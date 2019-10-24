В Нур-Султане состоялась III Конференция немецкого бизнеса «Евразийский экономический союз: значение, достижения, перспективы развития».

Обращаясь с приветственной речью к участникам конференции, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов отметил заслуги Первого Президента РК Нурсултана

Назарбаева в создании ЕАЭС. Озвученная Елбасы в 1994 году в МГУ им. М. Ломоносова идея евразийской интеграции доказала свою состоятельность: объединение показывает положительную статистику, подтверждающую, что каждая из входящих в него стран извлекает выгоду.

– С момента создания в 2015 году ЕАЭС взаимная торговля Казах­стана со странами союза увеличилась на 27% и по итогам 2018 года составила 20 миллиардов долларов, в том числе экспорт увеличился на 27%, импорт – также на 27%, – такие показатели привел Бахыт Султанов.

Причем сегодня речь идет уже не только о торговле внутри ЕАЭС: к экономическому союзу имеется интерес со стороны торговых парт­неров из других стран и таких интеграционных объединений, как ЕС.

– ЕАЭС открыт для взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества со всеми. Здоровый прагматизм, безусловно, позволит открыть новые возможности для экономик и бизнеса наших стран. Уже подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, – подчеркнула член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина.

25 октября в рамках саммита глав правительств государств – членов ЕАЭС планируется подписание соглашения о зоне свободной торговли с Сербией. Параллельно ведутся переговоры по созданию таких зон с Египтом, Израилем и Индией.

Говоря о положительных тенденциях по развитию ЕАЭС, Бахыт Султанов отметил, что по сравнению с 1 января 2015 года количество совместных предприятий увеличилось более чем на 5 тыс. (на 85%). В каждой сфере взаимодействия созданы благоприятные условия для развития торговли, улучшения инвестиционной привлекательнос­ти и экономик государств-членов.

Сегодня государства – члены ЕАЭС применяют единый внешнеторговый режим с третьими странами. Помимо обозначенных стран, заинтересованность в сотрудничестве с союзом и Казахстаном подтвердили представители деловых и официальных кругов Германии. Тем более что, к примеру, есть успешный совместный опыт по организации эффективного сельского хозяйства. В рамках данной программы сотрудничества предусмотрены инвестиции и передача ноу-хау нашей республике.

Как отметил посол Германии в Казахстане Тило Клиннер, немецкая сторона намерена поднять товарооборот с республикой на более качественный уровень. В свою очередь Бахыт Султанов обратился к немецкому бизнесу с предложением вкладывать инвес­тиции в Казахстане в производство экспортоориентированной продукции. При этом выразил готовность оказывать содействие.