Здрасьте, телестрасти!

Свежий выпуск
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Аида АХМЕТОВА
Запускаются как абсолютно новые проекты, так и новые сезоны программ, которые имеют стабильные рейтинги. Самая большая премьера прошла 23 февраля – это авторский проект Майи Бекбаевой «Моя история». Ведущая программы беседует с героями на их «территории», показывает их и на работе, и в кругу семьи. Каждый выпуск – это удивительные открытия и признания от известных личностей нашей страны. «Моя история» идет с понедельника по четверг в 19.30.
В марте «Седьмой канал» запускает 3-й сезон женского ток-шоу «Кыздар арасында», где обсуждаются такие важные для женщин темы, как красота и здоровье, питание и уют, психология семейных отношений. Смотрите «Кыздар арасында» с понедельника по пятницу в 13.00. Продолжается популярная, модная и стильная программа «Я – шопоголик-2». Трем участницам проекта предстоит потратить за три часа определенную сумму денег на модный наряд. С каждым этапом задания будут усложняться: сначала дамы станут конкурировать между собой, одевать соперниц, затем им предстоит подобрать модный образ детям, людям старшего поколения, предложить свои решения взыскательным звездам. Компетентный fashion-эксперт решит, чей же look оказался самым ярким и оригинальным. Идея проекта – 100% казахстанская. «Я – шопоголик-2» выходит в эфир по субботам в 10.30.
Проект «Свекровь и невестка» продолжается под названием «Страсти у плиты». Если в первом сезоне борьбу за звание хозяйки кухни и главной женщины в жизни мужчины вели свекровь и невестка, то в новом – три претендентки постараются поразить героя своими кулинарными талантами. Из тайной комнаты за происходящим будет наблюдать мама героя, которая в финале поможет сыну сделать правильный выбор. «Страсти у плиты» «разгораются» по субботам в 11.30.
По воскресеньям в 17.00 телезрителей ждет интеллектуальное шоу BOOM. Также продолжаются проекты «Кім білген», «Күнбастар», «Айнаонлайн», которые расскажут о жизни казахстанцев, дадут много актуальной и познавательной информации, придутся по душе самым разным категориям зрителей.

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