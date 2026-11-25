В Карагандинской области не только сажают деревья, но и оцифровывают их, создавая подробную зеленую карту. Проект реализуется в рамках общенациональной экологической концепции «Таза Қазақстан». Специально для него местные программисты создали электронный сервис GreenMap, в который встроен искусственный интеллект. Сейчас, по данным управления цифровых технологий Карагандинской области, в него внесена информация об 1,2 млн деревьев, которые растут в городах и селах.
В прошлом году в населенных пунктах региона во время субботников и других экоакций посадили около 60 тыс. сосен, елей, тополей и вязов, в нынешнем – 34 тыс. Надо отметить, что план по озеленению в области уже перевыполнен.
Параллельно с посадкой проводили и оцифровку растений. Этим занимались сотрудники акиматов, волонтеры и бойцы отрядов «Жасыл ел». С помощью смартфонов они фотографировали деревья – и молодые, и старые – с трех ракурсов, отправляли снимки в приложение GreenMap и отмечали геолокацию. Ввод других данных от них не требовался. Дальше к работе подключалась нейросеть. Она анализировала фотографии, определяла вид деревьев и их санитарное состояние. Искусственный интеллект, по данным управления цифровых технологий, с этой задачей справился на отлично.
На первом этапе электронной инвентаризации никаких других задач перед нейросетью не ставили. На втором же ее функционал расширили. Теперь она не только определяет здоровье каждого конкретного дерева, но и дает рекомендации по уходу за ним, а если требуется – по сносу и замене молодым растением. В управлении цифровых технологий отмечают, что ИИ значительно упростил эту работу. Если раньше требовалось нанимать дендрологов и ждать, пока они дадут свое заключение, то теперь их задачи быстро и без затрат выполняет искусственный интеллект.
Пополнение базы данных зеленых насаждений GreenMap продолжится весной. В 2027 году в Карагандинском регионе планируют посадить 31 тыс. деревьев. Все они будут оцифрованы. В дальнейшем местные власти намерены использовать собранную информацию при создании проектов по озеленению городов и сельских районов.