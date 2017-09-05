​Здравый смысл

Михаил Тё, Жамбылская область

Действует сall-центр, открыто 38 консультационных кабинетов. Проведен ряд встреч в трудовых коллективах, пресс-конференции, семинары, «круглые столы», организованы публикации в периодических изданиях, на улицах населенных пунктов установлена наглядная агитация. На эти цели из бюджета выделено 5,5 млн тенге, обучены 2 038 врачей и 6 431 сотрудник среднего звена.

По словам руководителя областного управления здравоохранения Марата Жуманкулова, в регионе особое внимание уделено вопросам участия в системе самозанятых граждан, среди которых таксисты, домработницы, швеи и другие. Для получения медуслуг в рамках ОСМС они тоже должны ежемесячно делать взносы в фонд медстрахования в размере 5% от официально утвержденной в стране минимальной зарплаты, причем самостоятельно. В связи с этим 5 апреля стартовала кампания по прикреплению населения к поликлиникам, что очень важно для участия в системе ОСМС, потому что именно через первичное звено обеспечивается доступ к системе здравоохранения и, в частности, к пакету медицинских услуг в рамках страхования.

Но, несмотря на проводимую масштабную разъяснительную работу, многие не знают подробнос­тей новшества. С этим согласен и глава региона Карим Кокрекбаев, который поручил ответственным лицам активизировать работу в этом направлении. Социологичес­кий опрос (им были охвачены педагоги, общест­венные деятели, журналисты, госслужащие, предприниматели, пенсионеры и учащаяся молодежь) показывает, что лишь единицы из числа опрошенных знают основную суть и цель системы ОСМС.

Напомним, нововведение пре­дусмотрено 80-м пунктом Плана нации «100 конкретных шагов» и призвано укрепить финансовую устойчивость системы здравоохранения на основе принципа солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Акцент сделан на первичную медико-санитарную помощь, которая должна стать центральным звеном нацио­нального здравоохранения для предупреж­дения и ранней борьбы с заболеваниями. Кроме того, система дает толчок развитию частной медицины. Предполагается, что таким образом услуги отечественных эскулапов станут более доступными и качественными.

Большинство опрошенных сог­ласны, что реформа необходима.

Правда, есть одно «но», сущест­венно влияющее на общественное мнение о системе ОСМС. В погоне за западными стандартами часто забывается, что у нас существуют застарелые проблемы, требующие решения уже сегодня. К примеру, чтобы получить в аптеке необходимые для лечения препараты, больной вынужден сначала обратиться к семейному врачу, к которому, как правило, выстраивается длинная очередь, причем не в любое, а в строго определенное время, что не всегда удобно. Необходимо потратить в среднем два с лишним часа, чтобы получить рецепт, поскольку без него обслуживать по ОСМС никто не будет. В итоге многим будет проще купить лекарство, минуя систему, и не тратить попусту свое время и нервы. Вот и задаются люди вопросом: тогда зачем вообще надо делать страховые отчисления, если они не будут использоваться по назначению? Эта проблема, связанная в регионе с дефицитом медицинских кадров, известна давно, но, к сожалению, воз и ныне там.

Вместе с тем мало лестного говорят люди и о самих местных учреждениях здравоохранения и их специалистах – лишь единицы вызывают у опрошенных доверие. Для того чтобы система работала в нормальном режиме, важно создать в первую очередь соответствующие условия на мес­тах. Возможно, в больших городах таких проблем не возникает, но в регионе с этим сталкиваются практически каждый день.

И все же информированные жамбылцы положительно воспринимают тот факт, что от уплаты взносов освобождается экономически неактивное население: дети, инвалиды, пенсионеры, неработающие беременные женщины, студенты, безработные, многодетные матери и другие. За них это будет делать государство. Их устраивает то, что все граж­дане смогут иметь равные возможности при лечении, и некоторые медицинские услуги, о которых прежде многие даже и не мечтали, станут более доступными, особенно это касается высокотехнологичных видов помощи. К тому же мед­услуги можно будет получить не только в государственных клиниках, но и в частных, отоб­ранных с учетом определенных критериев и вошедших в реестр мед­учреждений, работающих в рамках ОСМС.

