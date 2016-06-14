​Здравствуй, Сабантуй байрам!

В нынешнем году праздник был посвящен 130-летию поэта Габдуллы Тукая и 25-летию Независимости РК. Развернулось мероприятие на набережной «Шагала», откуда до самого центра Костаная доносились мелодичные звуки баяна, слышались песни. Отовсюду неслись приветственные слова: «Рахим итегез!» – «Добро пожаловать!» и «Сабантуй байрам белян!» – «С праздником Сабантуй!». Многие мужчины пришли в национальных тюбетейках, бабушки – в белых платках, у женщин и девушек на голове красовались калфаки.

И пока одни рассаживались в тени палаток, другие накрывали столы, а детвора каталась на бричке, запряженной лошадью. Возле сцены кипели последние приготовления: распевались артисты из коллектива «Байрам» Рудного, настраивали гармошки аккомпаниаторы, доставал из чехла свой инструмент самый юный участник Сабантуя – саксофонист Александр Граб. Саша вместе с другими мальчиками и девочками посещает воскресную школу при общине, где преподает Сария Сеит. Сария-апа – одна из активных деятелей центра и его спонсоров. На Сабантуе она каждого своего ученика и ученицу одарила презентами.

– Хочется, чтобы наши дети, внуки стремились знать родной язык, изучали традиции, обычаи, – говорит Сария Сеит. – У нас налажены тесные взаи­моотношения с Татарстаном. Каждый год в вузы Казани уезжают учиться на бесплатной основе наши активисты из молодежного крыла. Там им предоставляют общежитие, выплачивают стипендию. Радует, что в следующем году республиканский Сабантуй при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова пройдет именно в Костанае!

То, что связь между нашими государствами крепнет день ото дня, подтверждают и письма-поздравления за подписью главы Татарстана, которые каждый год привозят в Костанай татарские артисты. В текущем году такая почетная миссия выпала народному артисту РТ Искандеру Биктагирову и заслуженному деятелю искусств РТ Фариду Хатыпову. Они одними из первых вышли на сцену после старейшины общины «Дуслык», муллы Рамиля-хаджи, который открыл концертную программу, прочитав бата. Приезжие артисты исполнили несколько песен, из них первую, положенную на стихи Габдуллы Тукая, посвятили всем мамам. Затем Искандер Биктагиров зачитал приветственный адрес от Рустама Минниханова.

– Сабантуй – один из самых любимых и долгожданных праздников для татар и башкир всего мира! И он стал поистине всенародным. Не растеряв своего уникального колорита, он объединяет представителей всех национальностей и вероисповеданий, которым близки идеи трудолюбия, любви к земле-кормилице и преданности честному труду. Свое особое звучание праздник обретает в год 130-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В нынешнем году праздник плуга пройдет в 57 регионах России и 27 странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы, татары и башкиры, гордимся, что Сабантуй представляет культуру и обычаи нашего народа всему миру, – подчеркнул от имени президента Татарстана народный артист. – С большим удовольствием приезжаем в Казахстан, где у нас представлены многочис­ленные общины. Вот недавно были в Уральске, где широко отмечался юбилей Тукая. Хочется пожелать благодатной и гостеприимной земле Казахстана только процветания и благополучия, а также самых больших урожаев!

Наряду с концертом можно было не только полюбоваться, но и угоститься национальной выпечкой, которую приготовили активистки старшего крыла общины.

– Сейчас как раз сезон для щавеля, и я использовала его в качестве начинки для традиционного пирога – бәлиш-кузгалак. Также приготовила пирог с творогом и смородиной. Смородина по-татарски переводится как «карлыган», а творог очень созвучен казахскому слову и звучит, как «эремчак», – рассказывает Гульсина Халикова. – У татар и башкир бәлиш – украшение любого стола. Пироги пекутся как сладкие, так и мясные, вообще с разной начинкой.

На свадьбу и семейные торжества непременно ставят тесто для еще одного пирога «Тату гэйлэ» – «Дружная семейка». Его для выставки принесла 75-летняя Альфина Низаметдинова.

– Такой пирог у нас считается сродни торту и ставится в центре стола, – говорит Альфина-апа. – Его обычно пекут с вареньем, добавляя изюм, курагу и украшая верх цукатами. В Казахстане я живу с 1968 года. Прикипела всей душой к этой земле, но и историческую родину не забываю. Сабантуй объединяет всех татар и башкир, поэтому каждый спешит на этот праздник, чтобы увидеть друг друга, пообщаться, посмотреть на выступления артистов, поболеть за ребят, участвующих в соревнованиях. Это прежде всего праздник мира и добра!

С поздравлениями в адрес общины «Дуслык» выступила начальник отдела КГУ «Қоғамдық келісім» акимата Костанайской области Балажай Ардабаева, которая отметила, что в Казахстане Сабантуй объединяет все этносы, и этот праздник стал поистине всенародным и любимым.