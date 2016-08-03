​Здравствуй, Рио!

Пока непривычно воспринимать разницу во времени между Астаной и олимпийским Рио-де-Жанейро. Это, к примеру, ощутили на себе борцы, которые за сутки (вылетели они 1 августа в 6 утра) облетели большую половину земного шара, и когда в Казахстане уже был полдень 2 августа, а в Бразилии все еще заканчивался понедельник 1-го, благополучно приземлились.

Кстати, борцам – а именно дзюдоистам – первым предстоит выходить на олимпийский татами. Уже 6 августа наши главные надежды в этом виде спорта чемпион мира Елдос Сметов и победительница мирового Гран-при Галбадрах Отгонцэцэг выйдут на «Арену Кариока» (многоцелевой спортивно-концертный комплекс в Рио-де-Жанейро), где и разыграют медали.

Отметим, что эта арена была открыта в нынешнем году. Она расположена в Олимпийском парке в районе Барра-да-Тижука рядом с другими спортивными объектами. Помимо соревнования дзюдоистов, здесь проведут поединки и наши борцы греко-римского и вольного стиля, а также таэквондисты и фехтовальщики. Здесь же пройдет олимпийский баскетбольный турнир, жаль, без нашего участия.

Огромный комплекс состоит из трех рядом стоящих зданий, выполненных в едином архитектурном решении. Одно из них вмещает 16 тыс. человек, а два других по 10 тыс. Вообще здесь должен был находиться еще один дворец, отстроенный в схожем ключе, но позже планировку изменили. Он получил название «Арена ду Футуро» и предназначен для соревнований по гандболу, а в рамках Паралимпийских игр – по голболу.

Этой арене мы уделяем столь пристальное внимание, так как есть на­дежда, что наши палуаны именно здесь принесут нам олимпийские медали. Ведь на помосты будут выходить не только Елдос и Галбадрах, но и такие лидеры национальной сборной, как чемпион мира по дзюдо Максим Раков и дважды бронзовый призер чемпионатов мира по греко-римской борьбе Нурмахан Тыналиев. При этом мы верим в то, что сюрпризы могут принести и другие наши спортсмены.

Первый соревновательный день будет значим не только для дзюдоистов. 6 августа за медали казахстанцы поборются также в пулевой стрельбе и на велошоссе. Пройдут предварительные раунды и у отечественных атлетов, выступающих в академической гребле, настольном теннисе, теннисе, тяжелой атлетике, боксе и плавании.