Здорово Свежий выпуск 442 Валентина ФИРОНОВА

И когда начинают муссировать слухи о повышении пенсионного возраста, многие это воспринимают как покушение на дополнительные деньги. Лучше синица в руке, чем журавль в небе! Горизонт планирования слишком далек.

Однако, это материальный аспект. Есть еще психологический – менталитет пенсионеров. Он, как правило, закладывается еще в юности, определяя моральное самочувствие в дальнейшем.

– В молодости, – как рассказывал мне в свое время отец, – сознание формировалось на основе уникальной советской пропаганды, подразумевавшей: «Отдай свое здоровье стране!» Воспитанные на примере Павки Корчагина, люди искренне считали, что здоровье само по себе не является ценностью, а истинная ценность – государственное благополучие. Они свято верили в светлое будущее и считали, что все, что сегодня они отдали стране, она в будущем вернет им.

Но этого не случилось. Когда началась перестройка, каждый выживал сам по себе. Это сильно повлияло на самосознание. Многие поняли, что то, как они чувствуют себя, как выглядят – их достояние. Пропаганда здорового образа легла на подготовленную почву. Здоровье стало осязаемой ценностью.

Ведь если ты начнешь задумываться о том, как ты ходишь или что говоришь, это заставляет тебя читать книги, следить за собой, смотреть, как живут люди твоего возраста в других странах. Тебе не хватает денег на новый наряд? Создай его сама. Была бы мотивация!

Если ты поймешь, что можешь изменить себя к лучшему, и мир вокруг станет другим. Что мешает женщинам хорошо выглядеть, а мужчинам – оставаться рыцарями? Станешь лучше, и тогда, взглянув в зеркало, поймешь, что видишь не старика или старушку, а полноценного человека, способного радоваться жизни.

А убийственная мысль: «Все, ребята, я на пенсии. Меня можно списывать» – ведет только к деградации.

Сейчас люди в возрасте успешно занимаются такими делами, о которых лет десять назад никто даже и помыслить не мог! Например, активно занимаются танцами. Раньше тоже были такие, кто танцевал, потому что всегда очень любил это занятие, кто занимался танцами профессионально и не хотел бросать их. А вот тех, кто начинал танцевать просто для развлечения или чтобы на танцплощадке с кем-нибудь познакомиться, – такого не случалось. А теперь это обычное дело. То же самое можно сказать про спорт. Здесь даже есть любители экстрима. Так что не стоит «убивать» себя словом «пенсионер».

Кстати сказать, первые государственные пенсии появились в Германии при «железном канцлере» Бисмарке в 1889 году и выплачивались по достижению 70-летнего возраста. Между тем средняя продолжительность жизни в этой стране в то время была всего... 45 лет. А самый высокий пенсионный возраст сейчас в Японии – 70 лет. И у мужчин, и у женщин. Так что, равнение – на Японию!



