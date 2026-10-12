Здоровое меню: Минздрав усилил профилактику избыточного веса у школьников

Медики утверждают, что проблему важно выявлять и предупреждать с подросткового возраста

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Профилактика избыточного веса и метаболических нарушений у детей стала одной из тем Первого республиканского форума «Саламатты мектеп» в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным мультииндикаторного кластерного обследования 2024 года, избыточная масса тела выявлена у 23,2% детей в возрасте 5–9 лет — почти у каждого четвертого ребенка.

В министерстве подчеркивают, что проблему важно выявлять и предупреждать уже в школьном возрасте. Избыточный вес в детстве связан с повышенным риском развития сахарного диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний в дальнейшем.

В 2025 году среди детей и подростков до 18 лет зарегистрировано 1 104 случая сахарного диабета 2-го типа, из них 237 — впервые выявленные.

«Профилактика начинается с повседневной среды ребенка: сбалансированного питания, достаточной физической активности, формирования здоровых привычек и своевременной оценки факторов риска. Именно поэтому в рамках «Саламатты мектеп» особое внимание уделяется качеству школьного питания, доступности физической активности, профилактике заболеваний и взаимодействию школы, семьи и системы здравоохранения. При этом важно помнить: профилактика избыточного веса не должна превращаться в стигматизацию ребенка. Насмешки, обвинения и публичное обсуждение веса недопустимы. Задача взрослых — не критиковать ребенка, а создавать условия, в которых здоровый образ жизни становится естественной частью его повседневности. Здоровье ребенка формируется не одной акцией и не одним визитом к врачу. Это результат среды, в которой он каждый день учится, питается, двигается и растет», – говорится в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения реализует комплекс мер, направленных на обеспечение детей качественным питанием, доступными кружками и секциями, а также современными и безопасными условиями обучения.