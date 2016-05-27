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​Зеленая MEGA-стройка
Алевтина ДОНСКИХ, Астана

В минувшем декабре этому проекту было присвоено звание Green building trendsetter и вручена награда Green Awards Kazakhstan 2015. Демонстрируя журналистам и потенциальным арендаторам грандиозную стройку, президент Astana Group Нурлан Смагулов подчеркнул, что в целом этот объект – пример «зеленого» строительства. Проект был разработан в соответствии с международными требованиями стандартов BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) – это метод оценки экологической эффективности зданий, предложенный четверть века назад британской компанией BRE Global, который используется сейчас по всему миру.

– Знак Green building trendsetter не просто стоит у нас, он означает, что весь процесс контролируется на предмет соответствия ему нашего проекта, – пояснил Нурлан Смагулов. – И если мы будем что-то нарушать: применять неэнергосберегающие или неэкологичные материалы, не фильтровать свою воду, что-то вредное выбрасывать в атмосферу, не сортировать мусор так, как надо, то у нас этот знак отберут. ЭКСПО называется «Энергия будущего», поэтому мы максимально используем «зеленые» технологии. И поэтому MEGA Silk Way – зеленое здание.

Можно перечислить лишь часть применяемых здесь технологий: энергосберегающее остекление и тепло­изоляционные материалы; емкости сбора дождевой воды для полива зеленых насаждений; «умные эскалаторы» с датчиками движения для снижения расхода энергии; технологии в системе отопления и вентиляции, позволяющие экономить до 20% энергопотребления; светодиодное освещение, которое на 70% снижает потери электроэнергии.

С точки зрения энергоснабжения этот объект энергоемкий. Достаточно посмотреть на параметры трехуровневого здания, общая площадь которого составляет 140 тыс. кв. м. Половину из них отдадут под коммерческие площади. Памятуя о суровых зимах столицы, для его отопления предусмотрен обогрев горячим воздухом. Потреблять весь комплекс будет более 14 мегаватт электроэнергии. При этом предусмотрено автономное – корабельные генераторы – энергоснабжение на 7 мегаватт. Нурлан Смагулов рассказал также, что частично будут использованы и возобновляемые источники энергии. В частности, вся парковка будет на солнечных батареях.

Однако перевести все здание на ВИЭ не получится: альтернативные источники пока не могут закрыть огромные потребности людей и экономики в энергии. Вероятно, идеи, представленные на ЭКСПО, поддержат мировой тренд и впоследствии позволят нарастить долю альтернативной энергетики в национальной экономике, в том числе и в строительной отрасли.

Строящийся по поручению Главы государства ТРЦ MEGA Silk Way – это «город в городе», c собственными «улицами», крытой «площадью», арт-объектами. И очертания этого города уже четко проступили: уровень его готовности к сдаче – 65%.

– MEGA Silk Way спроектировано по принципу торговых улиц, популярных как в европейской культуре, так и на восточных базарах Великого шелкового пути, – рассказал в ходе экскурсии по стройке Нурлан Смагулов. – Основная идея проекта – воссоздание принципов системы торговых дорог на стыке цивилизаций, связывающих Восток и Запад. Все арт-объекты выполнены эксклюзивно для MEGA Silk Way. Одна из самых ярких работ – бронзовая скульп­тура Нурлана Далбая: пять крылатых тулпаров, которые олицетворяют красоту казахстанской степи.

Строительство центра идет в соответствии с графиком. Сейчас здесь работают более 70 единиц техники и около 1,5 тыс. человек, две трети из них – казахстанцы. К строительству объекта привлечено около 350 казахстанских компаний.

На проступающих «улицах города» уже расставлены таблички с брендами арендаторов помещений. Как отмечают в компании, 70% коммерческой площади распределено между арендаторами, подтвердившими свое участие в проекте. Многие компании уже 10 лет сотрудничают с торговыми центрами MEGA – ровно столько исполняется в нынешнем году проекту. Но многие впервые стали его партнерами. В их числе немало мировых брендов, которые не только в MEGA заходят впервые, но и в Казахстан.

В текущем году ожидается около 300 открытий, большинство из которых – в новом столичном центре. Так что не случайно Нурлан Смагулов, нисколько не преувеличивая, назвал MEGA Silk Way квинтэссенцией девелоперского бизнеса группы и пообещал сдать этот важный для ЭКСПО объект уже через полгода. Его открытие состоится 15 декаб­ря 2016 года.

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