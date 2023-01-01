Здравствуй, здравствуй, Новый год!

Общество
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Игорь Бургандинов

Если вы встретили трезвого Деда Мороза, то это – Аяз-ата. А может, Санта-Клаус. Но... не факт.

Ибо живя в нашей Астане – столице, уже и не знаешь, от кого подарков ждать в ночь новогоднюю: так все переплелось, перепуталось, что и не разрубить, не распутать. Это сейчас. А была ли жизнь «до того»? Особенно зимой. Или жители «маленького заштатного пыльного⁄заснеженного городка» (так его любят называть чиновники в наше время) впадали в спячку? И как городок звался? Целиноград.

Звучит гордо! Столицей целинного края успел побывать, приобретя знаковые сооружения. Дворец целинников, например. Репетиция будущей реинкарнации, не иначе.

Жили – не тужили. Дома рассчитывались на температуру -35 градусов. Значит, стены толщиной в два с половиной кирпича возводить полагалось. Так и делали. ТЭЦ-1 исправно коптила воздух, превращая белый снег в округе к концу зимы в черный. Но грела как могла.

Позже, «по многочисленным просьбам трудящихся», на трубу «надели» золоуловитель, а потом и еще одну теплоэлектроцентраль построили. Одна беда: на подземных теплосетях случались порывы (сложные у нас грунты – по брусчатке сейчас видно), и поэтому трубы вытащили наружу. Красоты это городу не прибавило, но теплоснабжение стало надежнее.

В хорошую зиму снегу выпадало столько, что для очистки улиц приходилось призывать на помощь военно-аэродромный шнеко-снегоочиститель, а тротуары к весне превращались в арыки. Это сейчас разная техника елозит по улицам и тротуарам при поддержке отрядов людей в оранжевых жилетках, вооруженных ломиками и лопатами. Снег исправно вывозится на полигоны, часть его даже умудряются растопить в специальных агрегатах. Но народ привычно ворчит, если не успевают.

Слыл город молодежным. Четыре вуза исправно поставляли специалистов. «Сельхоз» помимо аграриев выпускал архитекторов, «инженерка» – кого положено, а про двух остальных говорили:

– Ума нет – иди в «пед», стыда нет – иди в «мед».

Но первый позже «поженился» с инженерно-строительным, образовав знаменитый ЕНУ, а второй и без того славился на весь Союз. Общественный транспорт не очень рьяно развозил горожан по местам работы и учебы. Но имелись экологичные троллейбусы. Правда, зимой в них было страшно холодно, как и в популярных «сочлененных» «икарусах», «гармошка» которых не выдерживала наших морозов.

Так что в городе скучно не было. Главный зимний праздник – Новый год. Для детей – «елка». Главная – во Дворце целинников.

Дед Мороз, Снегурочка, хоровод. Елочка, зажгись! Стихи для дедушки. Спектакль в зале. И ожидание подарков. Кульки для ребят раздавали и на работе родителей. В новогоднюю ночь – застолье. Винегрет, соленья, пельмени (позже – манты), голубцы. Холодец. Нарезка – сыр и колбаса. Оливье появится позже. Баночка шпрот.

Культа еды не припоминаю. Ра­зумно – достаточно. Застольные песни. Русские народные, советские, часто – украинские и казахские. По телевизору – «Голубой огонек», для особо продвинутых – мелодии и ритмы (зарубежной эстрады). После полуночи народ вываливал на свежий воздух и двигался нестройными рядами к Центральной площади. Там – елка и горки. Деревянные, крутые и широкие.

Кому не повезло, тот становился пациентом травмпункта. Остальные, нагуляв аппетит, возвращались к праздничному столу. В годы перестройки появились ледовые городки с подсветкой. Здорово смотрелись в ночи! Первого января наступал «день тишины», точнее – утро…

Еще один праздник набегал, когда зима заканчивалась. Он так и назывался «Проводы зимы» и соединял в себе элементы Масленицы и Наурыза. В назначенный выходной день горожане пробирались к пустырю за городским парком, где все и происходило. Приветственная речь, спортивные соревнования, концерт, обязательный столб с призами и сжигание чучела. В целом – весело!

