолинской области по ранее начатому расследованию задержан 22-летний местный житель, который оказывал посреднические услуги по получению за 26 тыс. тенге паспортов вакцинации без фактического получения прививки. Проводятся мероприятия по установлению причастности медицинских работников поликлиники Кокшетау к этим противоправным действиям.

Лица, сбывающие фиктивные справки о прохождении ПЦР-тес­тов, выявлены и в Нур-Султане. В частности, полицейскими задержан директор частного медицинского центра, который подозревается в продаже фиктивных справок с отрицательным результатом ПРЦ-тестирования. Установлено, что за незаконную услугу он получал от «клиентов» по 6 тыс. тенге. В настоящее время полицейские выясняют точное количество лиц, незаконно получивших справки о прохож­дении ПЦР-тестов.

Также сотрудниками столичной полиции установлен казах­станец, который, находясь за пределами страны, изготавливал и сбывал справки в электронном варианте с отрицательным результатом ПЦР-теста за 5 500 тенге.

Ранее же мы писали о том, что в Алматы выявлена туристическая компания, причастная к изготовлению 143 паспортов вакцинации при оформлении выезда паломников в Королевство Саудовская Аравия. По этому делу также проводится досудебное расследование.

С начала этого года органами внутренних дел возбуждено 25 уголовных дел по сбыту и использованию поддельных ПЦР-тестов и 11 – паспортов вакцинации, проинформировала пресс-служба МВД РК.