«Зеленая» акция

При поддержке областного ­акимата в регионе прошла акция по посадке деревьев «Бұл менің ағашым». Участие в ней принял глава региона Махамбет Досмухамбетов.

– Акция приурочена к Дню работников лесного хозяйства. Около тысячи саженцев было высажено только на одном гектаре в микрорайоне «Самал». Аналогичные мероприятия прошли во всех районах и населенных пунктах области, – рассказала заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Нургуль Калиева.

В будущем акции по посадке деревьев будут проходить в рамках национального проекта «Таза табиғат».

В акимате напомнили также, что в регионе разработан комплексный план воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021–2025 годы. К примеру, весной 2021 года на 250 га земли уже посажено более 700 тыс. деревьев.

– В течение ближайших пяти лет в Атырауской области планируется высадка 7 миллионов деревьев на 2 тысячах гектарах земли, – уточнила Нургуль Калиева.

В целом по Казахстану в предстоящие 5 лет высадят свыше 2 млрд деревьев в лесах и 15 млн зеленых насаждений в населенных пунктах. Соответствующее поручение в своем Послании народу Казахстана озвучил ­Глава государства ­Касым-Жомарт ­Токаев.