А как сейчас? Запомнилась первая Президентская елка 1996⁄97 года, еще достоличная. Такой великолепной режиссуры и организации я больше ни разу не видел. Была устроена даже «водяная феерия» в бассейне!

А свой первый Новый год столица встречала особо украшенной. Многие здания получили тогда иллюминацию, а ледяные украшения расположились не только в городке на Центральной площади, но и в других местах. Потом был миллениум, который праздновался весьма широко. Одна Ванесса Мэй чего стоила. Да и Пугачева… Кстати, смена тысячелетий дала название смешной торговой галерее, выполненной в металлических конструкциях силами бывшего Карметкомбината, уже принадлежавшего к тому времени индийскому миллиардеру.

Было сие творение продолжением, вернее началом, улицы Мира (ныне Бейбітшілік), начиналось от Конгресс-холла, в который был переименован реновированный Дворец целинников, и упиралось южной своей оконечностью в набережную речки Ишим, которая к тому времени тоже получила новые одежды. Позже постройку снесли. Не многие знают, что первоначально наши архитекторы предлагали сделать Центральную («старую») площадь двух­уровневой, красиво выходящей к реке, сам же Ишим⁄Есиль не «запирать» высотками со стороны старого города, а возвести новые дома каскадом, начиная с малоэтажных.

Но... сделали так, как сделали. Наблюдал однажды такую картину на градостроительном совете: Президент пытался отодвинуть макет будущего комплекса «Гранд Алатау» от реки, говоря, что это слишком близко, а тогдашний градоначальник упрямо придвигал его обратно… Идею «двухуровневости» потом пытались воплотить на Водно-Зеленом бульваре, но в итоге ее элементы использовали только на Круглой площади да на подступах к зданиям Парламента и Дома министерств. Ну и хорошо. Вы представьте только, сколько бетона потребовалось бы для воплощения этой идеи! LRT отдыхает!

Главная елочка страны несколько раз меняла свою локацию. Зажигали ее в торжественной обстановке и на старой площади, и у «Рамстора», и подле «Думана». Побывала она вблизи здания Правительства на площади новой, у «Хан Шатыра», а с 2017 года проч­но обосновалась в районе ЭКСПО. Соответственно, кочевали и ледовые городки.

В общем, смена порядкового номера года праздновалась изрядно! Сейчас размах поубавился, зато на площади у бывшего ЦУМа поселилась настоящая (живая!) елка. Ее и обрядили в «ньюйирку» нынче…

Главное развлечение для детворы зимой – катание с горок. Их по городу немало. Есть и катки. В последние годы за порядком присматривают, так что травматизм уменьшился.

А для взрослых главное слово – корпоратив! Ведь праздновать у нас любят и умеют. Задолго до Нового года все кафе забронированы. Денег на это дело не жалеют. Знаю бюджетников, зарплаты которых как минимум вдвое меньше, чем, скажем, у корреспондентов «Казправды» (а то и втрое!). Но для них выложить 20 000 тенге (из своего кармана, естественно) за такое мероприя­тие – дело привычное.

А дома на столе, в принципе, то же самое, что и много лет назад. С небольшими изменениями (исчез винегрет!). Но не это главное. Главное – праздник! Хоть и не наш, говорят некоторые. Ну как не наш, если весь мир «заточен» под этот цикл? А 2023-й – это 7 х 17 х  17. Семерка – цифра хорошая! А единица усиливает ее действие, говорят нумерологи. И вообще, каждый год кончается счастливо – он кончается Новым годом.

Так сказала одна бельгийская журналистка. И мы с ней согласимся. Ведь признаем же и Деда Мороза, и Аяз-ата, и Санта-Клауса!

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