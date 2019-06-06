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Зеленая дорога
Максут Иржанов

«Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству», – писали Ильф и Петров в «Золотом теленке». Автопробег электромобилей – тоже идео­логически мотивированная акция. По чему или кому соб­рались ударить организаторы? Об этом говорили на площадке Международного цент­ра «зеленых» технологий и ин­вестиционных проектов (IGTIC) незадолго до старта. Здесь состоя­лось заседание «круглого стола» «Продвижение альтернативных видов транс­порта как вклад в сокра­щение выбросов и развитие устойчивых городов в РК».

– Устойчивое развитие невозможно без устойчивого транс­порта. Транс­порт является катализатором для достижения прогресса как минимум по ­девяти Целям устойчивого развития ООН. И это не абстракт­ные показатели, а воп­рос качества и безопаснос­ти нашей жизни и жизни наших близких, – отметил один из спикеров «круглого стола», и. о. Постоянного представителя Программы развития ООН в РК Виталий Времиш.

В ходе встречи говорили еще много разного. И все по делу. Но самой интересной, конечно же, стала иллюстративная часть мероприятия. Сначала состоя­лась выставка элект­рокаров.

Затем все экспонаты как один дружно вырулили на старт и без шума и выхлопов отправились по маршруту Нур-Султан – Бурабай – Нур-Султан протяженнос­тью в 540 км.

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