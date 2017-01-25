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Зеленая армия добровольных помощников

Юрий Макаров
Тема, вроде, незамысловатая: сначала все «зеленоармейцы» плотно выстраиваются невдалеке от сохранившей свой наряд елочки, а затем по команде от этой группы в разные стороны разбегается большая часть участников акции, и на подходе к торговому центру остается четкая буква U – символ всех универсиад.

Правда, видно ее только с высоты ­птичьего полета, а хорошо сфотографировать можно исключительно с помощью беспилотного летательного аппарата или с соседних высотных домов. Итог получился ошеломляющим, видно было, насколько слаженно действовали в эти минуты сотни волонтеров Универсиады, как четко и грамотно руководили ими организаторы флешмоба.

После окончания акции мы побеседовали с руководителем департамента по работе с волонтерами Дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады Аблаем Кондыбаевым.

– Волонтеры – весьма позитивные люди, создающие особую атмосферу Универсиады, – сказал наш собеседник. – Ведь это веселые ребята, которые просто так приш­ли помочь нам и по своей инициативе устраивают те же флешмобы.

– В небе мы видели два дрона, снимавших всю панораму – от приготовлений студентов до финальной сценки. А кому вы потом покажете этот ролик?

– Уже ставшие историческими кадры будем показывать везде, где только сможем, прежде всего – в социальных сетях. Пусть все видят, что волонтеры к Универсиаде готовы. А буква U нам, конечно же, еще много раз понадобится для каких-то сюжетов, видеокартинок.

– Ваша волонтерская служба, между прочим, в Алматы уже обросла легендами. Одну из них рассказывают постоян­ные посетители знаменитой бани «Арасан»: будто бы самому пожилому волонтеру Универсиады уже 85 лет...

– Действительно, это красивая сказка! У нас есть группа, которую мы называем «серебряные волонтеры». Это те люди, которым уже за 50 лет. Таких у нас порядка 15 человек, причем это не только алматинцы, но и иностранцы. Так вот самому пожилому в этой группе – 79 лет! Это гражданин США Майк Хил. Он будет работать в главном информационном центре.

Волонтерством Хил занимается давно, очень опытный в этом деле человек. Он подал заявку на сайт Универсиады, прошел собеседование и был включен в группу. Пожилые казахстанские волонтеры у нас тоже есть, но они все-таки моложе заокеанского гостя.

– У вас укомплектована вся волонтерская служба?

– Да, все три тысячи волонтеров готовы к работе. Они прошли обучение, инструктаж. Иностранными языками владеют почти 90% из них. Больше всего добровольных помощников нам дали Казахский университет международных отношений и мировых языков, Казахский национальный исследовательский технический университет, Международный университет информационных технологий, Казахстанский институт менедж­мента, экономики и прогнозирования, а также другие вузы Алматы.

...Волонтеры Универсиады, как мы уже говорили, одеты в ярко-зеленые куртки, а это, по мнению дизайнера экипировки Зарины Илясовой, «символизирует открытость и радушие Казахстана – страны, принимающей Игры-2017». Эти курточки очень к лицу молодым ребятам-волонтерам. К тому же такая расцветка привлечет внимание гостей и участников соревнований.

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