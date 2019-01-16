Здоровый интерес

В рамках развития медицинского туризма в Казахстане реализуются мероприятия по продвижению медицинских услуг казахстанских клиник за рубежом и популяризации передовых отечественных медицинских организаций среди граждан Казахстана. Одно из них – организованный в Астане Республиканским центром развития здравоохранения информационный тур для туристических операторов и компаний, направленный на популяризацию внутреннего медицинского туризма.

Для участия в туре были приг­лашены представители 16 турис­тических операторов, туристических компаний и ассоциаций страны. Они посетили лучшие казахстанские медицинские центры, оказывающие высокотехнологичные медицинские услуги. Среди них – Национальный кардиохирургический центр, Национальный центр нейрохирургии, Национальный научный центр материнства и детства, больница Медицинского центра Управления делами Президента РК, Национальный научный медицинский центр, а также Центр томотерапии и ядерной медицины «Үміт».

В рамках тура были представлены инновационные медицинские услуги по клиническим направлениям: нейрохирургия, кардиохирургия, ортопедия, онкология, ЭКО, услуги Check-up (диагностика), лучевая диаг­ностика. Освещены основные аспекты деятельности отделений медицинских центров, востребованных у медицинских туристов. Участников ознакомили с рентгеноперационными, работой аппарата Carto, лечением злокачественных опухолей посредством томотерапии.

Как отметили организаторы, информационный тур был направлен на продвижение медицинских услуг, а главной его целью стало ознакомление с потенциалом казахстанских клиник для отечественных пациентов и иностранных медицинских туристов. Мероприятие стало площадкой для диалога и обмена опытом представителей туристских и медицинских организаций, где были обсуждены вопросы взаимодействия между ними, а также возможности улучшения развития медицинского туризма в Казахстане. По его итогам участниками были озвучены намерения о подписании меморандумов и договоров между медицинскими центрами и тур­операторами для дальнейшего сотрудничества.

Следует отметить, что для дос­тупа иностранных пациентов к данным о возможностях Казахстана запущен единый онлайн-портал medicaltourism.kz, который обеспечит доступ к информации о медорганиза­циях, их оснащении, предлагаемых услугах и специалистах. Также запущен Call-центр по медицинскому туризму: по номеру 1430 казахстанские и иностранные пациенты смогут получить необходимую информацию и консультацию круглосуточно.

Кроме того, в 2019 году планируется проведение мероприятий «Дни казахстанской медицины» в приграничных странах, которые позволят проинформировать иностранных граждан и медицинских партнеров о высоком уровне развития медицинской сферы в нашей стране, а также в перспективе стимулировать процесс роста въездного медицинского туризма в Казахстан.