Статьи
Зеленая дорога
Максут Иржанов
«Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству», – писали Ильф и Петров в «Золотом теленке». Автопробег электромобилей – тоже идеологически мотивированная акция. По чему или кому собрались ударить организаторы? Об этом говорили на площадке Международного центра «зеленых» технологий и инвестиционных проектов (IGTIC) незадолго до старта. Здесь состоялось заседание «круглого стола» «Продвижение альтернативных видов транспорта как вклад в сокращение выбросов и развитие устойчивых городов в РК».