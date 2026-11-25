В Карагандинской области не только сажают деревья, но и оцифровывают их, создавая подробную зеленую карту. Проект реализуется в рамках общенациональной экологической концепции «Таза Қазақстан». Специально для него местные программисты создали электронный сервис GreenMap, в который встроен искусственный интеллект. Сейчас, по данным управления цифровых технологий Карагандинской области, в него внесена информация об 1,2 млн деревьев, которые растут в городах и селах.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В прошлом году в населенных пунктах региона во время субботников и других экоакций посадили около 60 тыс. сосен, елей, тополей и вязов, в нынешнем – 34 тыс. Надо отметить, что план по озеленению в области уже перевыполнен.

Параллельно с посадкой проводили и оцифровку растений. Этим занимались сотрудники акиматов, волонтеры и бойцы отрядов «Жасыл ел». С помощью смартфонов они фотографировали деревья – и молодые, и старые – с трех ракурсов, отправляли снимки в приложение GreenMap и отмечали геолокацию. Ввод других данных от них не требовался. Дальше к работе подключалась нейросеть. Она анализировала фотографии, определяла вид деревьев и их санитарное состоя­ние. Искусственный интеллект, по данным управления цифровых технологий, с этой задачей справился на отлично.

На первом этапе электронной инвентаризации никаких других задач перед нейросетью не ставили. На втором же ее функ­ционал расширили. Теперь она не только определяет здоровье каждого конк­ретного дерева, но и дает рекомендации по уходу за ним, а если требуется – по сносу и замене молодым растением. В управлении цифровых технологий отмечают, что ИИ значительно упростил эту работу. Если раньше требовалось нанимать дендрологов и ждать, пока они дадут свое заключение, то теперь их задачи быстро и без затрат выполняет искусственный интеллект.

Пополнение базы данных зеленых насаждений GreenMap продолжится весной. В 2027 году в Карагандинском регионе планируют посадить 31 тыс. деревьев. Все они будут оцифрованы. В дальнейшем местные власти намерены использовать собранную информацию при создании проектов по озеленению городов и сельских районов.