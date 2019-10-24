​Здоровый прагматизм

Свежий выпуск
520
Гуля Сейсембаева

В Нур-Султане состоялась III Конференция немецкого бизнеса «Евразийский экономический союз: значение, достижения, перспективы развития».

Обращаясь с приветственной речью к участникам конференции, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов отметил заслуги Первого Президента РК Нурсултана

Назарбаева в создании ЕАЭС. Озвученная Елбасы в 1994 году в МГУ им. М. Ломоносова идея евразийской интеграции доказала свою состоятельность: объединение показывает положительную статистику, подтверждающую, что каждая из входящих в него стран извлекает выгоду.

– С момента создания в 2015 году ЕАЭС взаимная торговля Казах­стана со странами союза увеличилась на 27% и по итогам 2018 года составила 20 миллиардов долларов, в том числе экспорт увеличился на 27%, импорт – также на 27%, – такие показатели привел Бахыт Султанов.

Причем сегодня речь идет уже не только о торговле внутри ЕАЭС: к экономическому союзу имеется интерес со стороны торговых парт­неров из других стран и таких интеграционных объединений, как ЕС.

– ЕАЭС открыт для взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества со всеми. Здоровый прагматизм, безусловно, позволит открыть новые возможности для экономик и бизнеса наших стран. Уже подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, – подчеркнула член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина.

25 октября в рамках саммита глав правительств государств – членов ЕАЭС планируется подписание соглашения о зоне свободной торговли с Сербией. Параллельно ведутся переговоры по созданию таких зон с Египтом, Израилем и Индией.

Говоря о положительных тенденциях по развитию ЕАЭС, Бахыт Султанов отметил, что по сравнению с 1 января 2015 года количество совместных предприятий увеличилось более чем на 5 тыс. (на 85%). В каждой сфере взаимодействия созданы благоприятные условия для развития торговли, улучшения инвестиционной привлекательнос­ти и экономик государств-членов.

Сегодня государства – члены ЕАЭС применяют единый внешнеторговый режим с третьими странами. Помимо обозначенных стран, заинтересованность в сотрудничестве с союзом и Казахстаном подтвердили представители деловых и официальных кругов Германии. Тем более что, к примеру, есть успешный совместный опыт по организации эффективного сельского хозяйства. В рамках данной программы сотрудничества предусмотрены инвестиции и передача ноу-хау нашей республике.

Как отметил посол Германии в Казахстане Тило Клиннер, немецкая сторона намерена поднять товарооборот с республикой на более качественный уровень. В свою очередь Бахыт Султанов обратился к немецкому бизнесу с предложением вкладывать инвес­тиции в Казахстане в производство экспортоориентированной продукции. При этом выразил готовность оказывать содействие.

Популярное

Все
Пожар в высотке близ «Хан Шатыр»: названа предварительная причина возгорания
Токаев: «Госслужащим отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана»
Президент поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником
Олимпиада: Казахстан будет представлен в спортивном скалолазании
Доходы домохозяйств от животноводства за год снизились на 26% в РК
Тенге упал к доллару до минимума с осени 2023 года
Остров Капри: запрет туризма из-за нехватки питьевой воды
Лучники Казахстана одержали историческую победу на Кубке мира
Польша рассматривает возможность закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией
Почти половина регионов Казахстана отнесена к демографически стареющим территориям
Бибисара Асаубаева первенствовала на Swiss Queens Wednesday
Свыше 25 тыс. казахстанцев прошли плановую вакцинацию против клещевого энцефалита
Спасатели спустили травмированного мужчину с горы
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Определены победители первой республиканской геологической универсиады
В Алматы приветствовали чемпиона мира Казыбека Ногербека
Тело пропавшей экс-судьи из Казахстана нашли в Германии
Euro-2024: Италия, Испания и Венгрия одержали победы
В Казахстане отмечают День отца
Астана и Сеул возобновили прямое авиасообщение
Обряд жертвоприношения от имени главы государства совершен на Курбан айт
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахский – язык чувств
Токаев: «Курбан айт олицетворяет идеалы добра, милосердия и справедливости»
День медицинского работника отмечается в Казахстане
Главы МИД стран ОДКБ соберутся на следующей неделе в Алматы
Токаев поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником
Бектенов: «Курбан айт напоминает нам о вечных ценностях – милосердии, бескорыстии и великодушии»
Пусть всегда будет папа! Второй год в Казахстане празднуют День отца
Борьба с саранчой: в Туркестанской области защитные мероприятия завершены
Сотни тысяч французов протестуют против ультраправых
Редкие рукописи Корана представлены в Алматы
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Фанаты Димаша изучают казахский язык

Читайте также

Условия для развития МСБ все комфортнее
Перемелется – мука будет
Аэропорты подписали соглашения с TIACA
Бороться сообща против коррупции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]